Cuando hacía el doctorado en la Facultad de Farmacia de la Complutense estudié la acción de las microdosis de endotoxinas sobre el sistema inmunitario.

Aquello tenía sentido biológico. Una pequeña señal podía reprogramar la respuesta de las células de la defensa. Era medible, reproducible y explicable.

Ese trabajo me llevó, casi por curiosidad, a asomarme a otro mundo que hablaba también de dosis pequeñas: la homeopatía. Dos amigos me pasaron varios preparados. Hice algunos experimentos, a escondidas, más por inquietud intelectual que por convicción. Los resultados fueron claros. Aquello no funcionaba.

La diferencia no era menor. En inmunología hablamos de microdosis. En homeopatía se refieren, en la mayoría de los casos, a ausencia de la sustancia, del principio activo. No es lo mismo reducir una señal que eliminarla por completo. Una cosa es biología. La otra se acerca a la magia con pinceladas ligeras de química.

Echando la vista hacia atrás: la homeopatía nace a finales del siglo XVIII con Samuel Hahnemann, un médico alemán que se rebeló contra las prácticas médicas de su época y creó el concepto de cuarentena.

En aquel entonces, la medicina utilizaba sangrías, purgas y compuestos tóxicos con una eficacia más que discutible. Hahnemann propuso dos ideas centrales. La primera: lo similar cura lo similar. La segunda: cuanto más diluida esté una sustancia, mayor será su efecto terapéutico.

La primera idea tiene un eco lejano en algunas vacunas y ciertos mecanismos inmunitarios. La segunda es el núcleo del problema.

Las diluciones homeopáticas se realizan en pasos sucesivos. Una sustancia se diluye en agua o alcohol y se agita. Ese proceso se repite muchas veces. En diluciones comunes se usa la 30C.

¿Qué es esto?

Una dilución 30C (o 30CH) es una preparación homeopática donde una sustancia original –el principio activo— se diluye en proporción 1:100 treinta veces consecutivas, agitándose en cada paso. El resultado es sesenta ceros después del coma (1x10-60). Es decir, la nada.

La sustancia inicial ha sido diluida hasta un punto en el que no queda ni una sola molécula del compuesto original.

Aquí entra un concepto básico de química: el número de Avogadro. Aproximadamente, a partir de una dilución 12C, la probabilidad de encontrar una molécula original en la solución es prácticamente nula. A partir de ahí, lo que queda es solvente. Agua o alcohol

He de decirte que la homeopatía responde a este problema con una idea sugerente y un poco descabellada: la memoria del agua.

Según esta hipótesis, el agua recordaría las sustancias con las que ha estado en contacto. El problema es que esa memoria nunca ha podido demostrarse de forma consistente en condiciones experimentales rigurosas.

Recordemos que el agua es una estructura dinámica. Sus enlaces se forman y rompen en escalas de tiempo extremadamente cortas. No almacena información molecular de forma estable.

La ciencia funciona con evidencia reproducible. La homeopatía no ha logrado superar ese filtro. De hecho, revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados en revistas de alto impacto han analizado cientos de estudios sobre homeopatía. El resultado es constante: sus efectos no superan al placebo.

En otras palabras, cuando alguien mejora tras un tratamiento homeopático, la mejor explicación disponible es la expectativa, el contexto, la evolución natural de la enfermedad o la atención recibida.

Mas, el placebo no es trivial.

El cerebro y el cuerpo responden a la expectativa de mejora. Se liberan endorfinas, se modulan circuitos neuronales, se percibe alivio. Pero el placebo tiene límites. No cura infecciones graves. No reduce tumores. No sustituye a una terapia eficaz.

Ahí aparece el problema real.

La homeopatía no es sólo ineficaz. En determinados contextos puede ser peligrosa. Existen datos que muestran que pacientes que optan por terapias alternativas en lugar de tratamientos médicos convencionales presentan mayor mortalidad en enfermedades como el cáncer. El retraso en el diagnóstico o en el inicio de terapias eficaces tiene consecuencias medibles.

¿Por qué, entonces, sigue teniendo tanto éxito?

La respuesta es científica y tiene que ver con la condición humana.

La homeopatía ofrece algo que la medicina a veces olvida: tiempo, escucha, atención personalizada. El paciente se siente atendido. Se le mira, se le pregunta y se le acompaña. Esa experiencia tiene valor. Genera confianza. Y la confianza influye en la percepción de la enfermedad.

Además, la idea de “lo natural” resulta atractiva. En un mundo complejo, lleno de tecnología y términos incomprensibles, una gota diluida parece más amable que un fármaco con nombre impronunciable.

Sin embargo, la amabilidad no sustituye a la eficacia.

La ciencia no es perfecta. Comete errores. Se corrige. Avanza a veces con lentitud. Pero tiene una ventaja fundamental: se somete a prueba. Se equivoca en público y se revisa a sí misma.

La homeopatía, en cambio, permanece inmutable. Sus principios no han sido revisados en más de dos siglos, a pesar de la ausencia de evidencia sólida que los respalde.

Volviendo a aquel laboratorio de la Complutense, la diferencia sigue siendo clara para mí. Una microdosis puede activar una célula. Puede modular una respuesta. Puede dejar una huella medible. Una disolución sin moléculas no tiene con qué interactuar.

La biología necesita señales y la química necesita materia. El resto pertenece al terreno de la creencia.

La ciencia es la que es. Tiene límites, sí. Pero también tiene reglas. Y esas reglas nos han permitido entender enfermedades, desarrollar vacunas, prolongar la vida y aliviar sufrimiento de forma real.

En un mundo que a veces se inclina hacia soluciones fáciles, conviene recordar algo sencillo.

Curar no es un acto de fe. Es un acto de conocimiento.