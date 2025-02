En busca de referentes: la voz de la experiencia da paso a una nueva generación apasionada por la sostenibilidad

Brezo Arconada y Ana Bajo del Programa de Mentoring WAS. Cristina Villarino

Brezo Arconada siempre ha estado vinculada con la idea de crear impacto o un cambio positivo en la sociedad y en la comunidad que le rodeaba. O, al menos, siempre lo ha querido. Por eso, decidió empezar a tomar acción adentrándose en el mundo de la sostenibilidad.

Lo ha hecho de la mano de Women Action Sustainability (WAS), una asociación cuyo fin principal es elevar la sostenibilidad al primer nivel estratégico de las empresas, entidades, instituciones y de la sociedad. Y es que, ahora en su tercera edición, desarrolla un programa de mentoring en el que profesionales expertas puedan guiar a quienes recién se estrenan en el mundo laboral.

La idea de esta iniciativa, explica a ENCLAVE ODS Anna Bajo Sanjuán, responsable global de impacto social en Santander Universidades y una de las impulsoras de este programa, surge del propósito de dar respuesta a los miedos de los jóvenes "cuando se enfrentan a esa etapa inicial de sus carreras profesionales".

Durante ese tiempo, dice, los chicos y chicas aún no tienen claro lo que pueden o quieren hacer y tener a alguien con quien contar para diluir esas incógnitas puede ser fundamental. Sin embargo, no es el mentor quien te da la respuesta, ese es trabajo de uno mismo. El papel del referente es "ayudarte a ordenar la cabeza" para tomar las riendas de la situación.

Es entonces, a partir de la experiencia de quienes "ya han pasado por ahí" y están especializadas en el campo de la sostenibilidad, que estos jóvenes son acompañados. Por ejemplo, en el caso de Bajo Sanjuán, lleva más de 20 años en este mundo y 18 en el mundo académico como docente, investigadora y en puestos de gestión empresarial.

Compartir experiencia

El programa se divide en cuatro sesiones, de más o menos 90 minutos, espaciadas en un período de cuatro meses. En ese tiempo, el trabajo de la mentora se centra en conducir al mentee para que "encuentre las respuestas a sus decisiones y a sus necesidades críticas a nivel profesional". Por aquí la clave está en la relación "basada en la confianza y el compromiso" que se crea entre ambos.

Y es que el objetivo en su momento de creación, insiste Bajo Sanjuán, era compartir ese conocimiento y experiencias de las mentoras con las nuevas generaciones. Es precisamente eso mismo lo que hace de esta iniciativa algo "específico y distinto de otros programas de mentoring".

Las maestras son todas mujeres, aunque a la hora de escoger a los participantes no hay distinción entre chicos y chicos. Su misión es "cuidar la relación entre mentora y mentee" para guiarles en ese proceso, como adelantábamos unos párrafos atrás, de "autodescubrimiento" sobre hacia dónde quiere dirigir su futuro procesional inspirado en la sostenibilidad.

Y aunque enfocado especialmente en lo verde, cualquier estudiante, con independencia del sector en el que esté inmerso, tiene las puertas abiertas de este programa. Porque, asegura Bajo Sanjuán, "la sostenibilidad tiene presencia en prácticamente todos los ámbitos".

La otra cara

En el otro extremo de esta experiencia se encuentra Brezo Arconada, mentee de esta tercera de edición del programa. Se graduó en Protocolo, Organización de eventos y Comunicación corporativa por la Universidad Rey Juan Carlos y fue, con la carrera ya avanzada, cuando se dio cuenta de que lo que de verdad le apasionaba era la comunicación.

Se lanzó a estudiar Dirección de Comunicación en ESIC y, al mismo tiempo, empezaba el pasado mes de enero un puesto en el departamento Impact de McDonald's como PR & Digital Content. Porque para ella, lo que no se comunica no existe: "Todos tenemos la oportunidad de expresarnos y crear con eso un impacto positivo en la sociedad. Es lo que hoy nos va a ayudar a los jóvenes y a los no tan jóvenes a poder crear un cambio".

Y así, de golpe y porrazo, como dirían algunos, terminó formando parte de la III edición del Programa de Mentoring de WAS. Lo que buscaba, dice, era "aprender de referentes y de las mentees" que le acompañan durante el proceso, porque la verdadera joya de esta iniciativa es la comunidad que se crea en la que "siempre vas a ir aprendiendo".

En el caso de Arconada, antes de entrar a esta iniciativa ya había hecho sus pinitos en el mundo empresarial. Se adentraba en lo profesional con un proyecto de una marca de complementos "muy pequeñita", BRUYÈRE Jewelry. Ahora confiesa que esto es un símil de su propia evolución, y actualmente se encuentra en el punto de querer dejar su "semillita" para que vaya creciendo.

Evolución guiada

Hasta el momento, señala Bajo Sanjuán, la percepción general de la iniciativa es "bastante positiva". En la primera edición participaron 22 personas, en la segunda 26 y, en esta última, han conseguido llegar a las 45 parejas (mentora-mentee) donde "el aprendizaje es mutuo".

De este modo, alumno y maestra pueden formarse juntos, lo que, dice Bajo Sanjuán, es "muy enriquecedor porque te ayuda también a ver el recorrido profesional que has hecho desde otra perspectiva". En definitiva, una "retroalimentación interesante".

Y es que, explica Arconada, en el momento de la inscripción te hacen un cuestionario "súper a fondo" con el objetivo de encontrar tu match ideal. En su caso, confiesa que "han dado en el clavo" y "desde el minuto uno" ha tenido una relación "supercercana" en la que su mentora "está disponible todo el tiempo para lo que necesita".

Porque, añade, "no te quedas solo en esa relación de mentora, sino que te abre un montón de puertas para conocer a gente interesada en lo mismo que tú y que, de verdad, tiene esos valores para crear ese cambio". Porque para los mentees, la clave de este programa es ir atando su futuro.

Arconada, por ejemplo, sueña con ligarse a una compañía que "de verdad luche por el cambio, que no se quede simplemente en intentar demostrar que hace algo por la comunidad". Quiere, dice, que se alinee con lo que es ella y con lo que busca conseguir y, sobre todo, no perder la vinculación con la comunicación.