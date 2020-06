Un líder de Vox en un pueblo de Jaén denuncia a un compañero de partido por darle una paliza

El coordinador de Vox en la localidad de Aldeaquemada (Jaén) ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil contra un compañero de su propio partido. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de mayo. Según relata, su compañero le propinó una paliza cuando ambos se encontraban en un restaurante. Había testigos.

Era domingo a mediodía cuando, sin mediar palabras, el supuesto agresor empezó a gritar de manera agresiva a la víctima. Cuando el coordinador de Vox se disponía a pagar su cuenta para abandonar el lugar, el sujeto se abalanzó sobre él y empezó a darle puñetazos, un arañazo en la cara y una fuerte patada en el abdomen.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el denunciante asegura conocer a esta persona de la localidad pero, según ha adelantado Radio Jaén Cadena SER, se trata de un compañero del partido. Este hombre asegura también sentirse desamparado por parte de la presidenta provincial de la gestora de Vox en Jaén ya que no se ha hecho nada al respecto para solucionar la situación.

El agredido, que no ha querido dar sus datos personales, ha asegurado a la emisora sentirse "impotente y frustrado". También incapacitado para andar. Y no logra entender las razones de esta agresión, cuando no hubo motivos para el enfrentamiento. Ante la Guardia Civil aseguró que "le habían comentado personas del pueblo que había hablado mal de él".

Al respecto, ha recordado que el supuesto agresor no fue elegido como jefe de Comunicación del partido por los miembros de Aldeaquemada.

Las agresiones le causaron la baja laboral. Es autónomo agrícola, según reza en la denuncia, donde aporta datos de tres testigos de los hechos y manifiesta sentir miedo a represalias tras elevar los hechos a la Guardia Civil. Define al agresor como una persona "bastante agresiva".

El hasta hace diez días coordinador de Vox en Aldeaquemada, tuvo que dejar el cargo por la imposibilidad física que len han causado los golpes.