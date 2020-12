Arrimadas corrige a Marín y descarta una lista conjunta con el PP en Andalucía

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha descartado que su partido vaya a concurrir junto al PP a las próximas elecciones en Andalucía. Fue ayer el vicepresidente de la Junta y líder del partido en la comunidad, Juan Marín, el que aludió a esta posibilidad. Lo hizo en un acto con el expresidente de la formación naranja, Albert Rivera, en Málaga con el que celebró los dos años del gobierno del cambio en la región.

No obstante, Arrimadas ha dejado claro que acudir juntos a las urnas en la comunidad andaluza "no es una opción que esté contemplada". "Somos dos partidos diferentes: Cs es liberal y el PP, conservador", ha subrayado la líder a nivel nacional.

En una entrevista en RNE, ha destacado que fue tras la llegada de Cs cuando se pudo vencer al PSOE tras 37 años sin alternancia política en Andalucía. "Durante 40 años el PP se presentó en solitario y no fue capaz".

"Solo cuando Cs ha sido fuerte y se ha presentado, se ha podido cambiar", ha afirmado. Al respecto, ha argumentado que "hay veces en que las sumas suman y otras veces en las que no".

En concreto, su partido entró en el Parlamento andaluz en 2015 con nueve diputados, cuando llegó a un acuerdo con la expresidenta socialista, Susana Díaz, para apoyarla en su investidura. En las siguientes elecciones subió hasta 21, en las que el PP bajó de 33 escaños a 26 y formaron el gobierno de coalición con el apoyo de Vox.

"Funciona bien"

No obstante, Arrimadas ha reconocido el buen funcionamiento de este gobierno en Andalucía, que está integrado por dos partidos y "así va a seguir siendo". De hecho, insiste en que su formación tiene un proyecto más moderno, regenerador, ambicioso y de innovación que el del PP.

Por tanto, deja claro que no quiere aplicar en Andalucía la misma fórmula que ha intentado hacer realidad en otras regiones como Galicia, País Vasco o Cataluña con alianzas transversales con el PP y el PSOE.

"Estas comunidades son excepciones" por la existencia en ellas de partidos nacionalistas fuertes, cosa que no ocurre en Andalucía. En relación con Cataluña, ha lamentado que ni el PP ni el PSC aceptasen la "oferta generosa" de Cs para "ir juntos los constitucionalistas".

En su opinión, las fuerzas independentistas están "más divididas que nunca" y existe una oportunidad de poder ganarlas y cambiar el gobierno de la Generalitat. Una situación, a su juicio, que sería más viable mediante una candidatura conjunta.

No obstante, precisa que la formación naranja será "la única opción constitucionalista claramente potente" y sus votos no van a servir para hacer presidente a un independentista. "Si no hemos podido sumar los partidos, pues sumaremos votos constitucionalistas para salir de este hoyo", ha concluido.