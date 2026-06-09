Irene Zottola, fotógrafa: "Ahora lo más revolucionario es detenerse y dedicar tiempo a algo, que no haya prisa"

Irene Zottola posa junto a sus obras en la exposición 'En su piel. Miradas por la integración'. Esteban Palazuelos

Irene Zottola (Madrid, 40 años) descubrió la fotografía cuando estudiaba la carrera de periodismo. Llevaba un tiempo dudando sobre si el que había comenzado era, o no, su camino cuando se apuntó a un taller de revelado y positivado en blanco y negro y, entonces, ocurrió.

"Cuando vi la imagen aparecer en la cubeta me di cuenta de cuánto me gustaba, había encontrado mi camino". Ahí empezó un recorrido que le llevaría a ganar varios premios, como el PhotoEspaña en 2021.

Zottola combina la fotografía y la educación social –carrera que también tiene– y entiende la primera como una herramienta para trabajar y fomentar la creatividad en colectivos vulnerables. Sin embargo, su sensibilidad en este sentido no nació con sus estudios superiores.

Como hija de un exiliado político argentino, creció con la conciencia de la pérdida y el desgarro de quien no puede tener un futuro en su propia tierra. Esa sensibilidad es lo que la ha llevado a formar parte de la exposición 'En su piel. Miradas por la integración', organizada por la ONG Rescate en Casa de América (Madrid) y que puede visitarse hasta el 13 de junio.

El proyecto ha contado con la participación de otros colegas de profesión de la talla de Santi Palacios, César Dezfuli, Carmen Secanella o Matías Costa.

A través de sus obras, el visitante puede hacer un recorrido por la travesía que emprenden los migrantes con fotografías tomadas en los puntos de origen, durante el viaje y de su llegada a los países que les acogen.

Ha participado con la serie 'Túnez, desde el otro lado del mar' –que realizó en 2024 durante una residencia en este lugar– y con cuatro fotografías tomadas a dos familias de refugiados en el centro de acogida que tiene la ONG en Albares (Guadalajara).

Romper el molde

Para las últimas, tenía claro que quería dar pie a que los protagonistas se sintieran perfectamente cómodos cuando posaran y, para eso, les preguntó directamente en qué momentos del día y dónde se sentían así. Un detalle que, considera, rompe un poco el molde cuando se trata de contar la historia de personas refugiadas.

Normalmente, se muestra la desgracia, los momentos críticos. Ella, sin embargo, quería enseñarle al espectador que estas personas también pueden disfrutar de momentos de paz, que pueden tener calma. "Es un soplo de esperanza y [un mensaje] de que la vida continúa".

Irene Zottola posa en la Casa América antes de la entrevista con ENCLAVE ODS. Esteban Palazuelos

Por eso, ella quería darles tiempo a quienes posarían ante su cámara en Albares. Pasó un día entero con ellos hasta que encontró el momento perfecto para retratarles.

No quería que fuera un trámite de 15 minutos en el que ella llegara y les pidiera que posaran. "Me parecía muy violento para alguien que ya ha vivido tantos conflictos".

Zottola revela a ENCLAVE ODS que en este proyecto se siente "un poco impostora" al compararse con sus compañeros ya que, a diferencia de estos, su trabajo está más enfocado al arte y a la búsqueda de lo onírico. Aun así, no está lejos de lo social.

También ha visto de cerca este tipo de realidades. La propuesta de Rescate le llegó al regresar de Nigeria, donde había estado unas semanas impartiendo un taller de fotografía a 14 adolescentes en un campo de refugiados de Abuja (Nigeria).

Una experiencia que, cuenta, le dio "una bofetada de realidad". También que le resultó tan sorprendente como frustrante descubrir el talento de sus pupilas y pensar que no cuentan con las herramientas necesarias para poder aprovecharlo de verdad.

Asimismo, describe la experiencia como "sinérgica". Ella proponía las ideas, pero eran las alumnas quienes capturaban el mundo según sus experiencias y le mostraban, sin querer, su realidad, su propia vida. "No sentí que estuviese enseñando, sino que era, más bien, un canal de propuestas, una suerte de coordinadora", rememora.

Tiempo

Otra de las cosas que diferencia a Zottola es que trabaja con fotografía analógica. Es de las que se sigue metiendo al laboratorio para revelar las fotos y usando carretes. De las que disfruta con el proceso químico, el tiempo y la paciencia que requiere.

Dos conceptos, estos últimos, que no abundan, lamenta. "Creo que ahora lo más revolucionario puede ser detenerse y dedicar tiempo a algo, que no haya prisa". La madrileña apunta que vivimos en "una cadena" constante de creatividad y producción

Irene Zottola posa en el jardín de Casa América antes de la entrevista con ENCLAVE ODS. Esteban Palazuelos

En un marco así, apostar por procesos como el analógico le permite disfrutar del tiempo y valorarlo. También le ocurre con la limitación que supone fotografiar con un carrete en lugar de con cámara digital.

Saber que hay una cantidad limitada de disparos, obliga a elegir bien, a concentrarse para averiguar qué es lo que se quiere sacar y en qué momento, defiende. Otra gran rebeldía, para ella, en los tiempos que corren. "Es la avaricia de registrarlo, guardarlo todo, pero luego no conservar nada en realidad", opina.

En la era de la hiperconectividad y la inmediatez, además del tiempo, la fotógrafa reivindica el silencio. Esto último es lo que espera que experimenten quienes vean su obra en la exposición de la ONG Rescate.

Sus imágenes buscan el horizonte, la serenidad de la tarde o la intimidad compartida en torno a un café. Ejerce así de contrapeso frente a las composiciones de otros compañeros de exposición que capturan el ruido del conflicto, las protestas o el drama del desembarco en la costa.

"Creo que en mis imágenes hay cierto silencio y que, a través de él, se invita a la pausa y a la reflexión", afirma. Para Zottola, ese vacío de ruido es la rendija necesaria para procesar la realidad del otro sin interferencias.

En un mundo saturado de impactos visuales y tragedias instantáneas, el silencio que propone su cámara no supone olvido o indiferencia, sino un espacio de respeto donde cada espectador puede detenerse a reflexionar.