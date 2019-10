"Era un puto infierno": la "guerra" de Barcelona a través de los audios de los policías

"Era un puto infierno, no lo había visto en mi vida". Uno de los audios enviado por un agente de la Policía Nacional refleja la situación extrema a la que se enfrentan estos días en Cataluña, con Barcelona como epicentro de los disturbios. Los miembros de las Fuerzas de Seguridad desplegados coinciden en la violencia inusitada que han empleado los radicales. Y así lo reflejan en sus testimonios.

Se trata de audios compartidos por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, que estos días -junto a la Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos d'Esquadra- constituyen la primera línea de intervención frente a los violentos. Se trata de personal experimentado, pero que en estos días se han enfrentado a escenas que, por momentos, parecían desbordarles.

En el primero de ellos, el agente asevera que no "había visto" una situación tan violenta "en la vida": "Un puto infierno, tío. Las hemos pasado putas. Hemos estado cinco horas recibiendo, toda la Vía Laietana hasta Plaza Cataluña", detalla el agente. Por el tono que emplea, se deduce que se trata de un audio de WhatsApp enviado a un compañero de la UIP.

Los audios de la Policía Nacional en la 'batalla de Barcelona'.

"Tenemos cinco heridos pero no son muy graves, la verdad es que no hemos salido mal parados para todo lo que hemos recibido. No lo había visto en mi vida: hogueras, nos han tirado una bombona de helio, les hemos quitado dos motosierras... Increíble", prosigue el relato del agente, cuyo audio le ofrecemos a continuación.

El segundo relato describe la "guerra" que se ha instalado estos días en Cataluña. Según el último balance ofrecido por el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, durante la semana han resultado heridos 288 agentes, entre mossos y policías; uno de ellos permanece en estado "muy grave". Los violentos actúan coordinados y desarrollan sus propias tácticas de guerrilla urbana.

"No os imagináis lo que hay aquí, nos han atacado con todo", afirma el policía. Habla de cómo los violentos les han lanzado "lavadoras, hornos, picos, palas, hachas...": "Nos han atacado con motosierras y queda toda la noche".

El policía califica la situación de "puta locura". Y lamenta: "Hay un montón de compañeros heridos, se iban quedando inconscientes con manos rotas, brazos rotos".