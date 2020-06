La Junta pide un pasaporte sanitario para todos los extranjeros que viajen a Andalucía

La Junta de Andalucía quiere que todos los extranjeros que viajen a la comunidad tengan un pasaporte sanitario que garantice que los viajeros están libres de Covid-19. Un protocolo que el Gobierno andaluz pide que se le aplique tanto a los turistas europeos como a las personas que lleguen hasta Algeciras para la Operación Paso del Estrecho.

"Cinco días antes de viajar se hace el test al viajero y si da negativo puede viajar", ha explicado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que ha vuelto a insistir en que la cuarentena de 14 días a los turistas extranjeros cuando lleguen a España "mata" al turismo internacional.

No obstante, ha advertido de la situación "bastante peor" que vive Reino Unido en el control de esta pandemia, lo que hace previsible que no se pueda incorporar al sistema de pasaporte sanitario que ya sí han establecido Austria y Alemania.

En rueda de prensa, tras el gabinete de crisis, el vicepresidente de la Junta ha explicado que el Gobierno central está en negociaciones y espera que entre el 15 y 20 de junio se pueda llegar a un acuerdo. Al respecto, le pide al Ejecutivo central que negocie con los países de la UE con los del Norte de África, sobre todo con Marruecos y Argelia, unos protocolos de seguridad y salud pública.

Plan piloto de Baleares

Juan Marín ha criticado el plan piloto de Baleares para recibir turistas alemanes a partir del 15 de junio porque "parece que las fronteras no están cerradas". Teme las consecuencias que conllevaría al resto de comunidades si esta experiencia no funciona. "¿Andalucía no podría recibir turistas alemanes este verano?", ha preguntando.

"Si las fronteras están cerradas para uno, lo están para todos", ha señalado Marín, y pide que todos tengan las mismas posibilidades. No ve con buenos ojos que sea el consejero de una comunidad el que negocie de manera bilateral con el ministro de Turismo alemán. A su juicio, "no es serio".

"¿Y si no funciona? ¿Qué pasa con el resto? ¿No podremos recibir turistas alemanes? ¿Andalucía no va a poder recibir turismo alemán porque en Baleares no haya funcionado?", ha preguntado Marín.

El nivel de reservas en el sector turístico de cara al verano es bueno respecto a la situación de hace unas semanas, al igual que ocurre con el turismo internacional. Las cifras son más bajas que en el pasado verano pero ya se están empezando a mover las reservas.

Paso del Estrecho

El vicepresidente de la Junta ha criticado al Gobierno central por "quedarse dormido" a la hora de abordar el asunto de la Operación Paso del Estrecho (OPE). Supone la movilidad de más de tres millones de desplazamientos por España procedentes de otros países europeos y con destino al norte de África.

A su juicio, no se puede "improvisar" cuando se trata de tres millones de desplazamientos de ida y vuelta. "Habría que garantizar un corredor verde y limpio", que permitiera mediante un pasaporte sanitario que las personas, sean turistas o no, lo hagan sin ser portadoras o transmisoras del virus. Para ello, según ha dicho, están los test o medidas como el control de la temperatura.

También se ha referido a la llegada de inmigrantes irregulares a las costas andaluzas. Entre ellos, ya se han detectado 37 positivos en coronavirus. La Junta considera que estas personas deberían estar sometidas a una cuarentena de 14 días en un alojamiento habilitado por la autoridad competente al tratarse de un tema de salud pública.

A este respecto, el vicepresidente de la Junta ha apuntado que cuando esas personas llegan a las costas andaluzas, al cabo de 72 horas, en cumplimiento de la Ley de Extranjería, pasan a depender de una ONG. Eso significa que están en "la calle" con lo que ello puede suponer si alguno está contagiado y no se ha detectado, ha concluido Marín.