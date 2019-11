Rivera: "Si no podemos gobernar con el PP habrá que buscar fórmulas sin los separatistas"

Albert Rivera está dispuesto a facilitar la investidura de Pedro Sánchez si los números no dan para que Ciudadanos y PP formen Gobierno. "Yo ya he dicho que lo que quiero es formar un gobierno con el PP. Ahora bien, también dije que, si no podemos, no vamos a ir a octavas elecciones. Habrá que buscar fórmulas, desde la oposición, para no depender de los separatistas", dijo el líder de Ciudadanos.

En entrevista a la cadena Cope, Albert Rivera señaló que, en ese escenario, habría que "buscar un acuerdo de PP y Ciudadanos con el PSOE para que la aprobación de los presupuestos no dependa de Podemos, para que los asuntos de Estado no dependan de los separatistas, que los asuntos económicos y de Estado pasen por un acuerdo entre Gobierno y oposición y no por los populistas".

El líder de Ciudadanos ha vuelto a acusar al líder del PSOE de "querer pactar con los independentistas", diciendo que "por eso, no quiso aclararlo en el debate". "Se lo hemos preguntado muy claramente y no contestó. ¿Por qué? El que calla, otorga", zanjó.

Albert Rivera se mostró "muy preocupado" por lo que pueda pasar en Cataluña el 10 de noviembre, diciendo que "hay que garantizar el voto libre de los ciudadanos". "El derecho de voto es lo más sagrado que hay y me preocupa que el Gobierno piense que no va a pasar nada el domingo, viendo lo que ya han hecho estas semanas", ha dicho. "Hay que defender el derecho de voto. Imagínese lo que es, en pueblos pequeños, donde todo el mundo sabe lo que se vota, ir a votar señalado, que se señalen los constitucionalistas, los apoderados... todo esto es muy grave", advirtió.

El líder de Ciudadanos acusó a Sánchez también de "utilizar el 'Francomodín' quando no quiere hablar de los temas". "Le preguntas por Cataluña y saca a Franco, le preguntas por los ERE y saca a Franco, le preguntas por el paro y saca a Franco. Oiga, ya está bien, vamos a hablar del futuro que es lo que le interesa a los españoles", dice.

Rivera ha apelado al voto en Cataluña, "porque cuando los constitucionalistas no votan en masa en Cataluña, ganan los separatistas".