Casado apuntala a Álvarez de Toledo como portavoz tras la campaña contra ella y las críticas internas

Pablo Casado mantiene intacta su confianza en Cayetana Álvarez de Toledo. La portavoz parlamentaria del Partido Popular ha sido protagonista esta semana de dos sonoras salidas de tono que, aunque no han sido respaldadas públicamente por su partido, no se han traducido en una pérdida de confianza del presidente hacia ella. De hecho, la continuidad de Álvarez de Toledo al frente de la portavocía del PP en el Congreso de los Diputados no está en estos momentos en cuestión, según fuentes del Partido Popular.

Desde que entró en el 2006 a las filas del PP y volvió con Casado tras el sonoro portazo durante la era de Mariano Rajoy, Álvarez de Toledo ha destacado siempre por "ir por libre". Ser "un verso suelto", lejos de alejarla Pablo Casado, le da garantías para mantenerse en el puesto. "Es combativa, es buenísima en el cuerpo a cuerpo parlamentario. Solo necesita dos minutos en la tribuna para desmontar a la izquierda y al independentismo. Es una política muy preparada, además de su amiga. Pablo está encantado con ella", destaca un aznarista muy cercano a ambos.

La portavoz parlamentaria provocó el lunes un incendio en el seno de su partido cuando acusó a laSexta de aprovecharse de "la erosión de la democracia". Aquella declaración provocó una dura campaña mediática contra ella y la dirección nacional del partido la dejó sola cuando se limitó a decir que el PP apoya la libertad de expresión. La presión no la amedrantó. Álvarez de Toledo añadió este martes un poco más de leña al fuego al incendio. "Yo no ataqué la libertad de expresión de laSexta. Hay medios que participan de las mentiras nacionalistas a costa de la democracia, y ayer mismo lo vimos: se dijo que el PP está condenado por corrupción y dio órdenes de pegar golpes a ancianos y niños, cuando ambas cosas son falsas", alegó.

La independencia de la que presume la portavoz parlamentaria se hizo palpable también cuando se le preguntó por el Día de la Mujer, una reivindicación a la que el PP también quiere sacar su partido y ha contraprogramado al Gobierno con una amplia agenda esta semana para no quedarse fuera de la foto oficial junto con Vox. En plena polémica todavía por su cruce de acusaciones con laSexta, Álvarez de Toledo adelantó el martes que ella no acudirá a ninguna manifestación el día 8 de marzo, como sí harán miembros de la dirección nacional de su partido. "En mi nombre no habla nadie, ni hombre ni mujer".

Fuentes de la dirección nacional defienden a Cayetana alegando que el Partido Popular "no es una secta" y que, por lo tanto, todas las mujeres que conforman el partido tienen la libertad de acudir o no a la manifestación. Además, aseguran que Álvarez de Toledo "participará en la campaña" dirigida por la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, titulada Mujer por encima de todo. "Hay varios actos y distintas formas de reivindicar el feminismo", aseguran las mismas fuentes, sin especificar en qué acto en concreto participará la portavoz parlamentaria.

"Dice lo que le da la gana y no le pasa factura"

Desde que aterrizó en el PP en el 2006 de la mano de José María Aznar, Álvarez de Toledo siempre destacó por "decir lo que le da la gana, y nunca le pasa factura. Si eso mismo lo hubiera dicho otro, otro gallo hubiera cantado", critica un senador arrinconado por el casadismo. Es, de hecho, ese vínculo tan estrecho que la portavoz mantiene con Casado por el nexo que crearon trabajando juntos el Faes el que ha provocado grandes recelos en las filas populares, que aprovechan cualquier salida de tono para intentar cobrarse su cabeza. "Cuando el partido quiere dar un mensaje de unidad, llega ella y dice lo que le da la gana porque es Cayetana y porque Pablo le consiente todo", critica un barón autonómico.

Álvarez de Toledo se definió a sí misma como una "feminista amazónica de la escuela de Camille Paglia" y presumió de que "en España, las mujeres nacemos libres para elegir nuestras carreras. Las mujeres no somos víctimas, esa es una idea falsa, no ayuda a las mujeres". Esta afirmación y su desmarque a la manifestación del día 8 volvió a poner al ala más moderada del Partido Popular en alerta. "Mantiene el discurso de Vox. Parece la portavoz parlamentaria de Santiago Abascal", critican fuentes de este sector.

"Las mujeres no somos bloques identitarios"

Para la portavoz parlamentaria del PP, el "enfoque" del feminismo no puede ser el que presenta a las mujeres como víctimas de los hombres, ya sean sus parejas, sus hermanos o sus padres. "Las mujeres no somos bloques identitarios o monolíticos. No somos colectivos, no todas sentimos lo mismo. Estoy en contra de caer en la colectivización de la mujer. No pienso lo mismo que Irene Montero o Carmen Calvo porque yo nací con los mismos órganos que ellas".

El Partido Popular aún no ha decidido qué mujeres de la dirección nacional acudirán este sábado a las manifestaciones convocadas por el Día de la Mujer. Solo el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ya ha adelantado que él acudirá en nombre propio a la concentración de Málaga. Falta por confirmar también si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudirá en nombre propio a algún acto el 8M.