El filósofo Carlos Javier Alonso reflexiona sobre el futuro de la especie humana tras la IA: "Ya no pertenece solo a la biología"

"El entusiasmo tecnológico sin reflexión moral puede convertirse en la forma más peligrosa de ingenuidad". Carlos Javier Alonso (Ciudad de México, 1962) pronuncia la frase como una advertencia, pero también como la idea que vertebra El futuro de la especie humana. Del transhumanismo al poshumanismo, un viaje desconocido a través de la biotecnología y la inteligencia artificial (Sekotia, 2026).

Y es que, a través de su último ensayo, el autor mexicano recorre cada una de las aristas involucradas en un escenario donde la tecnología deja de limitarse a mejorar la vida y empieza a redefinir la propia condición humana.

Así, el doctor en Filosofía plantea una reflexión que huye tanto del catastrofismo fácil como del entusiasmo ingenuo ante la innovación.

Su obra se enmarca como "una brújula filosófica" capaz de dar rumbo en un momento histórico que, según sostiene, está transformando los pilares sobre los que se ha construido la civilización moderna.

Pues, la irrupción simultánea de la inteligencia artificial, la edición genética o las interfaces cerebro-máquina ahora forman parte de una realidad que avanza más rápido que la capacidad social para comprenderla.

"Vivimos una mutación histórica sin precedentes", afirma el filósofo. "La biotecnología y la IA han dejado de ser simples herramientas para convertirse en auténticos arquitectos de lo vivo", porque, como expone en el libro, el futuro de la especie ahora también involucra a las tecnologías capaces de modificar el cuerpo, la mente y hasta la entidad humana.

En ese contexto, Alonso sitúa una de las grandes preguntas del siglo XXI y expone qué significa realmente "mejorar" al ser humano. O por qué el transhumanismo —corriente que apuesta por ampliar las capacidades físicas y cognitivas mediante la tecnología— ya no es solo un concepto teórico.

Visualización de robot humanoide y humano tocando las yemas de los dedo. iStock

La cuestión es que los avances en edición genética mediante CRISPR, la automatización creciente de la inteligencia artificial o el desarrollo de dispositivos capaces de conectar cerebro y máquina han comenzado a borrar límites que parecían imposibles.

Es por ese motivo que el filósofo insiste en que el problema es profundamente moral. "La respuesta quizá no sea tranquilizadora, pero sí necesaria", sostiene.

¿Mejorar o reemplazar?

Uno de los grandes ejes del ensayo es la diferencia entre transhumanismo y poshumanismo, dos conceptos que a menudo aparecen mezclados en el debate público pese a implicar horizontes radicalmente distintos.

Mientras el primero busca perfeccionar al ser humano mediante la tecnología, el segundo contempla la posibilidad de superarlo o incluso sustituirlo por nuevas formas híbridas de inteligencia biológica y artificial.

En cualquier caso, para Alonso el verdadero riesgo reside en la convergencia de varias transformaciones simultáneas.

"Cuando las interfaces cerebro-máquina permitan integrar procesos mentales con sistemas digitales de manera permanente, o cuando las modificaciones genéticas heredables alternen la línea germinal generación tras generación, ya no estaremos modificando únicamente individuos concretos: estaremos escribiendo la propia condición humana", explica.

La cuestión central del libro aparece precisamente ahí, en la posibilidad de que la humanidad cruce un umbral del que ya no puede regresar. Y, frente a la idea de que el avance tecnológico es inevitable, el filósofo reivindica la capacidad de decisión colectiva.

"La transición no es inevitable. Lo inevitable es que debemos decidir conscientemente si queremos cruzar ese umbral o si existen fronteras que merecen la pena preservar", asegura.

El ensayo advierte además de que "una civilización que pierde toda referencia estable sobre lo que significa ser humano acaba aceptando cualquier transformación como progreso".

En ese sentido, la inteligencia artificial y la ingeniería genética aparecen como las dos grandes fuerzas que están remodelando el presente. Pero Alonso rechaza analizarlas por separado.

Carlos Javier Alonso, ‘El futuro de la especie humana. Del transhumanismo al poshumanismo, un viaje desconocido a través de la biotecnología y la inteligencia artificial’ (Sekotia, 2026). Cedida

Por un lado, la edición genética transforma la identidad humana desde dentro, actuando directamente sobre el código biológico y permitiendo cambios heredables.

