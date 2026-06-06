Durante demasiado tiempo hemos aceptado una pregunta tramposa: ¿qué les pasa a los hijos cuando sus madres trabajan fuera de casa? La trampa está en el verbo.

"Trabajan" parece significar "se ausentan", "renuncian", "delegan", "fallan". Nadie formula con la misma ansiedad qué les pasa a los hijos cuando sus padres trabajan. Nadie imagina al hombre saliendo de casa como una amenaza para el apego, la lectura nocturna, la merienda y la estabilidad emocional del niño.

Pero la madre, ay, la madre, sigue siendo juzgada con ese estetoscopio moral que la sociedad guarda en el cajón para auscultar culpas ajenas.

Un estudio reciente publicado en Science ayuda a pinchar esa vieja superstición con algo bastante más serio que una opinión: datos. El trabajo, firmado por Maria C. Lo Bue, Elizaveta Perova y Sarah Reynolds, revisa más de cuarenta años de investigación sobre empleo materno y desarrollo infantil.

Es decir, hoy hablamos del tema desde la ciencia y con los datos.

Partieron de más de mil estudios y seleccionaron 61 trabajos, publicados entre 1980 y 2023, que empleaban métodos estadísticos capaces de aproximarse a relaciones causales. En total, analizaron 884 estimaciones sobre aprendizaje, rendimiento escolar, salud, desarrollo cognitivo y bienestar socioemocional de niños y adolescentes.

El resultado es menos dramático de lo que algunos esperaban: en el 87% de las estimaciones, los efectos del trabajo materno no fueron estadísticamente distintos de cero; cuando aparecían efectos, solían ser pequeños.

Además, no encontraron diferencias sistemáticas según la edad de los hijos. La primera infancia, la etapa escolar y la adolescencia no se derrumbaban porque la madre tuviera un salario.

Hay un dato aún más interesante: en los contextos socioeconómicos más frágiles, el empleo materno tiende a asociarse con efectos positivos, sobre todo en resultados cognitivos y educativos. Dicho de manera sencilla: para muchos niños, que su madre trabaje no significa perder cuidados, sino ganar oportunidades.

En ese contexto, entra más dinero en casa, aumenta la autonomía de la mujer, se amplían las redes sociales, se reduce la dependencia y, a veces, se abre una ventana donde antes había una pared.

Debo insistir que el estudio evidencia un matiz crucial: los beneficios son mayores cuando el trabajo es estable, flexible y compatible con los tiempos de cuidado.

Este detalle no es nimio y debería estar escrito en las puertas de los ministerios: el problema no es la madre que trabaja; el problema es una sociedad que todavía organiza el cuidado como si la madre no tuviera derecho a existir fuera de casa.

No falla el empleo materno. Fallan los horarios imposibles, las guarderías inaccesibles, los salarios insuficientes, la precariedad, los jefes que confunden disponibilidad con esclavitud y los padres que aún "ayudan" en vez de corresponsabilizarse.

Los datos previos ya apuntaban en esa dirección. Un informe de la OCDE sobre cinco países encontró que el retorno al trabajo antes de los seis meses tras el parto podía tener efectos negativos pequeños y no universales en algunos resultados cognitivos, pero señalaba que otros factores —ingresos familiares, educación parental y calidad de la interacción con los hijos— pesaban más que el empleo materno en sí mismo.

La pregunta, por tanto, no debería ser "¿debe trabajar la madre?", sino "¿en qué condiciones trabaja?, ¿quién cuida?, ¿con qué calidad?, ¿con qué red?, ¿con qué salario?, ¿con qué permisos?, ¿con qué padre al lado?".

Los niños no necesitan madres sacrificadas hasta la evaporación. Diría que requieren adultos disponibles, vínculos seguros, rutinas previsibles, conversación, juego, alimento, sueño, límites y afecto.

Necesitan una casa donde no todo dependa de una sola espalda. La maternidad entendida como encierro no es un instinto: es una construcción histórica, económica y moral. Y como toda construcción humana, puede desmontarse.

Por otra parte, los estudios sobre cuidado infantil también ayudan a despejar el ruido.

El proyecto NICHD Study of Early Child Care and Youth Development, uno de los estudios longitudinales más completos sobre cuidado infantil, no se limitó a preguntar si el cuidado no materno era "bueno" o "malo", sino que examinó calidad, tipo, estabilidad, horas de cuidado, entorno familiar y desarrollo social, emocional, lingüístico y cognitivo.

¿Resultados?

Claros y estadísticamente significativos: el cuidado de alta calidad puede aliviar el estrés familiar y favorecer el ajuste parental, mientras que el cuidado de baja calidad puede añadir tensión. Otra vez: no es la madre fuera de casa. Es la calidad del ecosistema que rodea al niño.

De hecho, cuando ese ecosistema funciona, los efectos pueden ser enormes. En un ensayo aleatorizado clásico en educación temprana con niños de entornos vulnerables, se mostró que una intervención educativa intensiva desde la primera infancia podía mejorar resultados cognitivos, académicos y sociales a largo plazo.

Además, en seguimientos hasta la juventud, los participantes que recibieron tratamiento preescolar obtuvieron mejores resultados intelectuales y académicos, alcanzaron más años de educación, tuvieron más probabilidad de asistir a una universidad y mostraron menor embarazo adolescente.

La conclusión es que hemos culpado a las madres por una carencia colectiva. Hemos llamado "instinto" a lo que muchas veces era falta de servicios. Hemos llamado "abandono" a lo que era salario. Hemos llamado "egoísmo" a lo que era independencia. Y, sobre todo, hemos mirado poco a los padres, a las empresas y al Estado.

Quizá el gran hallazgo de estos estudios sea que los hijos no se crían con la presencia física permanente de una madre, sino con presencia significativa de adultos y con estructuras sociales decentes.

No hay crianza sana sin tiempo, pero tampoco sin recursos. No hay apego que resista eternamente a la pobreza, al miedo al despido o a la soledad de una mujer obligada a hacerlo todo. La maternidad no debería exigir desaparición personal para ser considerada legítima.

Una sociedad madura no pregunta si las madres deberían trabajar. En cambio, se cuestiona, cómo lograr que trabajar y cuidar no sean verbos enemigos. Se interroga cómo repartir el cuidado entre madres, padres, instituciones y comunidad. Intenta impedir que cada niño dependa del heroísmo privado de una mujer cansada.

Porque una madre que sale a trabajar no abandona a sus hijos. Muchas veces les abre camino.