Quién es la Dra. Fabiola Jones, la nueva Félix Rodríguez de la Fuente que lleva la sabana africana a los hogares españoles

Las consecuencias del furtivismo, el curioso cortejo de los guepardos o el matriarcado de los elefantes. Esos son algunos de los muchos temas que se han convertido en el día a día de Fabiola Quesada, una veterinaria que hace 15 años abandonó el ruido de la ciudad por la calma —que no lo es tanto— de una reserva en la sabana africana.

Y desde el jueves 4 de diciembre, Quesada se cuela en los hogares españoles para acercar a los espectadores de RTVE a la vida salvaje de Sudáfrica y Namibia.

En su nuevo programa, Dra. Fabiola Jones, la jiennense guía al espectador, emulando a Félix Rodríguez de la Fuente, en el delicado trabajo que es el cuidado y la recuperación de algunos de los animales más amenazados del mundo.

En su programa, Quesada pone el foco en el frágil equilibrio de ecosistemas clave como los que se pueden encontrar en el continente africano, al igual que de los conflictos que surgen cuando este se rompe o se ve amenazado por la actividad humana.

Fauna en peligro

Esta veterinaria oriunda de Úbeda empieza sus aventuras diarias saliendo a correr en los alrededores de su hogar en Sudáfrica. Sin embargo, poco puede desconectar, pues con el amanecer empiezan a llegar las llamadas. Y es que es la especialista de referencia en la reserva en la que trabaja (y de toda la zona).

Quesada se fue con 23 años a Sudáfrica, siguiendo —en cierto modo— los pasos de Jane Goodall. Ahora, como explica en una entrevista con BLUPER, su objetivo es que la gente "se enamore" como ella lo hizo de su continente de acogida.

"Llevo 15 años en África realizando una labor de divulgación, y necesitamos concienciar al mayor número de personas sobre esa problemática tan grande que tenemos encima. Mi objetivo era tener un altavoz para llegar a cuanta más gente mejor, y mira qué bonito que hemos conseguido este proyecto tan maravilloso en el que se refleja la realidad que vivimos en el terreno", asegura a EL ESPAÑOL.

Una realidad compleja, pues vive en un entorno privilegiado, pero también profundamente degradado por los procesos de desertificación derivados del cambio climático y por la propia mano del ser humano.

Elefantes, rinocerontes, búfalos, gorilas, guepardos, leones, chimpancés, hipopótamos… todas estas especies están amenazadas, como también lo están sus hábitats, y "asegurar su supervivencia" es la labor del equipo de Quesada, y de la fundación que puso en marcha hace más de 12 años para ello, la Wild Spirit Foundation.

La llamada de lo salvaje

Quesada supo desde pequeña que dedicaría su vida al mundo de los animales: siempre tuvo claro que quería ser veterinaria de fauna salvaje. Fue, dice, "una llamada de África y de la sabana". Algo con lo que se nace. "Sentí que tenía que irme para traerme a España todos los conocimientos", indica.

Precisamente por eso, ahora, más allá de ser la nueva estrella de RTVE, forma a otros veterinarios de todo el mundo en su Wild Spirit Vet, germen del que nació su fundación.

La esencia de su trabajo está alineada con la idea de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el bienestar humano está estrechamente ligado con la conservación de los hábitats y de sus especies. De ahí que el enfoque One Health forme parte de su trabajo con los animales: del estado y la salud del planeta depende la supervivencia humana.