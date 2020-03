Cuca Gamarra encabezará la representación del PP el 8M tras el desmarque de Cayetana y Ayuso

El Partido Popular ha dado vía libre a todos los miembros de la formación para ir o no a las manifestaciones programadas el 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer. Tras la polvareda que provocó el desaire de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y el plantón de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, encabezará la comitiva del Partido Popular en las manifestaciones del 8M, según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de la dirección del partido.

La exalcaldesa de Logroño ha sido precisamente la persona del núcleo duro de Casado que ha preparado los actos de los conservadores para contraprogramar al Gobierno, sumarse a la reivindicación feminista y, de paso, marcar distancias con Vox. Sin embargo, el intento de lanzar un mensaje de unidad en torno a la figura de la mujer voló por los aires cuando Álvarez de Toledo se definió como una "feminista amazónica" y dijo abiertamente que ella no iría a ninguna manifestación el 8 de marzo. Está por confirmar todavía que la portavoz popular en el Congreso participe en alguno de los actos programados por su partido.

Además de Gamarra y Álvarez de Toledo, en el Comité de Dirección se sientan dos mujeres más: Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización, y Elvira Rodríguez. La vicesecretaria sectorial tampoco acudirá a ninguna manifestación por "problemas logísticos", aluden fuentes de su entorno. Beltrán es, al cierre de esta edición, todavía duda. En Génova insisten en que los miembros del partido -sean hombres o mujeres- son libres para decidir ir o no a cualquier manifestación.

En el caso particular del 8M, el Partido Popular estará representado por "Cuca Gamarra y las diputadas y mujeres que quieran ir". El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, adelantó el lunes que él mismo acudiría a la manifestación en Málaga. Por su parte, el portavoz parlamentario en el Senado, Javier Maroto no tiene previsto dejarse ver en ninguna concentración. Desde el Grupo Parlamentario Popular no ofrecen los nombres de las diputadas que asistirán en nombre propio a alguna de las manifestaciones convocadas por todos los puntos del territorio y se remiten a la información que ofrece Génova: que irán aquellas que quieran ir en su nombre propio.

Acto el viernes

Pablo Casado acudió este miércoles a un colegio concertado de Madrid para cargar contra el "adoctrinamiento" en las escuelas y contra una "contrarreforma" que, a su juicio, prima la "ideología", pero evitó hablar de otra cosa que no fuera de educación, "por respeto al colegio". El líder del PP respondió con un silencio sepulcral cuando se le preguntó en las puertas del centro educativo por su portavoz parlamentaria.

En estos momentos, el Partido Popular ultima un gran acto que tendrá lugar el viernes y que tendrá como protagonistas a Casado y a Cuca Gamarra. La puesta en escena tiene como objetivo elogiar la figura de la mujer y poner en valor los logros que la sociedad española ha obtenido gracias a ellas. El PP destaca que el techo de cristal en las instituciones del Estado lo rompió este partido cuando José María Aznar colocó a Luisa Fernanda Rudi como primera presidenta del Congreso y a Esperanza Aguirre en el Senado.