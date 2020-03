El proveedor sanitario estalla: qué esconde Sánchez tras el timo chino del test y los respiradores

“Sabe bien que me he resistido a continuar con estos soliloquios como usted los llamó en la primera entrega, el pasado 22 de marzo, hace ahora una semana. ¿Para qué? ¿De qué sirven? Si sigo así voy a parecerme al doctor Simón. Él, Simon, y yo, Garfunkel. Pero cada uno a nuestra bola. Para él todo está controlado y, para mí, qué quiere que le diga, todo está desatado. Pero es difícil permanecer callado cuando escuchas lo que se dice por ahí y cuando conoces algunos datos encriptados que no se cuentan. Usted me llamó el pasado jueves y convenimos darme un respiro; volvió a hacerlo el viernes y, este sábado, lo ha conseguido. Aquí estoy”.

“Acaso uno puede permanecer mudo al escuchar reiteradamente soberanas estupideces, con perdón, aunque sea en varios idiomas, o las mismas soflamas de siempre. Me refiero, por este orden, a las ministras de Asuntos Exteriores, González Laya, y a la ínclita Irene Montero, a la que el coronavirus no parece haberle restado un ápice de verborrea. ¿Cómo puede tener tanto atrevimiento la primera, Laya, al justificar en una emisora del País Vasco el fiasco de los test hueros debido a que hay intermediarios que nos ofrecen gangas y resulta que no lo son".

“Por Dios, ganga es hablar así. Ella, responsable de los consulados de España repartidos por el mundo, debería saber que el timo de los de los test comprados a Bioeasy –ojo, primero el Gobierno habló de 9.000 pruebas, luego de 60.000, después de 650.000, pero finalmente parece ser que son 340.000 test, en este nivel de precisión estamos, señor Sánchez-; pues ella podría haber evitado el ridículo que ha hecho el Gobierno del que forma parte con un simple email al consulado de Cantón, donde se aloja el ICEX. Habría bastado con que un subordinado de la señora Laya llamara al consejero económico y comercial en China, Aitor de nombre, según encontré en Google. Este señor tiene como una de sus funciones controlar las empresas validadas por el Gobierno chino. En este caso, los laboratorios especializados en pruebas como el coronavirus. Bioeasy no está entre estas. Pero más adelante le daré más datos al respecto".

Primero, el Gobierno habló de 'sólo' 9.000 test rápidos defectuosos EFE

"En esto llegó la ministra de Igualdad, Irene Montero. Recién salida de la cuarentena, concedió hace unos días su primera entrevista y, en vez de pedir perdón por la manifestación del 8-M, cuando el coronavirus se frotaba las manos en España, se escudó en que hicimos lo que nos dijeron las autoridades y los expertos al manifestarnos. Ya sabemos que Montero experta no es, pero yo creía que como ministra se sentiría autoridad".

Sánchez compró mal y tarde

“Pero vayamos al meollo de la cuestión. No perdamos el tiempo con naderías. Esta semana hemos sabido que no sólo el Gobierno de Pedro Sánchez compró tarde para combatir el coronavirus –que es la cuestión capital para mí- sino que, además, compró mal. Le vendieron unos test que fallan más que una escopeta de feria, lo cual ha contribuido a retrasar la identificación de positivos y, por ende, a que la epidemia continúe extendiéndose en España como una mancha de aceite".

“Los datos que voy a contarle son aún más graves. Vamos a recordar fechas. Olvidémonos del 8-M. Ok, no pasó nada, señora Montero. El 14 de marzo, Sánchez, con solemnidad, declara el estado de alarma. Como quiere apuntarse un tanto como gobernante duro y decidido, para conseguir doble impacto, anuncia el día anterior que el Consejo de ministros extraordinario del 14 aprobará una decisión histórica sin precedentes. Con lo cual, los madrileños, entre otros, salen de sus ciudades, no vaya a ser que cierren las carreteras. Y así el presidente ensimismado contribuye a aventar el coronavirus".

Carmen Calvo, positivo por coronavirus, durante la manifestación del 8-M en Madrid.

