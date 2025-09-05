Una ruta guiada por la costa gallega o una exposición de arte y naturaleza en Sevilla: los planes ODS de la semana

Parque Nacional de las Islas Cíes desde el mirador de la Silla de la Reina, Vigo (Galicia). Maria_Castellanos Istock

Septiembre ha llegado y la vuelta a la rutina ya ha comenzado. Por eso, para hacer esta transición vacacional un poco más amena, el equipo de ENCLAVE ODS le ofrece una selección de los principales eventos que se llevarán a cabo en todo el territorio.

Eso sí, todos tienen una característica común: el desarrollo sostenible. Y es que este concepto —que tanto confunde a algunos— se esconde en el fondo de toda una variedad de temáticas que interesan a muchos.

Muestra 'natural'

La exposición Arte y Naturaleza, en CaixaForum Sevilla hasta el 7 de septiembre de 2025, ofrece un recorrido por el arte del siglo XX y XXI centrado en la relación entre arte y entorno natural.

En un contexto de crisis ecológica y climática, la muestra invita a reflexionar sobre nuestra conexión con la naturaleza y la urgencia de protegerla.

Con cerca de ochenta obras del Centre Pompidou, la exposición reúne pintura, escultura, fotografía, diseño y arquitectura. Están organizadas en torno a cuatro ejes: metamorfosis, mimetismo, creación y amenaza.

Lejos de un enfoque tradicional, propone una experiencia inmersiva que presenta la naturaleza como símbolo de autenticidad en la era digital.

Dónde: C. López Pintado, s/n, CaixaForum Sevilla.

Cuándo: hasta el 7 de septiembre.

Premios a la sostenibilidad

Ya está abierta la convocatoria para los Premios Autonómicos Fuentes Claras 2025. Están organizados por la Junta de Castilla y León y se dirigen a proyectos de sostenibilidad en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Estos galardones reconocen iniciativas que fomentan el desarrollo sostenible y la participación ciudadana en el medio rural. El plazo de presentación finaliza el 15 de septiembre de 2025 y la tramitación se realiza online.

Se mantienen las tres categorías habituales: entidades locales de menos de 1.000 habitantes, entre 1.000 y 5.000 habitantes, y asociaciones sin ánimo de lucro.

Cada modalidad incluye un primer premio de 6.000 euros y un segundo de 3.000. Las bases completas y más información están disponibles en el Foro Fuentes Claras.

Dónde: a través de este enlace.

Cuándo: hasta el 15 de septiembre.

Encuentro de huertos escolares

También se abre la preinscripción para el III Encuentro Estatal de Huertos Escolares Agroecológicos y Cultura Alimentaria Escolar, que se celebrará los días 18 y 19 de octubre de 2025 en Madrid.

Organizado por Tangente, el evento será presencial y ofrecerá un espacio participativo para docentes, colectivos sociales y administraciones interesadas en agroecología, alimentación sostenible y educación ecosocial.

Bajo el lema Enredándonos, el encuentro busca fortalecer redes, compartir herramientas pedagógicas y fomentar el diálogo con políticas públicas en el contexto de la transición ecológica. La preinscripción online está disponible hasta el 15 de septiembre de 2025.

Dónde: a través de este enlace.

Cuándo: hasta el 15 de septiembre.

Rutas guiadas

El Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia ofrece 368 rutas guiadas gratuitas para conocer la riqueza natural, cultural e histórica de los archipiélagos de Cíes, Ons, Cortegada y Sálvora. Y solo se podrán disfrutar hasta el 15 de septiembre.

Las actividades, dirigidas a todo tipo de público y en grupos reducidos, requieren inscripción previa y el abono del transporte marítimo.

Las rutas varían en temática y dificultad, con recorridos diarios en Cíes y Ons, y salidas puntuales en Cortegada y Sálvora. Algunas destacan por su enfoque paisajístico, arqueológico o marino.

Además, el parque cuenta con 10 rutas autoguiadas disponibles todo el año. La iniciativa, activa desde 2004, es ya un referente del turismo ambiental en Galicia.

Dónde: Parque Nacional de las Islas Atlánticas, Galicia.

Cuándo: hasta el 15 de septiembre.

ReciclArt

Hasta el 21 de septiembre, Sitges acoge una nueva edición de Sitges ReciclArt. Se trata de un evento que une arte y sostenibilidad para concienciar sobre el cuidado del medio ambiente.

Organizado por Drap-Art y el Ayuntamiento de Sitges, con el apoyo de la Diputación de Barcelona, el festival presenta obras creadas a partir de materiales reciclados, abordando temas como la ecología y el cambio climático.

La programación incluye exposiciones, talleres y actividades participativas que promueven el intercambio entre artistas consolidados y emergentes.

Sitges ReciclArt busca impulsar una cultura creativa y sostenible, invitando al público a reflexionar sobre el poder transformador del arte y el valor de reutilizar los recursos de forma innovadora.

Dónde: Sitges, Barcelona.

Cuándo: hasta el 21 de septiembre.