Vox intenta apropiarse de las reivindicaciones de los agricultores y les echan de las protestas de Madrid

Las principales organizaciones agrarias, ASAJA, UPA y COAG, han convocado este miércoles una concentración de protesta frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para denunciar la "pésima" situación que atraviesa el sector. Reivindican una política de precios justos que favorezca la rentabilidad de las explotaciones y que, como mínimo, les cubra los costes de producción.

A la concentración, que ha cortado Atocha, se han sumado los dirigentes de Vox, Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, que han acudido sin previo aviso a ninguna de las asociaciones convocantes para lanzarse así a la conquista de los agricultores. "Las tres organizaciones -UPA, COAG y ASAJA- hemos pedido que no venga ningún político", le ha explicado uno de los presentes, a lo que Abascal le ha respondido que "venimos a escuchar lo que tenéis que decir" y "apoyar" sus reivindicaciones. "No hemos venido a hablar, sino a escuchar", ha insistido, a lo que ese mismo hombre le ha contestado que se les puede apoyar "de otras muchas formas". "Nosotros lo haremos desde las instituciones", ha vuelto a responderle Abascal.

"Fuera de aquí"

La presencia de la formación de extrema derecha no ha gustado a algunos de los presentes, que les han pedido que se marcharan entre gritos de "fuera de aquí". De hecho, un agricultor se ha acercado a Santiago Abascal para decirle que "no le hemos pedido que venga aquí" y otro le ha explicado que "no queremos politizar nuestra protesta". Otros, en cambio, han aplaudido y agradecido su presencia y se han acercado para explicarles la situación que vive el campo. Ante esto, Abascal ha prometido una batería de acciones parlamentarias para, poco después, abandonar la zona.

#DIRECTO "Hemos venido a apoyar como hacemos en todas partes". Abascal se defiende de los abucheos y las críticas de los agricultores #5Febrero120 en @telemadrid Directo https://t.co/HqE74E3RWs pic.twitter.com/Rar3jZythh — 120 minutos (@120minutosTM) February 5, 2020

Pero no solo Vox ha acudido a la protesta, también algunos diputados del PP y de Ciudadanos, como Edmundo Bal, que han permanecido en un discreto segundo plano.

Desde el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez ha enviado un mensaje a los agricultores y ganaderos que se han manifestado en Madrid. " El Gobierno está firmemente comprometido con nuestro campo, con el futuro del sector agroalimentario, con las familias y los pueblos que viven de él. No miraremos hacia otro lado", ha escrito en Twitter.

Hoy, agricultores y ganaderos se concentran en Madrid ante la crisis que vive el sector. El Gobierno está firmemente comprometido con nuestro campo, con el futuro del sector agroalimentario, con las familias y los pueblos que viven de él. No miraremos hacia otro lado. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 5, 2020

Agricultores al límite

El acto se enmarca dentro del calendario de movilizaciones que están sacando a la calle de toda España a los profesionales del campo bajo el lema Agricultores al límite con el objetivo de reflejar "la falta de futuro" para sus explotaciones agrarias debido, principalmente, a la baja rentabilidad.

Otra de las cuestiones que consideran que afecta a su situación es la subida del SMI. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que esta subida no es un factor "determinante y fundamental" que explique los problemas del campo ni las movilizaciones. Desde ASAJA, su presidente, Pedro Barato, defiende que el SMI "tiene repercusión directa en el desempleo en el campo" y que su subida ha provocado "desastres" en el sector.

Miguel Blanco, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), ha denunciado que "nos están hundiendo los precios de origen, que son cada vez más baratos mientras que los de distribución siguen al alza". "Nos están echando del campo cuando el campo nos necesita porque se está despoblando", ha dicho este miércoles en una entrevista en Onda Cero. Considera que el ministro Planas es un buen activo para solucionar esta cuestión aunque reconoce que "nos da la impresión de que está solo en el Gobierno".

Desde COAG piden al Gobierno medidas a corto plazo como "compensaciones fiscales o seguros agrarios". "Esto es la clave", ha afirmado. Esta cuestión está siendo valorada por el Gobierno, tal y como ha explicado la portavoz y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles en una entrevista en Antena 3.

Como arranque de las negociaciones, asociaciones de agricultores y ganaderos han pedido que se abran "mesas interministeriales" y que sea el propio Pedro Sánchez en el que se implique porque "la alimentación es una política de Estado", como ha sentenciado el presidente de COAG.

Concentración de ganaderos y agricultores ante el Ministerio de Agricultura en Madrid.

La solución no será "inmediata"

La respuesta del ministro Luis Planas es dialogar aunque reconoce que se trata de un trabajo "complejo". "En la mesa de diálogo agrario puse nueve iniciativas que vamos a llevar adelante en las próximas semanas. Las movilizaciones y el diálogo van a continuar. No va a ser una cuestión inmediata, pero sí que debe ser una cuestión eficaz", ha dicho.

"No se trata de culpabilizar a nadie, sino de hacer una llamada a la responsabilidad de todos en relación a los precios bajos, injustos y volátiles que perciben los agricultores", ha señalado en una entrevista en Telecinco. En opinión de Planas, hay que tener muy en cuenta la situación por la que atraviesa el campo si se quiere tener un país integrado y con igualdad de derechos entre las personas que viven en las ciudades y en el medio rural.