Teresa Rodríguez vuelve al Parlamento tras su baja maternal: "No renuncio a Adelante Andalucía"

Teresa Rodríguez ha vuelto con las fuerzas renovadas después de su baja maternal de 16 semanas. Tras dar a luz a su segunda hija se ha incorporado este jueves con la confluencia Adelante Andalucía, el partido que lideró, "destrozado" tras su expulsión y la de ocho diputados afines por parte de Podemos e IU. No obstante, asegura que no renunciará a su proyecto político. "Lo hemos hecho con nuestras propias manos".

Rodríguez se ha estrenado como diputada no adscrita en el Parlamento andaluz acompañada de su pequeña. Antes dio una rueda de prensa donde descartó un posible reencuentro con esas dos formaciones políticas. "No tengo motivo alguno ahora mismo para sentarse con quienes nos han masacrado y apaleado con el apoyo además de la extrema derecha".

Por otro lado, ha vuelto a sacar el tema económico al asegurar que ellos se van quedar con "la partida económica de 18 diputados siendo seis". No obstante, mantiene la esperanza de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esta controvertida decisión de la Mesa del Parlamento andaluz para expulsarlos por tránsfugas. Hace un mes estos diputados presentaron un recurso de amparo al alto tribunal.

Asimismo, la líder anticapitalista ha advertido de que Podemos e IU lo que quieren "es neutralizar" Adelante Andalucía. "Lo que quieren es que no exista. No es que quieran ellos ser Adelante Andalucía, sino disolverlo, pero no tienen la valentía de decirlo", según ha sentenciado.

Candidata a la Junta

Sobre si volverá a optar a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas y bajo qué siglas, Rodríguez ha indicado que aún queda "mucho tiempo" para los comicios. Aunque aventuró que "si siguen viniendo buenas para el trifachito, quizá adelanten elecciones".

Lo que tiene claro es que sólo va a estar ocho años en política. Con esta frase lanzó un recado al líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Es el código ético de Podemos, lo que firmamos, no es una cosa mía, lo que pasa es que yo si lo hago". Todo ello después de que Iglesias acabara con la limitación de mandatos para cargos públicos e internos durante este periodo.

Por último, ha asegurado que los 9.000 euros en dietas que ha cobrado del Parlamento durante su baja maternal los va a donar, después de que no se atendiera su petición de que ese dinero no se le ingresara.