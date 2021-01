Susana Díaz se extraña de que la comparen con Iceta y dará batalla en las primarias del PSOE-A

El movimiento del secretario general del PSC, Miquel Iceta, hacia el Ministerio de Política Territorial y del actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato socialista en Cataluña, ha movido los cimientos del PSOE andaluz. Han surgido las primeras comparaciones y la secretaria general andaluza, Susana Díaz, ha mostrado su desconcierto y extrañeza. Ella deja claro que dará la batalla en las primarias, pero lo hará cuando toque.

Hace unos días, el vicepresidente primero del Congreso, diputado del PSOE por Sevilla y destacado miembro de la ejecutiva federal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, destacó "la generosidad y la altura de miras" que ha sabido tener Iceta para echarse a un lado. Las mismas que, a su juicio, debe imperar en el futuro congreso regional andaluz, que será tras el federal, fechado para octubre.

La de Celis no ha sido la única voz que se ha pronunciado al respecto. También lo ha hecho el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, cuyo nombre suena en las quinielas como su posible sucesor, y la secretaria provincial del PSOE en Cádiz, Irene García. Ambos inciden en la necesidad de una renovación en el partido y trabajar con "mucha generosidad".

Susana Díaz, por su parte, ha mostrado su desconcierto tras estas declaraciones. "Para mí es desconcertante escuchar a Gómez de Celis decir que renuncie", ha precisado. También que la compare con Iceta, que sigue siendo secretario general del PSC y que "no ha dejado de serlo".

Ha apuntado además que los resultados electorales del PSC no son como los del PSOE-A: "Yo me he presentado dos veces a las elecciones y hemos ganado en ambas ocasiones y por mucha distancia con el resto de partidos".

"Esto no va de que se quite nadie ni de que se impida que alguien se presente, sino al contrario". Por ello, ha instado a los compañeros de su partido que se manifiestan que digan quién va a ser su candidato o candidata: "Cuando llegue el congreso, los militantes, en libertad, elegirán".

"A partir de ahí, este tema ya lo doy por zanjado", ha sentenciado Susana Díaz. Asegura que tiene que centrar su energía en defender la gestión del Gobierno central en Andalucía y en colaborar para afrontar los retos de la comunidad una vez que pase la pandemia.

Reunión con Ábalos

Este jueves era el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien mantenía una reunión con Díaz en la sede andaluza. Según fuentes socialistas, iban a abordar cuestiones internas del partido, pero Díaz ha asegurado que no fue así "en absoluto", sino que se centraron en infraestructuras prioritarias para Andalucía.

Por su parte, Ábalos ha mantenido una reunión con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, para abordar un protocolo general para el desarrollo de la Agenda Urbana Española. En su comparecencia ante la prensa, trató de darle normalidad al debate interno.

Aseguró que "lo habitual" en el PSOE es que "surjan inquietudes". Sin desvelar si el alcalde de la ciudad será candidato para suceder a Díaz, ha insistido en que cuando llegue el momento de hacer propuestas "se hará con normalidad".

Respecto a si cree que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, pudiera ser uno de los compañeros que decidiera optar a liderar el PSOE-A, Susana Díaz lo ha alabado. "Es un magnífico alcalde y está lo que tiene que estar: el mismo ha ratificado su compromiso".