Vox se rompe en Andalucía: el aparato pide a Serrano que entregue su acta, pero él se niega

El debate de Vox en Andalucía está servido tras la salida del que fuera candidato a las elecciones de diciembre de 2018, el juez Francisco Serrano. Ya no forma parte de la formación de Santiago Abascal pero asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL, que no entregará su acta de diputado autonómico: "Sigo manteniendo la misma postura".

Al respecto, el portavoz parlamentario del partido en la región, Alejandro Hernández, ha empujado en público a Serrano a renunciar a su escaño para que corra la lista. También ha aclarado que la posición de Vox no será, en ningún caso, de "complacencia" respecto al magistrado.

Una disputa abierta tras ser denunciado Serrano por la Fiscalía Superior de Andalucía ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debido a un presunto fraude en una subvención. En concreto, el Ministerio Público ve indicios de delito por una ayuda de 2,5 millones que obtuvo del Estado una empresa creada por el propio Serrano y un antiguo socio. Se trató de una fábrica de pellas (combustible a base de madera) ubicada en Niebla (Huelva).

En su querella, la Fiscalía asegura que esta ayuda fue sacada de la cuenta inicial en dos transferencias, de 1,4 millones de euros y 651.000 euros. El resto (438.000 euros) se usó en operaciones no relacionadas con la finalidad para la que se pidió. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, el dinero inicial fue ingresado en una cuenta de Serrano en Targo Bank, que fue cancelada tres meses después, el 20 de marzo de 2017.

Igualmente, la Fiscalía considera "indiciariamente acreditado" que Francisco Serrano se alió con un socio con la intención de "obtener fraudulentamente" ayudas públicas, lo que ha motivo que se haya interpuesto la querella criminal.

Víctima de "acoso"

Serrano ha roto su silencio y ha defendido su inocencia al respecto a través de un 'hilo' en su cuenta de Twitter. Afirma estar sufriendo "acoso y persecución" en el marco de esta investigación y ha anunciado que se va a centrar ahora en recopilar todas las pruebas que demuestran su "inocencia". Además, ha manifestado su "plena confianza" en el Estado de Derecho y profesionalidad de jueces y fiscales.

En relación al posible traspaso del préstamo concedido por el Ministerio a una cuenta de Francisco Serrano, éste ha asegurado sentirse "en una posición de absoluta indefensión, ya que aún no existe ningún procedimiento judicial abierto en el que me pueda defender". Sobre esta cuestión en concreto, ha remarcado que "es falso que dispusiera de la cuenta de la empresa Biowood, durante el tiempo que permanecí".

"Yo no hice ninguno de los movimientos bancarios a los que alude el escrito de la Fiscalía, que ni siquiera es querella, ni tampoco existe procedimiento judicial en mi contra", ha subrayado.

De igual modo, sostiene que "es falso afirmar, y no lo dice el fiscal, que el dinero de un crédito solicitado para una persona jurídica se ingrese en la cuenta de una persona física". En declaraciones a EL ESPAÑOL, lo ha tildado de "infamia". "Es imposible y fácilmente demostrable porque yo en ese banco nunca tuve ninguna cuenta".

Culpa al socio

Por último, ha asegurado que sufrió "engaño y perjuicio económico" para entrar en la sociedad y culpa a su socio: "Cuando detecté irregularidades por parte del otro socio que era quien administraba, me desvinculé cuando aún había fondos para el proyecto por el que se dio el crédito".

Serrano agradece el apoyo de su familia, de "miles de españoles" que dice que le están transmitiendo "su cariño y su apoyo incondicional", así como a sus ex-compañeros de Vox que le "han ofrecido su afecto y respaldo". Sin embargo, no se pronuncia si el líder nacional, Santiago Abascal, se ha puesto en contacto con él tras abandonar el partido en estas circunstancias.

La postura de Vox

También se ha pronunciado sobre la postura de la formación en Andalucía. Su portavoz ha asegurado que no le parece bien que no haya devuelto su acta de parlamentario y que el partido no tendrá "complacencia" con él. Serrano cree que eso será su opinión.

Hernández ha recordado en rueda de prensa que todos los cargos electos de Vox firmaron un documento en el que se comprometieron a devolver el acta en el momento de abandonar el partido y que no habrá marcha atrás. En esa línea, ha señalado que si Serrano resulta inocente cuando culmine este proceso judicial su partido no contempla "ningún tipo de situación de regreso". Esto último, a su juicio, "sería lo razonable".

En cualquier caso, el portavoz parlamentario de Vox ha subrayado que "la presunción de inocencia alcanza a todos los ciudadanos sin excepción" y que se trata de una actuación particular que se produce con anterioridad a cualquier desempeño político. Por ello, no cree que "tenga que tener especiales lecturas políticas" y el daño, ha manifestado, "habrá que calibrarlo de aquí a unos meses".

En medio de este pulso, el partido se queda con diez diputados tras la marcha ahora de Serrano al grupo no adscrito; y la de la parlamentaria Luz Belinda Rodríguez a principios de año. No obstante, aún suma la mayoría absoluta necesaria con PP y Cs para que éstos sigan gobernando en coalición.

Polémico juez

El juez Francisco Serrano era más conocido en Andalucía que el propio Santiago Abascal cuando en 2015 fue fichado para convertirse en el candidato de Vox a presidir la Junta. Obtuvo poco éxito, pero a finales de 2018 el viento sopló a su favor e irrumpió en el Parlamento andaluz con 12 escaños.

De lengua fácil, ya tenía partidarios y detractores por su llamada "ideología de género", sus críticas a la sentencia de 'La Manada' -le provocaron una baja médica- y su cruzada contra la ley de Violencia de Género y contra "las feminazis".