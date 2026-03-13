Una videoinstalación sobre la guerra en Madrid o un foro de moda sostenible en Barcelona: los planes ODS de la semana

El arte, la moda y la sostenibilidad empresarial se encuentran esta semana en actividades que invitan a mirar el mundo con otros ojos y a actuar por un futuro más justo. Propuestas que invitan a reflexionar sobre la paz, la equidad, la creatividad responsable y el cuidado del planeta.

Desde videoinstalaciones que muestran los efectos de la guerra en Ucrania hasta jornadas sobre liderazgo femenino en la gestión del agua, estos planes acercan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nuestra vida cotidiana.

Cada actividad ofrece una experiencia para conectar con los ODS, experimentar de primera mano cómo decisiones conscientes, innovación responsable y compromiso individual pueden generar un impacto real.

Arte contra la guerra

El arte contemporáneo invita a reflexionar sobre el impacto de los conflictos en la vida cotidiana. La exposición Pedagogías de guerra explora cómo la violencia transforma la percepción colectiva, las emociones y la forma de habitar el espacio público.

Los artistas ucranianos Roman Khimei y Yarema Malashchuk presentan una videoinstalación que mezcla documental y ficción para mostrar cómo la guerra altera los ritmos cotidianos y las estructuras democráticas.

A través de imágenes de videovigilancia y narrativas audiovisuales, la muestra propone una reflexión sobre memoria, conflicto y resiliencia, conectando arte contemporáneo, conciencia social y cultura de paz.

Dónde: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid.

Cuándo: hasta el 21 de junio.

Agua y género

Dos niñas cargando galones de agua.

El acceso al agua también tiene una dimensión social y de igualdad. La jornada Agua y género: situación en España propone analizar cómo influyen las desigualdades de género en la gestión y el acceso a los recursos hídricos.

Expertas del sector abordarán el papel de las mujeres en la gestión del agua, tanto en España como en países emergentes, así como los retos para garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento.

El encuentro se enmarca en la celebración del Día Mundial del Agua y busca visibilizar el liderazgo femenino en el ámbito hídrico y promover una gestión más inclusiva y sostenible.

Dónde: online.

Cuándo: 23 de marzo.

Liderazgo sostenible

📊🌍 El 20 de marzo llega el II Foro ESG: Liderazgo Empresarial y Creación de Valor Sostenible en Madrid.



🎟️ Evento gratuito

📍 Espacio Bertelsmann

🕙 10:00 – 12:30



Corresponsables es Media Partner oficial del evento, acompañando este espacio de reflexión sobre liderazgo

El liderazgo empresarial se sitúa en el centro del debate sobre sostenibilidad en el II Foro ESG: Liderazgo empresarial y creación de valor sostenible, un encuentro que reunirá a directivos y expertos para analizar cómo integrar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la estrategia corporativa.

Durante la jornada se abordará cómo estos principios han pasado de ser un elemento reputacional a convertirse en un factor clave en la toma de decisiones empresariales, la inversión y la gobernanza corporativa.

El foro ofrecerá un espacio para compartir experiencias y buenas prácticas sobre liderazgo responsable, cultura corporativa y gestión de personas como motores de competitividad y valor sostenible.

Dónde: Espacio Bertelsmann, Madrid.

Cuándo: 20 de marzo.

Moda sostenible

Barcelona acoge el XI Foro de Moda Sostenible, un espacio para debatir cómo el diseño puede transformar la industria de la moda, fomentar la producción responsable y repensar el consumo. Profesionales, estudiantes y ciudadanía explorarán ejemplos de innovación social y ecológica en la cadena de valor de la moda.

Los asistentes podrán participar en debates, talleres y mesas redondas, favoreciendo el intercambio de ideas y la creación de alianzas para impulsar un sector textil más responsable.

El encuentro, también abordará la formación de nuevos talentos y estrategias de comunicación para sensibilizar al público sobre la sostenibilidad en la moda. Se presentarán casos de marcas, proyectos y colectivos que aplican criterios ambientales y éticos.

Dónde: Hub Social Barcelona.

Cuándo: 13 de marzo.

IA para la sostenibilidad

Paisaje de montañas con elemento tecnológicos. Metamorworks Istock

La actividad “TertulIA UAM en EcologIA” propone una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta estratégica para impulsar la transición ecológica, proteger el medio ambiente y mitigar el cambio climático.

Expertos del ámbito científico, tecnológico y empresarial analizarán los retos y oportunidades que surgen al unir innovación, sostenibilidad y ética en la implementación de la IA. La sesión incluye ponencias y dinámicas participativas que permitirán a los asistentes debatir y comprender mejor el impacto de la tecnología en los sistemas ambientales.

Se trata de una actividad dirigida a profesionales, investigadores y estudiantes interesados en la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la protección ambiental.

Dónde: Campus UAM 280, Madrid.

Cuándo: 17 de marzo.