Una exposición fotográfica en Segovia o un congreso de aves en Granada: estos son los planes ODS de la semana
La agenda cultural y medioambiental en España se renueva con arte, literatura y encuentros de educación ambiental abiertos a la ciudadanía.
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Septiembre arranca con una completa oferta de ocio consciente y de educación ambiental pensada para que los ciudadanos se involucren activamente en la protección del entorno.
Sumarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es posible gracias a itinerarios guiados en espacios protegidos, congresos de ciencia ciudadana y talleres de artesanía sostenible repartidos por distintas comunidades autónomas.
Recopilamos algunas de las mejores propuestas para disfrutar del aprendizaje en la naturaleza, promover la conservación de la biodiversidad y poner en valor las tradiciones locales.
Ornitología y conservación
Del 2 al 6 de septiembre, Granada se convierte en la capital de la biodiversidad y el estudio de las aves con la celebración del XXVII Congreso Español y VIII Ibérico de Ornitología.
Este evento, abierto a especialistas, aficionados y a la ciudadanía interesada en la naturaleza, aborda las principales amenazas a las que se enfrentan la avifauna y sus hábitats, combinando ponencias científicas, mesas de debate y actividades de observación en el entorno natural granadino.
Cuándo: Del 2 al 6 de septiembre.
Dónde: Universidad de Granada.
Arte y paisaje en Segovia
El Centro de Documentación del CENEAM acoge la muestra fotográfica "Paseos por la naturaleza", una propuesta de la artista Lola Zumel que invita a mirar el entorno natural con atención y sensibilidad.
A través de sus imágenes, la exposición capta detalles sutiles de los bosques, la luz y la biodiversidad, promoviendo el bienestar personal a través de la reconexión con el paisaje y fomentando el respeto y la conservación de nuestros ecosistemas.
Cuándo: Del 8 de junio al 31 de agosto
Dónde: Biblioteca del CENEAM, Valsaín (Segovia).
Cultura y sostenibilidad
El CENEAM impulsa una iniciativa pionera que une la creación literaria con la conciencia ecológica mediante su Residencia de Literatura y Medio Ambiente.
Este programa busca visibilizar obras y autores que sitúan la naturaleza, la sostenibilidad y el ámbito rural en el centro de la narrativa.
Una oportunidad para que lectores y ciudadanos interesados en la ecología descubran nuevas referencias culturales que invitan a reflexionar sobre nuestro impacto en el planeta.
Cuándo: Convocatoria y actividades a partir de septiembre del 1 de septiembre.
Dónde: Centro de Documentación del CENEAM, Valsaín (Segovia) / Formato difusivo nacional.
Educación e impacto social
Para quienes desean profundizar en cómo se enseña a cuidar el planeta y qué herramientas existen para concienciar a la sociedad, se celebra el VII Encuentro Estatal de Equipamientos de Educación Ambiental.
El foro reúne a educadores, equipamientos ambientales y entidades para debatir sobre los retos de la emergencia climática, el papel de las aulas de naturaleza y las nuevas metodologías para involucrar activamente a la ciudadanía en la transición ecológica.
Cuándo: Del 30 de septiembre al 2 de octubre.
Dónde: Centro de Interpretación de los humedales de Salburua - Vitoria Gasteiz