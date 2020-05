El portavoz del PP de Jerez, en libertad con cargos tras dar positivo y triplicar la tasa de alcoholemia

El portavoz del PP en Jerez de la Frontera (Cádiz) y en la Diputación, Antonio Saldaña, ha sido puesto en libertad con cargos tras triplicar la tasa de alcoholemia y golpear tres vehículos, cuando se dirigía a su domicilio este jueves por la tarde tras haber estado en una comida de trabajo.

Fue un vecino el que se percató del estado de embriaguez de Saldaña cuando lo vio aparcando y avisó a la Policía, que acudió al lugar de los hechos sobre las 18:25 de este jueves, según reza el acta policial.

La Policía le requirió la documentación, constando en el acta que presentaba claros signos de estar bajo los efectos del alcohol: “Fuerte olor a alcohol por la boca, mirada somnolienta, repetitivo en sus expresiones y deambulación vacilante, así como otras que constan en el acto de signos externos”, según informa lavozdelsur.es.

Unos minutos más tarde, se le practicaron las pruebas de alcoholemia con el resultado mencionado, motivo por el que fue trasladado a las dependencias policiales donde se le tomó declaración y quedó posteriormente en libertad con cargos. Además se le informó de que se persone en el Juzgado de Instrucción número dos.

Sus disculpas

El propio Saldaña ha pedido disculpas tras el incidente. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que había estado "reunido en una comida de trabajo en un restaurante por la zona de la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre con el objetivo de que Jerez pudiera obtener la tercera Estrella Michelin". La provincia de Cádiz está en fase 1, y por tanto pudo participar, con las lógicas medidas de seguidad, en ese acto.

"Reconozco mi error porque no debería de haber cogido el coche para irme a casa", ha manifestado Saldaña, que ha explicado que le ha dado a un vehículo y, "evidentemente, después de haber tomado vino de Jerez he dado positivo".

El dirigente del PP ha señalado que "afortunadamente no ha habido ningún percance personal". "Reconozco mi error, no debería de haber cogido el coche, pero gracias a Dios no ha pasado nada. Pido disculpas por estas circunstancias", ha concluido.

Iniciativa polémica

Recientemente, Saldaña ha sido noticia por poner en marcha la iniciativa 'El Pan de Jerez de cada día'. El objetivo era que las familias con menos recursos de la localidad y más afectadas por la situación económica por el covid-19 recibieran una ración de pan en la entrega de alimentos que distribuyen entidades sociales.

La iniciativa consistió en un vale canjeable por pan -por valor de un euro- para gastar en pequeños establecimientos de Jerez. La polémica surgió porque ese vale incluía el logo del partido.