“Pues bien, el 16 de marzo, lunes, según ha sabido este proveedor sanitario, como usted me llama, ya está en Madrid el representante de una de las tres grandes empresas biotecnológicas chinas para ofrecer su producto al Gobierno de España. Ni el 16, ni el 17, ni el 18, ni el jueves 19 consigue ser recibido en el Ministerio de Sanidad. Viene de la mano de uno de los laboratorios principales de España, catalán para más señas. El alto ejecutivo chino no entiende nada. Con contagiados crecientes y muertos todos los días, y no parecen interesados en el test de diagnóstico rápido que quiere ofrecer".

“Por fin el viernes 19 puede mostrar su producto en el Ministerio y las condiciones. ¿Que qué empresa es? No estoy seguro, pero creo que es una de estas dos: BGI, precisamente instalada en Wuhan, famosa por ser el lugar de origen del coronavirus, o Wondfo Biotech, procedente de Guangzhou. Ambas, chinas, como le digo. Una de estas empresas, según mi información, tenía en ese momento en stock 10 millones de test rápidos. Quizás porque las autoridades están en rueda de prensa permanente y no tienen tiempo, o porque no se fían de estos chinos, o porque se cruza Bioeasy, más barata o de la mano de un conocido, cuando el Gobierno español valora cerrar un acuerdo con BGI o Wondfo, no estoy seguro, ya se han quedado con los 10 millones de test entre franceses, alemanes y los ingleses, estos con una pequeña partida".

“Esto que le cuento es exclusivo. Como todo, y abunda en la razón primigenia de mi enfado: vamos tarde. Y si no luchas con un enemigo como el coronavirus a tiempo, las consecuencias son fatales. Pero no acaba aquí la paradoja del destino: el Ministerio de Sanidad, finalmente, después del fiasco de Bioeasy, ha acabado comprando el 25 de marzo, casi 10 días después de haberlos tenido al alcance de la mano, los test a la empresa que tenía disponibles 10 millones de pruebas, a 6 euros la unidad. Según mi información, el primer millón y pico de unidades llegará esta semana que entra. Total, más y más días perdidos. Es desesperante".

El listado de empresas chinas autorizadas

“Déjeme que le diga algo más sobre el fiasco de los test comprados a Bioeasy, un laboratorio no validado por el gobierno chino. ¿Sabe lo que me ha costado a mí conseguir las empresas autorizadas para exportar con el sello oficial chino? Una gestión en la ventanilla oficial correspondiente y unos 15 dólares. Se ve que ni el ministro de Sanidad, ni la de Hacienda, ni el de Comercio, o como se llame ahora, saben que en China tenemos diplomáticos y funcionarios para haber hecho esta gestión y evitar el ridículo y la desmoralización nacional".

“Le voy a pedir un favor, aunque resulte algo farragoso. ¿Puede publicar el nombre de las empresas biotecnológicas autorizadas por China? No vaya a ser que el Gobierno español no sepa cómo hacerse con esta información. Anote: Liferiver Biotech, BGI (el Gobierno chino ha donado pruebas de test de estos laboratorios a Filipinas y a Japón, y el dueño de Alíbaba, a Estados Unidos); Daan Gene, Sansure Biotech, Bio-germ Medical, Wondfo Biotech, Innovita, Chengdu, Abtechnology, Bioscience, Maccura Biotechnology, Innodx, Hecin-scientifc, Easy Diagnosis, Vazyme Biotech y Livzon Diagnostics".

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Efe

“Perdón por el tostón. Pero como soy muy evangélico, hay que enseñar al que no sabe. Como le digo, creo que BGI es la empresa a la que finalmente el gobierno español ha comprado los 5,5 millones de pruebas rápidas, para la detección y diagnóstico rápido de pacientes sospechosos de Covid 19. Al final, serán pruebas serológicas: con una gota de sangre detectan anticuerpos, a quienes hayan tenido la infección, y también permiten diagnóstico rápido. La otra variedad que posee BGI es la prueba rápida con el hisopo hasta el fondo de la nariz".

“Pues lo mismo que pasó con las pruebas, sucedió con las mascarillas. Otro proveedor hizo cola en el Ministerio, con varios millones de mascarillas, y tampoco el Gobierno se decidió a comprar en los días inmediatos o posteriores del estado de alarma, con lo cual, cuando salió a comprar, las estanterías de material sanitario estaban vacías, como sucede en Mercadona o en Carrefour”.

