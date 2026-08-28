Una exposición fotográfica en Segovia o un congreso de aves en Granada: estos son los planes ODS de la semana

Septiembre arranca con una completa oferta de ocio consciente y de educación ambiental pensada para que los ciudadanos se involucren activamente en la protección del entorno.

Sumarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es posible gracias a itinerarios guiados en espacios protegidos, congresos de ciencia ciudadana y talleres de artesanía sostenible repartidos por distintas comunidades autónomas.

Recopilamos algunas de las mejores propuestas para disfrutar del aprendizaje en la naturaleza, promover la conservación de la biodiversidad y poner en valor las tradiciones locales.

Ornitología y conservación

27 Congreso Español y 8 Ibérico de Ornitología SEO BirdLife

Del 2 al 6 de septiembre, Granada se convierte en la capital de la biodiversidad y el estudio de las aves con la celebración del XXVII Congreso Español y VIII Ibérico de Ornitología.

Este evento, abierto a especialistas, aficionados y a la ciudadanía interesada en la naturaleza, aborda las principales amenazas a las que se enfrentan la avifauna y sus hábitats, combinando ponencias científicas, mesas de debate y actividades de observación en el entorno natural granadino.

Cuándo: Del 2 al 6 de septiembre.

Dónde: Universidad de Granada.

Arte y paisaje en Segovia

Exposición 'Paseos por la naturaleza' de Lola Zumel en la biblioteca verde CEIDA

El Centro de Documentación del CENEAM acoge la muestra fotográfica "Paseos por la naturaleza", una propuesta de la artista Lola Zumel que invita a mirar el entorno natural con atención y sensibilidad.

A través de sus imágenes, la exposición capta detalles sutiles de los bosques, la luz y la biodiversidad, promoviendo el bienestar personal a través de la reconexión con el paisaje y fomentando el respeto y la conservación de nuestros ecosistemas.

Cuándo: Del 8 de junio al 31 de agosto

Dónde: Biblioteca del CENEAM, Valsaín (Segovia).

Cultura y sostenibilidad

Residencia de literatura y medio ambiente ç CENEAM

El CENEAM impulsa una iniciativa pionera que une la creación literaria con la conciencia ecológica mediante su Residencia de Literatura y Medio Ambiente.

Este programa busca visibilizar obras y autores que sitúan la naturaleza, la sostenibilidad y el ámbito rural en el centro de la narrativa.

Una oportunidad para que lectores y ciudadanos interesados en la ecología descubran nuevas referencias culturales que invitan a reflexionar sobre nuestro impacto en el planeta.

Cuándo: Convocatoria y actividades a partir de septiembre del 1 de septiembre.

Dónde: Centro de Documentación del CENEAM, Valsaín (Segovia) / Formato difusivo nacional.

Educación e impacto social

Un debate. iStoc

Para quienes desean profundizar en cómo se enseña a cuidar el planeta y qué herramientas existen para concienciar a la sociedad, se celebra el VII Encuentro Estatal de Equipamientos de Educación Ambiental.

El foro reúne a educadores, equipamientos ambientales y entidades para debatir sobre los retos de la emergencia climática, el papel de las aulas de naturaleza y las nuevas metodologías para involucrar activamente a la ciudadanía en la transición ecológica.

Cuándo: Del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Dónde: Centro de Interpretación de los humedales de Salburua - Vitoria Gasteiz