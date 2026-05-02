Hace unos días alguien me escribió con una pregunta que llevaba más veneno que curiosidad: ¿Es verdad que retiraron ese artículo? Entonces era un fraude, ¿no?

La frase resume bastante bien cómo se interpreta fuera del laboratorio una palabra que dentro de la ciencia tiene muchos matices: retractación.

Cuando un artículo científico se retira, muchos imaginan una escena casi policial. Un investigador descubierto en plena trampa, datos inventados, gráficos maquillados y una caída pública.

A veces ocurre. Pero en la mayoría de los casos no es así.

La ciencia, por suerte, tiene un mecanismo incómodo pero necesario: corregirse a sí misma.

Un artículo científico no es una verdad revelada. Se asemeja mucho más a una fotografía provisional de un resultado. Se revisa antes de publicarse, sí, mas esa revisión no convierte el trabajo en dogma. Lo transforma en una pieza disponible para ser evaluada y usada por otros.

Y otros la pueden cuestionar.

Cada año se publican miles de artículos científicos en el mundo. Algunos resisten el paso del tiempo. Otros envejecen mal. Algunos contienen errores menores que se corrigen con una fe de erratas. Otros presentan problemas suficientemente serios como para justificar una retractación completa.

Y es aquí donde conviene separar varios escenarios.

El primero es el más grave: problemas con los datos.

Esto incluye manipulación de imágenes, duplicación de figuras, resultados imposibles de reproducir, errores metodológicos que invalidan conclusiones o, en el peor de los casos, fabricación directa de datos.

Cuando una revista detecta que los resultados publicados no son fiables, la retractación se vuelve necesaria. La razón es simple: si los datos no sostienen la conclusión, el artículo deja de ser una base válida para que otros trabajen sobre él.

En biomedicina esto importa mucho más de lo que parece. Un dato incorrecto puede orientar mal una línea de investigación durante años. Consigue hacer perder financiación, tiempo y, en el peor escenario, afectar decisiones clínicas.

Por ello la retractación no es un castigo moral. Es una medida de higiene científica.

El segundo escenario es menos dramático y mucho más frecuente: problemas que no implican fraude.

Aquí entran errores que llamamos: honestos. Una muestra mal clasificada. Un análisis estadístico incorrecto. Una contaminación inesperada en un experimento. Un problema técnico descubierto después de la publicación. Incluso desacuerdos sobre permisos éticos, consentimiento de pacientes o conflictos de autoría.

También ocurre algo aparentemente menor pero importante: la ausencia de declaración de conflictos de interés.

Un autor puede haber recibido financiación de una empresa, colaborar con una compañía relacionada con el tema del artículo o mantener vínculos profesionales que debieron declararse y no se hicieron.

Esto no altera los datos ni cambia el resultado final, pero sí afecta a la transparencia, que en ciencia es casi tan importante como el propio hallazgo. La confianza científica también se construye sobre lo que se declara.

Ergo, el artículo se retracta dando la posibilidad a los autores de volverlo a enviar con las correcciones y declaraciones necesarias.

Por otra parte, se han dado casos donde ha tenido lugar algo muy humano: con más tiempo y más datos, los propios autores descubren que estaban equivocados.

Sí, sucede. Y cuando pasa, suelen ser ellos mismos quienes solicitan la corrección o la retirada.

Eso no debería verse como una vergüenza. Todo lo contrario, debe considerarse como una señal de integridad. La ciencia seria no consiste en tener siempre razón. Gravita sobre reconocer cuándo uno la pierde.

Existe, además, una zona gris interesante. A veces un artículo se retracta porque sus conclusiones ya no pueden mantenerse, aunque los datos originales no fueran fraudulentos. La interpretación cambia. El contexto varía. La evidencia nueva obliga a mirar distinto.

Eso también es ciencia.

Durante la pandemia vimos este proceso en tiempo real. Estudios que parecían sólidos se desmontaron semanas después. Recomendaciones que cambiaron. Artículos retirados bajo la presión de una revisión mucho más intensa de lo habitual.

Para el público general aquello pareció confusión. Para los científicos fue, precisamente, el sistema funcionando.

Incómodo, sí. Lento, a veces. Pero funcionando.

Las retractaciones han aumentado en los últimos años. Parte de esa subida se debe a una mejor vigilancia. Existen programas capaces de detectar imágenes duplicadas, manipulaciones y patrones sospechosos. También hay una comunidad científica mucho más activa revisando lo publicado.

No significa necesariamente que hoy haya más fraude que antes. Nos dice que lo detectamos mejor. Y eso es una buena noticia.

El problema aparece cuando se usa la retractación como arma simplista. Si retiraron ese artículo, toda esa línea de investigación era falsa… si un autor tuvo una retractación, toda su carrera carece de valor.”

La realidad rara vez funciona así.

Hay investigadores brillantes con errores serios. Hay científicos honestos atrapados en fallos técnicos. Hay también tramposos persistentes, por supuesto. La clave está en el contexto y en la transparencia.

Conviene recordar algo importante: la mayoría de los artículos científicos nunca serán portada de nada. Son pequeños ladrillos en una construcción lenta. La ciencia avanza más por acumulación que por fuegos artificiales.

En esa construcción, retirar un ladrillo defectuoso es una obligación. No debilita el edificio, en cambio, diría que lo protege.

Quizá el problema sea cultural. Nos cuesta aceptar que corregirse no es fracasar. Preferimos la imagen del genio infalible, del experto que nunca duda y del paper perfecto. Pero la ciencia real se parece poco a eso.

De hecho, se acerca más a un laboratorio a las ocho de la noche, con alguien repitiendo un experimento porque los datos no encajan. Se parece a un correo embarazoso entre coautores. Se asemeja a una conversación donde alguien dice: aquí hay un error y debemos asumirlo.

Eso no destruye la ciencia. Eso es la ciencia.

Porque el verdadero prestigio de un investigador no está en publicar mucho, ni siquiera en publicar en Nature. Está en sostener algo más difícil: la honestidad cuando los datos no acompañan.

La ciencia no es magia ni fe. Es un sistema imperfecto que avanza porque acepta revisarse. Y para seguir avanzando, en ocasiones, hay que retirar una página entera.

¿Mi recomendación?

Leerse el motivo de la retractación antes de condenar a un equipo científico a la hoguera.