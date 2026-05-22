Una ruta de senderismo en Madrid o un encuentro por una moda justa en Badajoz: los planes ODS de la semana

ENCLAVE ODS trae esta semana opciones en distintos lugares de España para poder disfrutar de actividades ligadas al desarrollo sostenible.

El concepto, que puede confundir a algunos, puede encontrarse en múltiples eventos y temáticas con opciones para todo tipo de personas y gustos diferentes.

En la próxima semana, ciudades como Madrid, Badajoz o Garachico (Tenerife) incluirán en sus agendas actividades culturales como actividades al aire libre, pero también planes para los más concienciados con la sostenibilidad como un taller o un festival de cortometrajes.

Ruta de senderismo

El pico Peñalara en el Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara. Europa Press

Este domingo, 24 de mayo, es el Día Europeo de los Parques y en la Sierra de Guadarrama se celebra con una ruta guiada gratuita al circo glaciar y las lagunas de Peñalara, en el Puerto de Cotos. Esta actividad une el turismo sostenible con la concienciación ambiental en un entorno natural protegido clave del centro peninsular.

La caminata es de dificultad entre baja y media, apta para familias y en ella los educadores ambientales analizarán sobre el terreno los efectos del calentamiento global en los humedales de alta montaña. Los participantes descubrirán cómo la escasez de nieve y el aumento de las temperaturas amenazan la biodiversidad local, poniendo en riesgo la supervivencia de valiosas especies endémicas.

Asimismo, la ruta destaca la importancia estratégica de esta sierra como la principal reserva natural de agua potable para Madrid. Para asistir a esta experiencia de ciencia ciudadana, apta para familias y de baja dificultad, es imprescindible realizar una reserva previa gratuita en la central oficial de Parques Nacionales.

Cuándo: domingo, 24 de mayo.

Dónde: Centro de Visitantes Peñalara.

Jornada lúdico-deportiva

Imagen de promoción del evento.

Para los que prefieran la ciudad a la montaña, este domingo 24 de mayo se celebra también la jornada lúdico-deportiva Muévete por la violencia de género. El evento tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de la Moncloa, en Madrid.

Organizada por Zinet Media, la cita pretende movilizar a la ciudadanía en la calle para visibilizar el rechazo social al maltrato y celebra este año su duodécima edición. Además, contará con música en directo, sorteos y stands informativos para la sensibilización contra esta lacra.

La participación es totalmente gratuita. Únicamente hace falta una inscripción digital previa. Además, los participantes recibirán de regalo una camiseta conmemorativa exclusiva diseñada para la ocasión por el artista Felipao, convirtiendo el deporte urbano en una herramienta clave para la sensibilización y el compromiso comunitario.

Cuándo: domingo, 24 de mayo.

Dónde: Plaza de la Moncloa (Madrid).

Curso gratuito

Imagen de una encina cántabra. EFE

El Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de Cantabria ofrece un curso teórico-práctico como una introducción amena al estudio de la vegetación de Cantabria y su flora más representativa. Se abordarán aspectos como la dinámica vegetal —la evolución de las formaciones a lo largo del tiempo— y la interpretación de las series forestales tanto regionales como locales.

Está dirigido a personas aficionadas a la naturaleza interesadas en conocer la flora y el patrimonio vegetal de la región. No se requiere experiencia previa ni formación en botánica.

La formación, de carácter gratuito, tendrá lugar el último fin de semana de mayo y el primero de junio y combina dos sesiones en aula y dos salidas de campo.

Cuándo: del 29 de mayo al 6 de junio de 2026

Dónde: Torrelavega (Cantabria).

Encuentro por una moda justa

Cartel informativo del evento.

El Hospital Centro Vivo de Badajoz acogerá los días 22 y 23 de mayo el evento Tejiendo Futuro 2026. La cita transfronteriza reunirá a profesionales y ciudadanos para impulsar una producción textil responsable, apostando firmemente por el diseño consciente, el reciclaje y la reutilización de prendas como motores de cambio sectorial.

La programación de la iniciativa incluye una importante jornada técnica con ponencias sobre economía circular e innovadores talleres prácticos aptos para todos los públicos. También destacará el espacio Reestrena, una zona de intercambio de ropa pensada para dar una segunda vida a las prendas no utilizadas.

Asimismo, el encuentro promoverá el networking profesional, un dinámico mercado textil local y un desfile con marcas comprometidas de Extremadura y Portugal. La organización corre a cargo de la Diputación de Badajoz, contando con el respaldo financiero de la Unión Europea mediante el programa de cooperación transfronterizo POCTEP.

Cuándo: 22 y 23 de mayo.

Dónde: Badajoz (Extremadura).

Festival de cortometrajes

Representación de una sala de cine con espectadores. iStock

La localidad tinerfeña de Garachico vuelve a acoger, a finales de mayo, una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente de Canarias. Esta cita cultural utiliza el poder del lenguaje audiovisual para sensibilizar a la ciudadanía sobre la urgente crisis climática global.

El encuentro proyectará cortometrajes y documentales de gran impacto, enfocados prioritariamente en la protección de los océanos y la biodiversidad planetaria. Las pantallas se convertirán así en un espacio de denuncia social, mostrando historias inspiradoras de activistas internacionales que defienden activamente la preservación de nuestro entorno natural.

Además de los pases, la cita ofrecerá ecotalleres educativos para escuelas, rutas de divulgación vulcanológica y debates abiertos en la calle. Estas actividades paralelas transforman el certamen cinematográfico en un aula abierta para promover la educación ambiental y el desarrollo sostenible entre todos los asistentes.

Cuándo: Del 26 al 31 de mayo.

Dónde: Garachico (Tenerife).