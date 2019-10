Abascal cree que Sánchez "incita al odio" y tacha de "electoral" la exhumación de Franco

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado que la Junta Electoral Central (JEC) no haya atendido el recurso de su formación para paralizar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos al considerar que es una medida "electoralista", al tiempo que ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "radical" por incitar al "odio entre españoles" y "destruir" su reconciliación.

Así lo ha señalado durante un acto de precampaña en la plaza de toros de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, en el que también ha intervenido el candidato al Congreso por Valladolid, Pablo Sáez. Ante más de 2.000 personas que han aplaudido cada una de las palabras del líder de la formación, Abascal ha ironizado sobre la "emergencia profanadora" en la que Sánchez ha situado al país.

Así, ha lamentado que la Junta Electoral Central no tardara "ni una hora y con la respuesta preparada" en rechazar el recurso presentado por Vox para paralizar la exhumación y que esta no se produjera en periodo electoral. "No se puede inaugurar una autopista, pero si sacar a un muerto en contra de la voluntad de la familia", ha espetado.

También ha calificado de preocupante la actuación en este sentido, tanto del Tribunal Supremo, por habilitar la exhumación, y la Audiencia Nacional, con una decisión "similar", pero luego "sí acepta" que el "asesino" de un presidente del Tribunal Constitucional -Francisco Tomás y Valiente- como el "etarra" Jon Bienzobas puede exponer sus obras en el Ayuntamiento de Galdakao.

"Hay un indicio preocupante de chavismo en las instituciones españoles, que cuando gobierna el PSOE tienen miedo porque ven como los socialistas se atreven a atacar a las instituciones, algo que ha hecho históricamente", ha denunciado.

En este punto, ha tachado a Pedro Sánchez de "radical" por "incitar al odio", "no respetar a los muertos" y "levantar la bandera del pasado". "Quiere atizar la bandera del odio porque le viene bien de cara a las elecciones para movilizar al electorado", ha insistido.

Un planteamiento que "destruye la reconciliación", pero que esconde otros objetivos, como abrir el camino para aquellos que quieren "deslegitimizar" la Transición y la monarquía, para "derrocar" a Felipe VI. "Nosotros no levantamos banderas del pasado, solo pedimos el respeto a los muertos, a la verdad y a la reconciliación entre los españoles", ha remarcado.

"El PSOE tiene una historia criminal"

El líder de Vox ha insistido en el PSOE tiene "una historia criminal desde su fundador, Pablo Iglesias", y al que ha situado detrás del "golpe de Estado contra la República" en 1934, del "pucherazo" de las elecciones de 1936, del "asesinato del líder de la oposición" en ese mismo año (en referencia al político José Calvo Sotelo) "a manos de su escolta socialista" y del robo del oro del Banco de España "que se llevaron a Moscú" (la salida del oro al inicio de la Guerra Civil por orden del Gobierno de la República).

Más recientemente, el PSOE pidió según el relato de Abascal la "amnistía para terroristas" en primeros años de democracia para pasar luego "al terrorismo de Estado", en alusión a los GAL, y hoy es responsable de la legalización "de las marcas blancas de ETA" o de pactar con formaciones "golpistas" para sacar adelante la moción de censura el año pasado. "Esa es la historia del PSOE que vamos a recordar", ha recalcado.