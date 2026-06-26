Un cuentacuentos ambiental en Segovia o un laboratorio infantil en Madrid: estos son los planes ODS de la semana

Esta semana, ENCLAVE ODS se desplaza a diferentes puntos del territorio español para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Convocatoria sostenible

Convocatoria 2026 Sostenibilidad y Protección del Medioambiente.

La Fundación Ibercaja lanza la Convocatoria 2026 Sostenibilidad y Protección del Medioambiente para apoyar proyectos de organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la protección ambiental.

La iniciativa forma parte de su compromiso con un desarrollo sostenible que combine el progreso económico con la conservación de los recursos naturales.

La convocatoria prioriza actuaciones relacionadas con la protección del medioambiente, la conservación de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas y la reducción de la contaminación.

También impulsa proyectos de educación y sensibilización ambiental que promuevan la participación de la sociedad frente al cambio climático.

Además, esta línea de ayudas está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, reforzando el compromiso de la Fundación con la sostenibilidad como eje transversal de su actividad.

Dónde: Fundación Ibercaja - Sede Central, Zaragoza.

Cuándo: hasta el 30 de junio.

Cuentacuentos

Cuentacuentos CENEAM 2026.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico organiza durante el verano de 2026 un programa de Cuentacuentos Ambientales en el CENEAM con el objetivo de sensibilizar sobre el cuidado del medioambiente, promover valores ambientales y fomentar el interés por la lectura y la naturaleza.

La actividad está dirigida principalmente a niños y niñas de entre 3 y 12 años, aunque puede participar cualquier persona interesada en disfrutar de historias relacionadas con el entorno natural.

Además de los cuentos, los asistentes podrán conocer los recursos educativos del centro, como su biblioteca, exposiciones, programas formativos y materiales de préstamo.

La sesión del 2 de julio de 2026, titulada '¡Alas al huerto! Descubre a nuestras grandes aliadas con Pablete el hortelano', permitirá descubrir la importancia de las aves en los huertos, aprender a identificar distintas especies y conocer su papel en la agricultura y su conservación.

Dónde: Valsaín, Segovia.

Cuándo: 2 de julio.

Congreso Internacional

V Congreso Internacional sobre los derechos de la naturaleza en el Mediterráneo.

El V Congreso Internacional sobre los Derechos de la Naturaleza en el Mediterráneo reúne a expertos en cambio climático, políticas ambientales y Derecho ecológico para analizar los principales retos que plantea la crisis climática en un contexto globalizado.

El encuentro pone el foco en la participación activa de la ciudadanía y en el papel de los movimientos sociales en la protección del medioambiente.

Durante el congreso se debatirán nuevas herramientas jurídicas y políticas orientadas a fortalecer la sostenibilidad y promover modelos de desarrollo más justos y respetuosos con el planeta.

También se estudiará el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en distintos sistemas legales y su aplicación práctica.

Asimismo, se abordarán iniciativas internacionales como el programa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas, la llamada "jurisprudencia de la tierra" y los compromisos internacionales vinculados a la globalización ecológica y la sostenibilidad en la región mediterránea.

Dónde: Facultad de Derecho, Universidad de Valencia.

Cuándo: 2 y 3 julio.

Genius Lab

Mini Genius Lab en La Vaguada.

Mini Genius Lab es una experiencia educativa y lúdica dirigida a niños y niñas de entre 4 y 14 años que acerca la ciencia de forma divertida mediante experimentos prácticos y actividades participativas.

La iniciativa coincide con el inicio de las vacaciones de verano y está pensada para disfrutar en familia.

Durante la actividad, los participantes podrán crear burbujas gigantes, experimentar con hielo seco, elaborar slime y realizar otros experimentos guiados por un "científico loco".

Además, podrán llevarse algunas de sus creaciones a casa y acceder posteriormente a instrucciones para repetir los experimentos mediante códigos QR.

La propuesta tiene un carácter solidario, ya que la recaudación de las entradas se destinará íntegramente a la labor de Juegaterapia. Para participar es necesario reservar previamente y asistir en formato familiar, con al menos un adulto acompañando a los menores.

Dónde: Centro Comercial La Vaguada, Madrid.

Cuándo: del 1 al 5 de julio.