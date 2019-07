Pericay deja la Ejecutiva de Ciudadanos por la "mala gestión de la discrepancia"

El fundador y el líder de Ciudadanos por Baleares, Xavier Pericay, ha dimitido este sábado de la Ejecutiva del partido y de su cargo como responsable de Educación porque, a su juicio, se ha realizado "una mala gestión de la discrepancia". Su dimisión se produce después de la de Toni Roldán, que abandonó también la Ejecutiva y todos sus cargos, y Javier Nart, que también dejó su puesto en este órgano de decisión máxima.

Hace un mes y medio habló con Albert Rivera para comunicarle que quería dejarlo, pero el líder naranja le pidió que aguantara. Sin embargo, la "mala gestión de la discrepancia" tras el último Comité Ejecutivo en el que se marcharon Roldán y Nart, terminó de colmar el vaso. Su decisión ha sido comunicada al líder de partido en una carta de despedida en la que el ya exdirigente explica su malestar y los motivos de su marcha.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, Pericay se explica: "Yo no estuve en esa Ejecutiva, pero no me gustó lo que pasó, me disgustó profundamente que se gestionara mal la discrepancia de los compañeros".

A este respecto, asegura que "a diferencia de otros, me puedo ir, tengo adónde", porque "no me iba a sentir mejor, sino peor en el futuro haciendo lo que hago". "Algún día hablaré de estos apasionantes cuatro años en política, en los que he conocido lo mejor y lo peor del ser humano", añade.

Preguntado acerca de cuál debería ser la posición de Ciudadanos respecto a la investidura de Pedro Sánchez cree que deben seguir siendo fieles al "no". Y no duda en afirmar que, en cualquier caso, seguiría escogiendo la papeleta de Albert Rivera: "sin duda, es el mejor presidente posible para España, el mejor candidato que hay".

"Casi nuestro único mensaje en las elecciones fue el 'no' a Pedro Sánchez, así que el problema no es de fondo: hay que seguir fieles a esa promesa, porque fue el núcleo de lo que transmitíamos a los votantes". Según Pericay, Ciudadanos debe "permanecer fiel a lo que motivó a 4 millones de personas a votarnos", pero rechaza la manera de comunicar "a la ciudadanía el mantenimiento de esta postura".

Por su parte, el líder de Cs en la Eurocámara y también crítico con la gestión del partido, Luis Garicano, ha lamentado la marcha de Pericay en su Twitter y le ha deseado "lo mejor".