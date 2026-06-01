Fernando Alexandre, ministro de Educación en Portugal: "No podemos aceptar que la IA sea un nuevo factor de desigualdad"

La educación iberoamericana afronta una transformación histórica marcada por la inteligencia artificial, la digitalización acelerada de las aulas, el desgaste del profesorado y la necesidad de reducir desigualdades que siguen condicionando el acceso al aprendizaje.

De ahí que el pasado 28 de mayo se celebrase en Barcelona la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación, bajo la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con el objetivo de reunir a los responsables educativos de toda la región para abordar los grandes retos de la próxima década.

Portugal llegó a la cita convertido en uno de los casos más observados del panorama educativo europeo. Y es que el país ha logrado reducir el abandono escolar temprano desde cifras superiores al 40% a comienzos de siglo hasta el 6,1% actual, por debajo de la media de la Unión Europea y dentro de los objetivos fijados para 2030.

También ha consolidado durante los últimos años unos resultados académicos que lo sitúan alineado con las medias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y ha incrementado significativamente la educación superior.

En concreto, el 43,2% de los jóvenes portugueses de entre 25 y 34 años tiene hoy estudios superiores, frente al 33,2% registrado en 2015. Sin embargo, los desafíos siguen siendo enormes.

La caída de resultados del informe PISA 2022 tras la pandemia, las desigualdades territoriales, la escasez de docentes y la irrupción de la inteligencia artificial están obligando al Gobierno portugués a replantear parte de su estrategia educativa.

Al frente de esta transformación se encuentra Fernando Alexandre (Ílhavo, Portugal, 1972), ministro de Educación, Ciencia e Innovación desde 2024 en el Ejecutivo liderado por Luís Montenegro.

Profesor universitario y antiguo secretario de Estado de Administración Interna, Alexandre defiende una modernización del sistema educativo portugués basada en tres pilares: reforzar la calidad educativa, garantizar la equidad y anticiparse a los cambios tecnológicos.

De hecho, en conversación con ENCLAVE ODS, reivindica la necesidad de cooperación internacional para afrontar retos que, asegura, ningún país puede resolver por sí solo.

"La comunidad iberoamericana reúne países con desafíos distintos, pero también con una ambición común: garantizar que la educación sea un verdadero instrumento de movilidad social, cohesión y desarrollo económico", sostiene.

Fernando Alexandre es profesor universitario y antiguo secretario de Estado de Administración Interna. Cedida

Por ese motivo, para Portugal la conferencia resultó especialmente estratégica dado que puso el foco en ámbitos en los que el país ya trabaja intensamente, como lo es la formación profesional, la digitalización, la inteligencia artificial y la preparación ante situaciones de emergencia.

El ministro insiste en que el avance tecnológico debe estar subordinado a objetivos pedagógicos y no convertirse en un elemento que amplíe las brechas sociales. "No podemos permitir que la IA se vuelva un nuevo factor de diferenciación entre los alumnos con más recursos y los que enfrentan más dificultades", afirma.

Pues, a su juicio, el debate sobre la inteligencia artificial ya no consiste en decidir si estaré presente en las aulas, sino en determinar cómo integrarla sin comprometer la igualdad de oportunidades.

En ese sentido, el país luso ha comenzado a introducir competencias digitales de manera transversal en distintas asignaturas y etapas educativas. El Ejecutivo trabaja además en una estrategia nacional específica sobre el papel de la IA en la enseñanza. Pero Alexandre defiende que el proceso debe ir acompañado de formación docente, supervisión constante y límites claros.

"La tecnología no sustituye la relación pedagógica, los años de experiencia y conocimiento profesional ni la capacidad de un profesor para identificar dificultades, motivar a un alumno y construir itinerarios de aprendizaje", subraya.

Modelo en consolidación

Durante las últimas dos décadas, Portugal ha protagonizado una de las evoluciones educativas más relevantes del entorno europeo. Y es que el acceso a la educación preescolar, las reformas curriculares, la evaluación externa y la mejora de la formación del profesorado permitieron que el país avanzase de manera sostenida en los informes PISA hasta 2018.

La pandemia interrumpió parcialmente esa tendencia, aunque el Gobierno portugués insiste en que el objetivo de superar la media de la OCDE en 2029 sigue intacto.

"El ciclo PISA 2022 mostró que, pese a las mejoras anteriores, todavía existen desafíos importantes", reconoce Alexandre.

La principal preocupación ahora pasa por evitar que las desigualdades territoriales comprometan el rendimiento educativo. Pues, las diferencias entre regiones afectan tanto a la educación infantil como a la disponibilidad de profesores y a las oportunidades de acceso a la universidad.

