Un cuentacuentos para salvar el planeta o un taller de ahorro energético consciente: los planes ODS de la semana

La soberanía alimentaria, la eficiencia energética y la reconexión con el entorno natural a través de la lectura se encuentran entre las actividades que para esta semana en ENCLAVE ODS. Estas iniciativas incitan a reflexionar sobre la relación con el entorno.

En Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza se pueden disfrutar desde talleres prácticos hasta experiencias sensoriales que exploran el vínculo con la tierra. Estas propuestas actúan como puentes hacia una ciudadanía más consciente.

Al sumarse a estas actividades, los asistentes se convierten en protagonistas del cambio hacia un modelo más sostenible. Ya sea a través de lecturas que reconectan con la tierra o de talleres para optimizar el gasto energético, estas citas demuestran que las decisiones individuales son la base para construir una sociedad más fuerte frente a los retos del futuro.

Cocina sin desperdicio

Si te gusta cocinar y quieres aportar a un modelo más sostenible, este concurso invita a transformar los restos de comida en recetas creativas y llenas de sabor. El V Concurso Intergeneracional 'El Reto de la Cocina' pone en valor el aprovechamiento alimentario y la tradición culinaria.

La iniciativa propone participar con una vídeo receta que rescate ingredientes y reduzca el desperdicio, incorporando criterios como el uso de productos de temporada, locales o ecológicos. Además, fomenta el intercambio de conocimientos entre generaciones, conectando cocina, cultura y sostenibilidad.

Más allá de la competición, el concurso busca sensibilizar sobre el impacto de los hábitos alimentarios y demostrar que pequeñas acciones en la cocina pueden contribuir a reducir residuos y cuidar el planeta.

Dónde: online.

Cuándo: hasta el 23 de abril.

Lectura y naturaleza

Si te interesa explorar la relación entre cultura y naturaleza, esta lectura colectiva invita a redescubrir el vínculo entre el pensamiento, el entorno y la creatividad a través de la obra del cineasta Derek Jarman.

La actividad propone una lectura compartida de naturaleza moderna, donde el jardín se convierte en metáfora de reflexión y conexión, en una experiencia participativa que combina literatura, arte y contemplación.

Guiada por un especialista, la sesión fomenta el intercambio y la escucha, creando un espacio donde el público puede reflexionar sobre el papel de la naturaleza en nuestra vida cotidiana y en la construcción de una conciencia ambiental.

Dónde: Nave Una, Matadero Madrid.

Cuándo: 18 de abril.

Huerto en casa

Huerto en el balcón Ibnjaafar Istock

Si quieres empezar a cultivar tus propios alimentos, este taller práctico en Barcelona te enseña cómo crear un huerto ecológico desde cero de forma sencilla y accesible.

Durante la sesión, los participantes aprenderán conceptos básicos como el uso del sustrato, el riego o la planificación del espacio, además de descubrir la importancia de consumir productos de temporada y cultivar de manera responsable.

La actividad incluye una parte práctica de trasplante, permitiendo a cada asistente llevarse su propia planta a casa, fomentando hábitos sostenibles y una mayor conexión con la naturaleza en el día a día.

Dónde: Museo Tierra, Barcelona.

Cuándo: 11 de abril.

Taller de adolescencia inclusiva

La Fundación Kike Osborne organiza en Valencia el taller Adolescencia, discapacidad y familia, un encuentro dirigido a familias y profesionales que trabajan con personas con discapacidad, centrado en una de las etapas más complejas y decisivas: la adolescencia.

Esta iniciativa forma parte de un recorrido por distintas ciudades españolas tras su paso por Madrid, Málaga y Sevilla.

El taller será impartido por la psicopedagoga Sonia López y tiene como objetivo ofrecer herramientas prácticas para mejorar la comunicación familiar y afrontar esta etapa con mayor seguridad, empatía y respeto.

Está dirigido tanto a madres y padres como a profesionales del ámbito educativo y social, e incluye la participación de jóvenes con discapacidad y sus hermanos, fomentando un enfoque inclusivo y realista.

La jornada contará también con la presencia de Fabiola Martínez, presidenta de la fundación, e incorporará por primera vez intérpretes de lengua de signos para facilitar la participación de personas sordas. Además, se ofrecerá un servicio de ludoteca como apoyo a las familias durante el desarrollo del encuentro.

Dónde: Hotel SH Valencia Palace, Valencia.

Cuándo: 11 de abril de 9:30 a 14:00 horas.

Cuentos por el planeta

El aula de medio ambiente La Calle Indiscreta en Zaragoza plantea una forma amena de introducir la sostenibilidad en el ámbito familiar. Organiza sesiones de cuentacuentos enfocadas en el cuidado del entorno. A través de narraciones creativas, se invita a los más pequeños a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en la Tierra.

Durante la jornada, los participantes también pueden explorar exposiciones sobre la gestión de residuos, como la muestra Lo inorgánico, que ofrece testimonios plásticos sobre el impacto de los plásticos en el medio ambiente.

Estas actividades combinan el arte con la educación ambiental, ayudando a visibilizar cómo el consumo responsable y la correcta separación de basura pueden transformar nuestras ciudades en espacios más saludables.

La sesión busca empoderar a las nuevas generaciones para que se conviertan en agentes de cambio, proporcionándoles herramientas sencillas para aplicar la sostenibilidad en su día a día.

Al finalizar, las familias se llevan una visión renovada sobre su papel en la protección del planeta, demostrando que la educación ambiental puede ser divertida y participativa para todas las edades.

Dónde: La Calle Indiscreta, Zaragoza.

Cuándo: Sábado 11 de abril.

Energía bajo control

Factura de electricidad Nando Vidal

Si te abruma el coste de la energía y quieres aprender a gestionar tu consumo de forma más eficiente, este taller práctico en Valencia te enseña a descifrar las facturas de gas y electricidad de manera sencilla.

La sesión está diseñada para que cualquier persona pueda entender cómo funciona el mercado energético actual, identificando los conceptos clave que influyen en el precio final que pagamos cada mes.

Durante la actividad, se dará respuesta a dudas frecuentes sobre si la potencia contratada se ajusta a las necesidades reales del hogar o cómo elegir la tarifa que mejor se adapte a los hábitos de consumo individuales.

Más allá del ahorro económico, el taller pone el foco en la sostenibilidad al mostrar cómo es posible contratar electricidad de origen 100% renovable. De la mano de expertos en energía, los asistentes podrán resolver sus preguntas en directo, transformando la información técnica en acciones prácticas para reducir su huella ambiental y mejorar su economía doméstica.

Dónde: Oficina Energía Torrefiel, Valencia.

Cuándo: 23 de abril.