Por otro lado, la IA modifica la relación con el conocimiento, la creatividad, la autonomía o el trabajo desde fuera, diluyendo cada vez más la frontera entre decisión humana y automatización.

"Nunca antes la distancia entre capacidad técnica y gobernanza moral había sido tan amplia", advierte el autor. Pues, mientras los sistemas de IA avanzan hacia niveles crecientes de autonomía, los marcos regulatorios internacionales siguen fragmentados y muy por detrás de la velocidad tecnológica.

Humanidad dividida

Entre las consecuencias que aborda la obra aparece la posibilidad de una fractura biológica irreversible dentro de la propia especie humana.

Ante ello, Alonso recuerda que toda innovación tecnológica ha seguido históricamente un mismo patrón, en donde las primeras ventajas siempre quedan en manos de minorías privilegiadas.

La cuestión es que, si esa lógica se traslada a las tecnologías de mejoras genéticas y cognitivas, el resultado podría ser una humanidad dividida entre individuos "mejorados" y personas "naturales".

"La posibilidad de una élite genéticamente optimizada —con mayores capacidades físicas, cognitivas y quizás incluso emocionales— frente a una mayoría natural supondría una fractura antropológica sin precedentes", señala el experto.

Es por ese motivo que el ensayo recoge las advertencias de pensadores como Jürgen Habermas o Francis Fukuyama sobre el riesgo de convertir a los hijos en productos diseñados según deseos familiares o exigencias del mercado.

Y es que este sería un escenario en el que, de acuerdo a la obra, la relación entre generaciones dejaría de basarse en la igualdad moral para adquirir rasgos de fabricación biotecnológica.

Sin embargo, la reflexión más profunda de la obra gira en torno al impacto de la desaparición de la vulnerabilidad humana. Pues, tradicionalmente, la filosofía ha entendido que la fragilidad, el sufrimiento y la conciencia de la muerte son precisamente los elementos que sostienen la empatía, el arte, la espiritualidad y la búsqueda de sentido.

El transhumanismo, en cambio, introduce una ruptura radical porque aspira a transformar la propia estructura del sujeto humano. Y eso podría alterar también la idea misma de moralidad.

"Cuando el límite desaparece, también puede desvanecerse aquello que daba densidad a nuestra experiencia vital", sostiene.

El futuro de la especie

El libro también se adentra en la posibilidad de transferir la mente humana a soportes digitales. De hecho, algunos autores vinculados al poshumanismo tecnológico, como Ray Kurzweil o Nick Bostrom, consideran que una conciencia suficientemente compleja podría emerger de sistemas artificiales avanzados.

Aunque, en ese sentido, Alonso se muestra escéptico ante dicha hipótesis. Pues, a su juicio, "copiar información no equivale a transferir una experiencia consciente".

Para el filósofo, existe una diferencia esencial entre procesar datos y experimentar subjetivamente el mundo desde una interioridad propia.

En cualquier caso, el mexicano considera que la tecnología todavía está muy lejos de resolver ese "problema duro" de la conciencia, y lo clasifica como uno de los mayores enigmas tanto para la neurociencia como para la filosofía.

Por ese motivo, lejos de plantear soluciones, el ensayo funciona como una reivindicación de la reflexión ética en una época dominada por la aceleración tecnológica en la que Alonso recupera la phronesis aristotélica como principio imprescindible para orientar el desarrollo científico.

"No se trata de frenar el conocimiento ni de demonizar la ciencia", explica. "Se trata de recordar que toda innovación debe responder antes a una pregunta fundamental: ¿para qué y para quién?".

En esa línea, el libro defiende principios de precaución, proporcionalidad y deliberación pública en torno a las tecnologías de mejora humana. Porque la alternativa, insiste el filósofo, está entre una técnica guiada por la reflexión moral y otra sometida únicamente a la lógica del mercado y la aceleración.

Por esa razón, Alonso reconoce que la tecnología posee una inercia propia cada vez más difícil de controlar y que, si la humanidad no decide conscientemente hacia dónde quiere dirigirse, serán intereses económicos, políticos o corporativos quienes terminen marcando el rumbo. Pero rechaza la idea de que el futuro esté ya decidido.

"El timón todavía permanece en nuestras manos", concluye. "Y quizá esa sea la idea más importante del libro: el futuro no está escrito por las máquinas ni por los algoritmos, sino por las decisiones éticas que tomemos frente a ellos".