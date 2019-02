¿Irás el domingo a la manifestación contra Sánchez?

Ciudadanos y el Partido Popular han convocado una manifestación este domingo a las 11:00 horas en la Plaza de Colón de Madrid en respuesta a la aceptación del Gobierno de un "relator" en su diálogo con el Govern catalán. A la que se ha unido, además, Vox. ¿Participarás en la protesta?

Quieren mostrar su indignación con las política de Pedro Sánchez. "No estamos dispuestos a vender nuestro país", ha dicho Albert Rivera. Por su parte, Pablo Casado pide que "cese la humillación". "No se puede vender España a cambio de un plato de lentejas por seguir en Moncloa", ha declarado el presidente del PP en un acto en Cuenca, donde no ha descartado poder usar otros mecanismos parlamentarios, en alusión a una posible moción de censura.

A su entender, Sánchez está "deslegitimado" para seguir al frente del Gobierno. "Ya lo único que nos queda es apelar a la conciencia cabal y sensata de la población española", ha resaltado el líder del PP, que ha calificado de "lamentables" y de "insulto a la inteligencia" las explicaciones de la vicepresidenta Carmen Calvo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha unido a la protesta y ha pedido la participación masiva el domingo. En un mensaje en Twitter, Abascal pide que "por encima de diferencias partidistas" todos los españoles vayan a la movilización. "Hay que echar a este Gobierno traidor que está preso de los golpistas", ha indicado el dirigente, que sugiere que a Sánchez se le juzgue por tomar esta decisión.