Lisboa y Algarve concentran buena parte de esas dificultades y, para combatirlas, el Ejecutivo portugués ha impulsado medidas específicas de contratación docente y programas de rehabilitación de centros escolares adaptados a las necesidades de cada territorio.

"Es indispensable que el sistema educativo asegure una educación de calidad en todo el territorio nacional y para todos los alumnos", resume el ministro.

Al mismo tiempo, Alexandre rechaza entrar en comparaciones entre España y Portugal, aunque admite que ambos países comparten desafíos muy similares.

"La educación no es una carrera", señala. De ahí que, en lugar de establecer quién está por delante, defienda aprovechar la cooperación ibérica e iberoamericana para compartir políticas eficaces relacionadas con la captación de profesores, el fortalecimiento de la formación profesional o la conexión entre universidad y mercado laboral.

La gran crisis docente

Si existe una cuestión que preocupa especialmente al Gobierno portugués esta es la falta de profesorado, dado que, actualmente, más de la mitad de los docentes de enseñanza básica y secundaria tenía en 2023 más de 50 años, muy por encima de la media de la OCDE, situada en el 38%.

Alexandre describe la situación como "uno de los principales desafíos estructurales de la educación en Portugal" y detalla un amplio paquete de medidas para intentar revertirla.

Entre ellas, una de las más simbólicas recuerda que fue el acuerdo alcanzado en 2024 con los sindicatos para reconocer 6 años, 6 meses y 23 días de tiempo de servicio congelado desde la intervención del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea en 2011.

Fernando Alexandre ha participado en la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación, bajo la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Cedida

El Gobierno también ha reforzado los incentivos económicos para cubrir plazas en zonas con mayor escasez de docentes; motivo por el que los profesores desplazados más de 70 kilómetros reciben ayudas mensuales de entre 150 y 500 euros, dependiendo de la región.

Además, ofrece un incentivo de 750 euros al mes a quienes continúan dando clase después de la edad de jubilación.

Paralelamente, Portugal intenta atraer nuevos perfiles jóvenes hacia la profesión docente mediante el refuerzo de la formación inicial.

En ese sentido, el Ejecutivo ha firmado contratos-programa con universidades para aumentar las plazas de formación del profesorado, asumir el pago de matrículas de 5.000 estudiantes de máster en enseñanza y conceder ayudas anuales de 3.600 euros durante el periodo de prácticas.

La reforma del Estatuto de la Carrera Docente constituye otro de los grandes proyectos del Ministerio, cuyo objetivo es crear una carrera "más atractiva y más estable" mediante un nuevo modelo de contratación nacional continuo y más transparente.

Invertir más y mejor

Aunque Portugal ha aumentado progresivamente la inversión educativa durante las últimas décadas, Alexandre considera que el reto también pasa por mejorar la eficiencia del sistema.

Por ese motivo, el ministro defiende una reorganización administrativa del Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación para reducir burocracia, clarificar competencias y reforzar los sistemas de información.

"Necesitamos un modelo que anticipe los problemas en lugar de limitarse a reaccionar a ellos", afirma. Esa transformación además incluye una mayor capacidad de monitorización de resultados y una utilización más eficaz de los datos educativos para diseñar políticas públicas.

Por otro lado, la apuesta por la digitalización incorpora también una dimensión relacionada con el bienestar y la salud mental de los estudiantes.

En ese sentido, Portugal ha prohibido el uso de teléfonos móviles en los espacios escolares hasta sexto curso de primera, una medida que el ministro justifica por la necesidad de equilibrar oportunidades tecnológicas y riesgos asociados al uso excesivo de pantallas.

Y es que, según los datos del Estudio Internacional sobre Competencia Digital (ICILS, por sus siglas en inglés) 2023, los alumnos portugueses presentan niveles de alfabetización digital superiores a la media europea, aunque persisten importantes desigualdades vinculadas al acceso a dispositivos tecnológicos en el hogar.

Precisamente por eso, Alexandre insiste en que el papel de la escuela será decisivo para garantizar igualdad de oportunidades en la nueva era digital.

A diez años vista, el ministro portugués imagina un sistema educativo capaz de combinar innovación tecnológica, calidad académica y cohesión territorial.

O en otras palabras, un modelo que empiece en una educación preescolar accesible, continúe con docentes "valorados y bien preparados" y refuerce tanto las competencias digitales como la formación profesional y la conexión entre universidad, ciencia y tejido productivo.

Pese a todo, es consciente de que "ninguno de estos cambios será sostenible sin una transformación profunda de los sistemas de información". Tiene claro que quiere competir educativamente con los países más avanzados de Europa, pero aspira a hacerlo sin dejar atrás a ningún alumno en el camino.