La división de la izquierda radical andaluza: una versión de 'Juego de Tronos' al estilo de la CUP

La guerra abierta continúa en la izquierda más a la izquierda englobada en Adelante Andalucía. Desde que Teresa Rodríguez se divorció políticamente de Pablo Iglesias el pasado mes de febrero, le salen a la confluencia goteras por todos lados. Su objetivo era conformar "un sujeto político propio andaluz" y dejar de ser la muleta del PSOE.

Son cinco grupos los que conforman la confluencia -Podemos, IU, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, además de Anticapitalistas Andalucía-. Están divididos a su vez en dos bloques: Anticapitalistas y Unidas Podemos, sobre todo desde la llegada de Martina Velarde, afín a Iglesias y elegida para coger las riendas con el apoyo de IU.

Tienen 17 diputados en el Parlamento andaluz, once de una corriente y seis de otra, y no se ponen de acuerdo. La división es tal, que uno de sus fundadores y excoordinador de IU, Antonio Maíllo, cree que el objetivo de Rodríguez es "construir un partido nacionalista al estilo de las CUP catalanas".

Maíllo, en un artículo publicado en Eldiario.es, lamenta que dadas las circunstancias que atraviesa Andalucía, con un Gobierno de derechas y las consecuencias de la pandemia, "parte de Adelante se está dedicando a una suerte de Juego de Tronos", en alusión a la lucha por el poder. Y ello con un grupo parlamentario que "tiene mimbres para liderar la oposición ante un PSOE-A en encefalograma plano".

El excoordinador de IU, Antonio Maíllo, junto a Teresa Rodríguez. EFE

Rodríguez está de permiso por maternidad desde hace unas semanas, pero no dudó en contestarle a su antiguo aliado. "Vosotros queréis gobernar en Andalucía con el PSOE. Dios sabe que no me gusta hablarte así Antonio, más ahora que necesito buena leche para mis niñas, pero es que, a lo suavón, nos llamas secuestradoras y vampiras en tu artículo y yo estoy aquí sin pedir una boca prestá", señala Rodríguez.

El registro de la marca

Hace unos meses que las diferencias entre Teresa Rodríguez y el coordinador de IU, Toni Valero, son más que evidentes. La guerra viene de lejos por el registro de la marca Adelante Andalucía. El grupo de Rodríguez la inscribió en el registro de partidos y el del Valero le pide constantemente que la dé de baja. Temen que sea usada en unos comicios contra Unidas Podemos.

Pero el pasado agosto se cruzó la línea. IU acusó a Anticapitalistas de robarle las redes sociales y estos a IU de llevarse dinero de las cuentas conjuntas de las diputaciones de Málaga y Huelva.

Esta semana Teresa Rodríguez ha dado un paso para desbloquear la situación, pero el otro bloque asegura que la propuesta es "sonrojante". En concreto, propone a Podemos Andalucía y a IU un acuerdo organizativo nuevo pero la situación sigue encallada.

Con él mantendrían la "unidad jurídica" en el grupo parlamentario, que pasaría a llamarse Adelante Andalucía-Unidas Podemos. Es decir, seguirían siendo un mismo partido pero cada parte desarrollaría proyectos autónomos, han señalado a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a la confluencia.

Los proponentes han redactado un documento en el que explican que con este acuerdo intentan consensuar una solución a tanto desencuentro. El objetivo es crear un marco de colaboración y desarrollo político que ponga en el centro "una política al servicio de los intereses de la mayoría social".

Anticapitalistas insiste en que los acuerdos organizativos alcanzados hasta ahora no son útiles para solventar la situación actual y ve imprescindible un acuerdo organizativo nuevo.

En cuanto a las subvenciones económicas, parte importante, aboga por alcanzar un acuerdo que no afecte al resto de organizaciones. Un modelo que también quiere extrapolar a los grupos municipales y a las diputaciones.

No lo aceptan

Por el momento no se entienden y llegar a un posible entendimiento tampoco va a ser fácil. IU y Podemos rechazan la propuesta. Defienden que no puede haber un proceso de negociación cuando "se apropian de lo que es de todos", refiriéndose a la confluencia, y quieren expulsarles de facto.

La líder de Podemos Andalucía, Martina Velarde, por su parte, cree que las formas de hacer la propuesta no han sido las más adecuadas: "Mandan un documento vía Telegram, o por Whatsapp o una cosa así, hace un día, y lo envían directamente a la prensa".

El coordinador de IU, Toni Valero, junto a la coordinadora de Podemos en Andalucía, Martina Velarde. EP

Velarde insiste en que, "en un momento complicadísimo con una crisis social, sanitaria y económica sin precedentes", la gente necesita "soluciones y propuestas, no que hablemos de la situación interna". "No nos lo van a perdonar". Quedan más de dos años para las próximas elecciones en Andalucía pero quizás tienen que ir pensando en ellas.