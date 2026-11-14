Los hermanos Spinelli hallan bosques submarinos y praderas que no figuraban en los mapas ecológicos del Mediterráneo

Primero ascienden los pequeños crustáceos. Después llegan las sardinas y los atunes rojos. Bajo el agua, en una montaña sumergida entre Sicilia y Túnez, la comida pone en movimiento al Mediterráneo.

Los hermanos Andrea y Marco Spinelli han registrado esa secuencia durante la Misión Talbot, una expedición que ha documentado praderas de posidonia en mar abierto, bosques de gorgonias y agrupaciones de tiburones de fondo.

"Presenciamos y documentamos en directo la migración vertical y masiva de nubes de krill", explican en una entrevista con ENCLAVE. El ascenso, añaden, atrajo a densos bancos de sardinas y atunes rojos que se alimentaban de aquellos pequeños organismos.

Andrea, biólogo marino y explorador, dirige el trabajo científico. Marco, documentalista, registra las inmersiones y la vida que encuentran. Juntos lideran la Misión Talbot, promovida por Bluewave Alliance, entidad dedicada a la protección y regeneración del mar Mediterráneo. Su objetivo es estudiar el banco y reunir evidencias que permitan impulsar su conservación.

Los Spinelli hablan de un rincón remoto que "carecía de información biológica y cartográfica actualizada obtenida directamente in situ". La forma de aquella montaña se conocía. Había registros puntuales de campañas oceanográficas y de pesca. Lo que faltaba era una imagen más completa de sus comunidades, sus hábitats y su estado de conservación.

Una montaña con vida

El Banco Talbot se encuentra en el canal de Sicilia, entre la costa siciliana y el norte de África. Sus paredes y crestas ascienden desde fondos de varios cientos de metros hasta zonas más someras. Ese relieve ayuda a explicar, según los hermanos, lo que han encontrado durante las inmersiones.

La interacción entre la topografía y las corrientes favorece el aporte de nutrientes. El resultado es lo que describen como un "oasis de productividad biológica en mitad de mar abierto".

Los hermanos Spinelli hallan bosques submarinos y praderas que no figuraban en los mapas ecológicos del Mediterráneo

Elegir un solo hallazgo les cuesta. Cuando se les pregunta por el más importante, destacan las hectáreas de posidonia no cartografiadas y las muestras de comunidades marinas recogidas para su estudio. A esa lista suman los avistamientos de Mobula mobular y las agrupaciones de musolas.

Entre los 10 y los 28 metros de profundidad, los Spinelli han observado praderas de Posidonia oceanica. Esta planta marina forma hábitats que ofrecen refugio a otros organismos, estabilizan los sedimentos y almacenan carbono.

La expedición ha documentado la presencia de rayas Mobula mobular en el Banco Talbot, Cedida

"Están en un excelente estado de salud y conservación, caracterizadas por plantas adultas de gran tamaño, madurez y crecimiento activo", responden.

En los fondos rocosos, a partir de los 30 metros, aparecen las gorgonias. Sus colonias ramificadas forman estructuras que los investigadores describen como bosques submarinos. Junto a ellas han registrado esponjas y otros invertebrados, entre ellos ejemplares de Pinna rudis, la nacra roja, cuya abundancia y tamaño les sorprendieron.

Zona de cría de tiburón

La expedición ha grabado delfines, rayas de la especie Mobula mobular, sardinas y musolas, tiburones que viven asociados a los fondos. Entre esos encuentros, uno abre una línea de investigación especialmente relevante: las agrupaciones y los desplazamientos de musolas.

Los hermanos explican que lo observado les sugiere que el banco podría funcionar como una zona de cría y reproducción. Es una posibilidad que quieren investigar. Si se demostrara, permitiría entender mejor el papel de Talbot en el ciclo de vida de estos tiburones.

Para los Spinelli, la concentración de fauna sitúa al banco dentro de una red de conexiones más amplia. "Sostiene toda la cadena trófica, desde los productores primarios y el zooplancton hasta los grandes depredadores y la megafauna marina", señalan. La escena del krill ofrece una imagen de esa relación. Los pequeños crustáceos ascienden por la columna de agua y atraen a peces que se alimentan de ellos.

Un mar por explorar

¿Está tan explorado como pensamos? "Es una percepción totalmente errónea", responden los hermanos. "Conocemos bien las costas y las playas por donde nos movemos los humanos", añaden, pero sostienen que los relieves remotos y los fondos alejados de la costa siguen dejando grandes lagunas de conocimiento.

A partir de los 30 metros, los fondos rocosos albergan bosques de gorgonias, esponjas y ejemplares de nacra roja. Cedida

Talbot es uno de esos lugares. Las muestras recogidas durante las inmersiones deben pasar por análisis taxonómicos, genéticos y moleculares. Andrea lidera la dirección científica de ese trabajo, que, según la entrevista, se realizará en colaboración con laboratorios e instituciones académicas italianas.

"Para la confirmación de eventuales nuevas especies dentro de la biocenosis (el conjunto de organismos que conviven en un hábitat), debemos esperar a la conclusión de los análisis taxonómicos de laboratorio", aclaran. Estudiarla permitirá identificar con mayor precisión qué vida alberga el banco.

Proteger lo conocido

Estar lejos de la costa no deja a Talbot fuera del alcance de las amenazas. Los hermanos señalan la pesca que daña los fondos, las artes abandonadas, los plásticos y el calentamiento del agua. Su valoración favorable del estado de los hábitats viene acompañada de una petición de seguimiento.

Los Spinelli quieren que los datos sirvan para evaluar una protección específica del enclave. El siguiente paso será procesar y publicar los resultados, completar la cartografía y presentarlos a los organismos competentes. En paralelo, prepararán piezas documentales con el material de la expedición.

¿Puede desaparecer un hábitat antes de que lleguemos a estudiarlo? "Lamentablemente sí", responden. Por eso insisten en explorar y registrar estos lugares antes de que las presiones humanas o el cambio climático los alteren.

Quedan preguntas concretas como hasta qué profundidad se extiende el coralígeno o qué papel desempeña Talbot en la conexión genética de especies entre el norte de África y Europa. Sin embargo, para responderlas tendrán que regresar, ampliar la exploración y observar el banco en distintas estaciones.

"Esta primera expedición ha sido solo el comienzo", dicen. "Queremos planificar nuevas campañas para ampliar la cobertura de profundidades y realizar un seguimiento estacional de las especies migratorias".