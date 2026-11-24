Mayte Martínez, experta en RRHH: "Más de un tercio de quienes dejan su empleo nunca llegan a avisar a su responsable"

El absentismo laboral ha sido protagonista del debate público durante los últimos meses desde que el pasado verano el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, decidiera usarlo como arma política. La tormenta estaba servida.

Lo que muchas veces no se piensa es qué hay detrás de esas ausencias, que en muchos casos es una enfermedad o una crisis familiar. Tener que cuidarse a uno mismo, o a otro miembro del hogar, no solo provoca que un trabajador pueda ausentarse de su puesto, también que mientras lo ocupa, no pueda desarrollar todo su potencial.

El problema es que cuando se habla de esto se pone el punto de mira en el trabajador cuando también hay que evaluar cómo actúan las empresas. Una cuestión sobre la que la compañía Wonest y su CEO, Mayte Martínez Villacorta (Segovia, 43 años), tienen décadas de experiencia.

Analizan qué ocurre tanto en el entorno personal de los trabajadores (hijos, mayores a cargo o crisis vitales, entre otros) como dentro de la propia organización para prevenir bajas, rotación o presentismo.

Para ello, desde Wonest cruzan datos estadísticos agregados de la plantilla con métricas internas, aunque Martínez advierte que los algoritmos no bastan: más de un tercio de los empleados que abandonan su puesto nunca llegan a pedir ayuda a su jefe.

La clave, resume la directiva en conversación con ENCLAVE, es entender que lo laboral y lo personal "no son compartimentos estancos" y combinar tecnología y liderazgo: "El dato ayuda a saber dónde mirar y el líder ayuda a entender qué está pasando".

Pregunta: Entró en la compañía en 2006 como asesora familiar y hoy es la CEO global. Tras dos décadas escuchando historias de quiebre personal, ¿recuerda algún caso o historia concreta de aquellos años que le marcara especialmente y que hoy siga guiando sus decisiones como directiva?

Respuesta: No hay una única historia. He acompañado muchas situaciones de enfermedad, separaciones, problemas con los hijos, dificultades económicas, dependencia de padres mayores, nacimientos o jubilaciones. Momentos vitales muy distintos que tenían algo en común: desbordaban a las personas.

Muchas sentían que tenían que hacer auténticos malabares para atender su trabajo, su familia y una situación personal compleja. En esos momentos valoraban especialmente tener a alguien que les ayudara a ordenar la situación, tomar decisiones y recuperar cierta sensación de control.

Esa experiencia ha configurado mucho mi forma de entender hoy los negocios. Quizá porque vengo del Trabajo Social y la Antropología, nunca he visto una organización únicamente desde el Excel. Las empresas están formadas por personas y las personas tienen vidas que, inevitablemente, entran con ellas a trabajar.

P: Si un comité de dirección pusiera en una hoja de Excel el coste real de ignorar la vida personal de sus empleados, ¿cuál es el dato o la cifra más demoledora que se encontraría?

R: Hay muchas, pero para mí lo más relevante es comprender que una parte muy importante del coste no aparece en ningún Excel. Mucho más difícil que eso es medir qué ocurre cuando la persona sí está en su puesto, pero una parte importante de su atención está dedicada a resolver su problema.

Ahí aparece el presentismo y lo vemos en nuestros datos. La atención a familiares mayores supone más de 11 millones de euros en ausencias y casi 29 millones más en horas en las que la persona está en su puesto, pero no rinde. Además, el problema está muy concentrado: el 16,6 % de los trabajadores acumula cerca del 70 % de las bajas.

Prestamos mucha atención al absentismo, pero deberíamos empezar a preguntarnos cuánto nos cuesta que un empleado venga, pero no pueda trabajar al 100%.

P: Muchas empresas cumplen con la Ley General de Discapacidad por mero trámite administrativo. ¿Cuál es la diferencia clave entre la empresa que busca cumplir la ley y la que realmente logra integrar la diversidad como una ventaja competitiva?

R: La diferencia aparece después de la contratación. Cumplir una cuota te dice cuántas personas has incorporado, pero no si pueden desarrollar todo su potencial, si permanecen en la compañía, si cuentan con las adaptaciones que necesitan o si encuentran barreras para progresar.

Creo que todavía tenemos cierta tendencia a medir la inclusión por el acceso y no por la experiencia posterior. Una empresa verdaderamente inclusiva debería preguntarse si esa persona puede contribuir en igualdad de condiciones, qué obstáculos encuentra o si tiene las mismas oportunidades de desarrollo y promoción que los demás.

Cuando haces esas preguntas y eres capaz de responderlas con acciones concretas, la diversidad deja de ser una obligación normativa para convertirse en una verdadera política de gestión del talento. Ahí es donde puede generar ventaja competitiva.

P: En los criterios ESG, la S (social) suele ser la más difícil de aterrizar en los informes corporativos. ¿Cómo se logra medir el impacto real de las políticas de bienestar más allá de los indicadores internos de la empresa?

R: Cuando una empresa reduce una situación de estrés, facilita los cuidados, acompaña una enfermedad o evita que un problema personal termine convirtiéndose en una baja prolongada, el impacto no se queda únicamente dentro de la compañía. Afecta también a las familias, al sistema sanitario, a los servicios públicos y al entorno social.

Por eso creo que esta parte no debería medirse solo por cuántos programas tenemos, cuántas horas de formación impartimos o cuántas iniciativas ponemos en marcha. Eso mide actividad, pero no necesariamente impacto.

P: ¿Cómo se mide ese impacto?

R: Tenemos que empezar a medir qué cambia gracias a esas políticas: absentismo, horas de productividad recuperadas, rotación o evolución de determinados riesgos, entre otros.

La sostenibilidad social consiste precisamente en entender esa interdependencia. La empresa socialmente sostenible no solo trata bien a sus empleados; entiende que sus decisiones laborales tienen consecuencias en las personas y que eso se proyecta sobre toda la sociedad.

También pasa al contrario: los grandes cambios sociales —envejecimiento, cuidados, salud mental, nuevos modelos familiares— terminan entrando inevitablemente en las organizaciones. Por eso, medir la S significa empezar a medir esa relación de ida y vuelta.

P: Wonest está presente en cinco países de Europa y Latinoamérica. Mirando hacia el futuro del trabajo en 2030, ¿cuál es la principal transformación que deben hacer las empresas antes de 2030 si no quieren quedarse fuera del mercado por falta de retención de talento?

R: Van a tener que conocer a sus plantillas mucho mejor de lo que lo hacen hoy. La inteligencia artificial, la automatización y las nuevas profesiones van a transformar profundamente el trabajo. Sin embargo hay otro cambio mucho más silencioso que ya está ocurriendo: el demográfico.

Las plantillas envejecen y sus padres también. Aumentan las responsabilidades de cuidado, conviven varias generaciones con expectativas diferentes y existen niveles elevados de estrés y carga mental.

El sueldo ya no basta, las personas también valoran qué ocurre cuando su vida se complica y si su empresa tiene mecanismos para ayudarles a atravesar esos momentos.

Las situaciones personales son inevitables. Que todas ellas terminen convirtiéndose en absentismo, pérdida de productividad o salida de talento, no lo es.