“Se lo llevaron otros. Lo cual, la falta de material de protección habrá afectado al número de sanitarios contagiados hasta este sábado, 9.944, con el porcentaje más alto de Europa. Por eso, resulta entre patético y risible escuchar a un ministro hoy sábado que había llegado desde China un avión con 1,2 millones de mascarillas. ¿Quiere esto decir que los 550 millones de mascarillas que finalmente compramos, después de haber estado haciendo el ganso, necesitarán otros tantos aviones? Yo creo que no saben de lo que hablan”.

La agonía en los hospitales

“Me duele verbalizar, en alto, todo este desastre de gestión del coronavirus. Pero no quiero acabar sin dedicar unas palabras a la agonía que se está viviendo en los hospitales por la falta de respiradores. Especialmente, en Madrid. Aunque la semana que viene esta situación dramática se vivirá también en Cataluña. No, no tenemos respiradores. Señor Sánchez, consiga respiradores donde sea. En Arabia Saudí, en China, en Suecia… Ya que se prodigó tanto en viajes por el extranjero, traiga respiradores. Que le ayude, si es necesario el emérito rey Juan Carlos, con sus contactos en el extranjero. Ya que no devolverá el dinero".

“La situación en las UCI de Madrid es infernal, hasta donde yo sé por mis contactos en diferentes hospitales. ¿Por qué no cuenta el doctor Simón esta realidad, en vez de esas ruedas de prensa que sólo crean ruido con el propósito, no puede ser otro, de poner sordina a los lamentos de quienes se ahogan? Porque esta es la realidad en este sábado en el que hablamos. En Madrid calculo que hay 1.250 respiradores. Y ya están todos adjudicados a otros tantos enfermos. Todos los días ingresan 2.500 pacientes afectados de coronavirus".

“Se calcula que el 5% necesitará uno de estos aparatos. O sea, a razón de 125 nuevos por día. Y ya no hay libres. Como usted sabe, estas máquinas sustituyen la respiración y, en caso necesario, realizan técnicas para abrir el pulmón cuando se colapsa, hasta reemplazar la función pulmonar deteriorada. Este domingo habrá un déficit de más de 100 respiradores, al día siguiente otros 100… ¿De cuántas vidas humanas estamos hablando en una semana? Si esto no se soluciona ya, pero ya, superaremos los 1.200 muertos al día. Así que déjense de ruedas de prensa y consigan respiradores. ¿Le contaron esto a Felipe VI cuando visitó el hospital de IFEMA? ¡Que le den un paseo por una UCI! Digan en la próxima rueda de prensa cuándo llegarán los 950 respiradores que al parecer se han comprado. Eso es lo que interesa".

El rey Felipe VI visita el hospital de emergencias instalado en Ifema (Madrid)

“Me cansa esto, me deprime, me hace sentir una atroz impotencia. Esto sí es una situación de emergencia nacional, y no de lo que hablan determinados ministros haciendo política de salón para su electorado. Ah, sólo una cosa: a quienes me decían las compras son competencia de las autonomías, les recuerdo que el Ministerio de Hacienda que dirige la otra ministra Montero, dio órdenes a las comunidades autónomas para contener el gasto sanitario".

La conversación con el proveedor sanitario se relaja al pasar de una Montero a otra, de Irene a María Jesús, y desembocar en la otra Montero famosa, Mariló, quien ha encontrado trabajo. No de ministra portavoz de este Gobierno errático sino en Canal Sur.

El proveedor, aficionado a la música clásica, se relaja con el Otelo de Verdi. Hay un diálogo entre el personaje shakespiriano y su esposa, Desdémona, que, en clave política, anticipa lo que sucederá cuando la crisis del coronavirus se supere en España. Otelo (que estuvo a punto de naufragar con su barco, como le sucede hoy a Pedro Sánchez con el coronavirus) saluda así a Desdémona para tantear si le sigue queriendo:

-Y tú me amabas por mis desventuras y yo te amaba por tu piedad.

Y, con frialdad, Desdémona (que sería el potencial electorado de Sánchez) se limita a contestar:

-Y yo te amaba por tus desventuras y tú me amabas por mi piedad.

Veremos qué decide hacer Desdémona/España con Pedro Sánchez cuando haya nuevas elecciones.