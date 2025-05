Mario Fernández dejó la carrera para fundar Hobeen, la app que ayuda a las empresas a mejorar su eficiencia energética

Emprender nunca es un camino fácil, pero en esta senda que se torna aún más compleja cuando eres joven, Mario Fernández encontró su sitio. Tenía sólo 23 años, estaba a punto de terminar la carrera de Derecho y ADE en Navarra, pero decidió apostarlo todo por su sueño y dejó los estudios atrás por su vocación emprendedora.

Fue un concurso académico el que le dio alas para hacerlo. Se hizo con el galardón de Innovation Master, un certamen que premia distintos proyectos de emprendimiento y que este joven vallisoletano usó como trampolín para llegar desde Navarra hasta Valencia.

Concretamente, aterrizó en Lanzadera, proyecto al que define como la "aceleradora e incubadora de empresas más importante de España". Fue allí donde empezó a elaborar "parte de la tecnología del equipo" que ahora es Hobeen —contracción de la frase en inglés How to be green—, la app de la que es CEO y que promete ayudar a empresas e instituciones públicas a mejorar la eficiencia energética, buscando la manera de consumo más sostenible y que mejor se adapte a su bolsillo.

Cinco años después, lo que empezó como una idea aventurada de un joven con el sueño de ser empresario se ha convertido en un proyecto consolidado que llegó a contar con un equipo de 14 personas y con clientes tan reputados como Repsol, Acciona o TotalEnergies.

Una plataforma "a demanda"

Hobeen no se trata de un negocio al uso. Su misión, tal y como define Fernández, es "colaborar con hogares para optimizar su uso de energía a través de capacitación y soluciones tecnológicas, todo a través de empresas y entidades públicas, en cuatro ámbitos principales: comercializadoras, administraciones, promotoras y comunidades energéticas".

Un ejemplo de su trabajo es la alianza con TotalEnergies, que cuenta con más de dos millones de clientes, y juntos buscan facilitar el ahorro y ofrecer un acceso más completo a la información sobre el consumo. Pero entre su cartera también figuraron ayuntamientos y oficinas verdes de instituciones públicas. "Algunas administraciones han decidido regalar la app a sus ciudadanos para que puedan monitorizar sus datos de consumo de manera más sencilla y detallada", apunta.

Parte del equipo de Hobeen. Cedida

Algo que destaca especialmente de Hobeen es, en palabras del CEO, que la plataforma está hecha totalmente "a demanda, adaptada siempre a la imagen corporativa del cliente, y resulta muy intuitiva para el usuario final". Además, gracias a su compatibilidad con múltiples dispositivos inteligentes, Hobeen amplía las fuentes de datos disponibles, ofreciendo un servicio 360.

"Nos conectamos a contadores, enchufes, sistemas de calefacción, monitores y vehículos eléctricos, termostatos, equipos de aire acondicionado… En definitiva, a cualquier aparato que lo permita. Además de ofrecer información, quienes lo deseen pueden encomendar a Hobeen la gestión integral de la energía en su hogar. Damos una vuelta al contrato, recomendamos la mejor potencia a contratar, te formamos en ello...", explica.

Y un añadido con el que cuenta, orientado también a la fidelización del cliente, es un servicio de "puntos y recompensas". "Queremos premiar a los usuarios que llevan a cabo un comportamiento eficiente en su vivienda con este sistema que les otorgará distintos beneficios", añade.

El "colapso" del sector

Aunque Fernández asegura que "no tenía mucha idea de emprender ni del negocio" cuando empezó, la experiencia de lanzarse a la aventura le otorgó la posibilidad de aprender sobre "lo peor y lo mejor" del sector.

"Hemos vivido, al empezar en plena crisis de la pandemia, todos los momentos de un mundo que está en constante cambio. Los primeros meses tuvimos un alza brutal con todo el tema del autoconsumo y la subida de precios por la guerra de Ucrania, pero luego nos enfrentamos al rebote negativo. Bajada de precios, el colapso del sector del autoconsumo...", explica.

Mario Fernández en una presentación de Hobeen. Cedida

Pero como la experiencia es un grado, Fernández supo lo que se hacía y continuó fraguando una empresa que, ahora mismo, y gracias al éxito que le ha otorgado el tiempo, solo tiene hambre de futuro y reinvención.

"Hemos pasado por dos de los programas de aceleración más importantes de España, que nos han permitido trabajar con gigantes del mundo de la energía, pero también con hogares en situación de vulnerabilidad. Y ahora estamos con los últimos preparativos para que, próximamente, podamos lanzar un producto digital directamente a la ciudadanía", revela.

Un futuro de "auto-switching"

Este nuevo proyecto al que se refiere no es sólo ambicioso a nivel de negocio, sino que se trata de una iniciativa pionera en nuestro país. Es el llamado "auto-switching", que se refiere a la capacidad de un dispositivo o sistema para cambiar automáticamente entre diferentes fuentes o configuraciones, generalmente en respuesta a modificaciones en el entorno o la actividad del usuario.

En otras palabras, "sería una especie de comparador, pero orientado al mundo de la energía. La idea es que el sistema controle los consumos energéticos del usuario, que vea su factura y que pueda hacer una revisión de la misma para poder cambiar de una comercializadora a otra", explica Fernández.

Afirma que el proyecto "aún no tiene nombre", pero de lo que sí que está seguro es que de que "va a ser la primera empresa en España que haga algo así". Fernández asegura que es "una propuesta mucho más innovadora y alejada de los tiempos actuales" pero que, finaliza, no verá la luz hasta "mínimo septiembre de este año".