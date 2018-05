Un 55% cree que Rajoy pudo bloquear la investidura de Torra y no lo hizo por su pacto con el PNV

El 55% de los ciudadanos considera que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy no ha hecho lo suficiente para intentar impedir la investidura de Quim Torra. Asimismo, más de la mitad de los españoles opina que la decisión de que se levante la aplicación del 155 en Cataluña es una cesión del Ejecutivo ante el PNV para lograr sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Torra: "Puigdemont es nuestro president"

El debate político sobre Cataluña se ha centrado durante los últimos días en torno a la dureza del 155. El Gobierno y el PSOE parecen apostar por levantar la aplicación de dicho precepto y por estar "vigilantes" ante lo que pueda hacer el Govern de Torra. Ciudadanos, en cambio, apuesta por la prolongación y el endurecimiento del 155. Unos planes que se entrelazan, además, con la posible aprobación de los Presupuestos en el Congreso en esta semana entrante.

Los españoles lo tienen claro

Ante este convulso panorama, el sondeo de SocioMétrica para este periódico aborda las claves principales de la compleja situación creada en Cataluña. Los españoles concluyen que Rajoy no hizo todo lo que estaba en su mano para bloquear la investidura de Torra. Y lo achacan a su pacto con el PNV para aprobar las cuentas públicas.

Más en concreto, el 55% de los españoles considera que el Gobierno de Rajoy no ha hecho lo suficiente para impedir la investidura, frente a solo el 21,3% que cree que ha hecho todo lo que estaba en su mano y un 23,6% que no se pronuncia. Si se segmentan las respuestas por partidos, llama la atención que el 61,9% de los votantes del propio PP considera que el Ejecutivo no ha pisado el acelerador contra Torra. El porcentaje se eleva por encima del 70% entre los votantes de Ciudadanos y PSOE.

Fue una cesión ante el PNV

Respecto a la pregunta de si la decisión de Rajoy de levantar el 155 es una cesión ante el PNV, la sentencia de los encuestados también es clara. El 51,9% considera que en efecto Rajoy cedió ante los nacionalitas vascos en Cataluña para sacar adelante los Presupuestos. El 26,3% considera que no fue una cesión. Y el 21,8% no opina al respecto. Nuevamente, al segmentar las respuestas, destaca la opinión de los votantes del PP, entre los que el 41,6% cree que se trata de una cesión ante el PNV y el 39,4% dice que no es así.

Además, SocioMétrica también ha preguntado por la valoración de esta hipotética cesión de Rajoy ante el PNV. Y otra vez el diagnóstico es contundente. El 53,9% de los ciudadanos dice que le parece mal esta decisión del Gobierno, frente a solos el 20,7% que la aprueba y el 25,4% que prefiere no mojarse en este asunto.

Esta encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL arroja otros datos interesantes sobre la situación política en Cataluña. Uno de ellos es que la gran mayoría de los españoles considera que Quim Torra está inhabilitado para ser presidente de la Generalitat.