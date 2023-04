Campos, presidenta de Mujeres en el Sector Público: "La igualdad de género debe ser transversal en los ODS"

Concepción Campos Acuña, presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, Codirectora de la Cátedra de Buen Gobierno Local (Uvigo) y experta en gestión pública nos facilita una reflexión, un dato o nos recomienda una canción, una película o un libro por cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

1. Fin de la pobreza

Por desgracia, el ODS 1, Fin de la pobreza, anuncia lo que podría ser la utopía de toda la humanidad, ese unicornio blanco que deberíamos proponernos, que nos sitúa ante realidades imposibles de reconocer. De hecho, su consecución implicaría la de otros cuantos ODS.

Cuando se aprobaba la Agenda 2030, en el año 2015, la extrema pobreza se medía con el indicador de personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día. En la actualidad, 1,90 dólares al día. Podría parecer poco, pues según la OIT hasta 14 millones de trabajadores, sí trabajadores, viven en esa pobreza extrema. Lo peor, una brecha que se sigue agrandando, pues el número de trabajadores pobres está aumentando en los países en desarrollo.

Para reflexionar sobre el tema, aconsejo el ensayo de Borja Monreal, Ser pobre (Ensayo, 2019), con un enfoque diverso y complejo, como requiere la pobreza. Una canción: Disculpe el señor, de Joan Manuel Serrat, en la que se advierte la vergüenza y la desigualdad.

2. Hambre cero

Sobrealimentación y hambre. Dos caras de la alimentación, el problema de la obesidad y la superproducción de alimentos en los países ricos, frente al hambre de otros. De hecho, se producen alimentos más que suficientes para alimentar a todos, pero, según la ONU, hasta 828 millones de personas siguen padeciendo subalimentación crónica.

La trilogía de los 'Juegos del Hambre' lleva al extremo la vulnerabilidad extrema de las personas ante la carestía de alimentos. En un momento como el actual, con una gran inflación de los alimentos, en los que se habla de una “cesta básica de alimentos”, pocos son conscientes de cómo se conecta con las metas del ODS, en relación con la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala.

En particular, con el Indicador 2.c.1 - Indicador de anomalías en los precios (de los alimentos) para detectar las tendencias actuales y futuras en los mercados internacionales de alimentos es fundamental para prevenir posibles crisis.

3. Salud y bienestar

El refranero popular siempre se había encargado de poner en valor la salud, frente a otros deseos del ser humano, amistad, amor, riqueza, trabajo, pero tras la declaración por la OMS de la pandemia del Covid-19, en el año 2020, ha vuelto a cobrar una importancia fundamental. No obstante, no lo suficiente, mientras en algunos países de África los contagios seguían aumentando, en Europa caducaban las dosis almacenadas. Una vez más la desigualdad.

Me quedo con una película, Contagio, de Steven Soderbergh, que parecía anticipar lo que vivimos en aquellos terribles meses de 2020, en los que la incertidumbre nos asoló, murciélago incluido, y que nos situaba ante escenarios que poco antes parecían pura ficción, que sobrepasó claramente las pantallas.

4. Educación de calidad

La educación es la base de la sociedad, valores como la igualdad, la justicia, la equidad deben formar parte de las enseñanzas más tempranas de niños y niñas, pero lamentablemente el derecho a la educación es un privilegio en muchos países, frente a la explotación infantil en todas sus dimensiones.

Y en los países en los que se puede vivir como un derecho, hay una obra fundamental que debería conectarnos con esa educación infantil, una obra que ha trascendido al espacio infantil: El principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Esta obra demuestra la importancia de abrir los ojos desde edad temprana, para poder aportar a lo esencial, que demuestra, como dice la obra, que "lo esencial es invisible a los ojos".

5. Igualdad de género

La igualdad de género no sólo debería ser un ODS, el 5, sino que debería cruzar transversalmente todos los ODS y sus metas, ya que desde éste se puede proyectar la visibilidad que tanto necesita la igualdad de género. Por eso, la obra elegida es Mujeres y Poder: un manifiesto (Crítica, 2018), de Mary Beard. Un libro fundamental sobre el papel de las mujeres en todas las esferas de decisión, demostrando el cambio que se produce cuando en los puestos de poder se garantiza la mirada de las mujeres, para la plena inclusión.

Expresamente lo dice la meta 5.5: "Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública". Igualdad en todos esos ámbitos que garantizará no sólo compromisos estéticos, sino reales, con asignación de recursos y presupuestos para conseguir los compromisos de igualdad, se habla mucho pero no se hace tanto.

6. Agua limpia y saneamiento

2.000 millones de personas (el 26% de la población) no disponen de agua potable y 3.600 millones (el 46%) carecen de acceso a un saneamiento gestionado de forma segura, según el informe, publicado por la UNESCO en nombre de ONU-Agua sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo.

El cambio climático y los ya presentes cambios metereológicos están poniendo el foco en la necesidad de agua, en las crecientes sequías y la importancia de contar con un elemento base de la vida en la comunidad. Ya lo decía la canción de The Who, Water, We need water. Es una necesidad básica, la letra evoca una imagen que quizás no tardaremos en ver, el río Támesis secándose…

7. Energía asequible y no contaminante

La crisis energética provocada por la guerra de Ucrania ha puesto a la sociedad occidental frente al espejo del modelo energético existente y la necesidad de su revisión, pero la utilización de energías alternativas y sus consecuencias no es un tema pacífico.

De un modo magistral se plasma en la película Alcarrás, de Carla Simón, con la exposición magistral del conflicto entre la tradición de agricultores que pierden su terreno dedicado a la recolección de melocotones por la rentabilidad de las instalaciones de placas solares. Un debate del que no están exentas las iniciativas para la introducción de otras fuentes de energía renovables, como la eólica.

8. Trabajo decente y crecimiento económico

Siempre me ha gustado especialmente el adjetivo utilizado en el ODS 8 para el trabajo: decente. Según la definición de la RAE significa “honesto, justo, debido”, y creo que en muchas ocasiones no somos realmente conscientes de lo que supone para la vida de las personas el contar con un trabajo decente. A mí me evoca especialmente un tema de Revolver, El Dorado, y una frase que me parece muy dolorosa, cuando en relación a su madre, dice: "Cambió el verme crecer por comer a diario".

En tiempos en los que tenemos sobre la mesa debates sobre el teletrabajo, la jornada semanal de cuatro días, y el salario emocional, las condiciones laborales, o la falta de condiciones laborales decentes y lo que representan para la supervivencia de las personas debería ser una prioridad.

9. Industria, innovación e infraestructuras

El cambio tecnológico en el que estamos inmersos desde el último cuarto del siglo XX y el efecto exponencial en el desarrollo de la tecnología sitúan esta en el centro de este ODS, pero debemos pensar que la tecnología es meramente instrumental. Nos encontramos ante un ODS clave para el desarrollo, la calidad de vida y romper las desigualdades, en el que creo debemos conectar la importancia de los poderes públicos.

Como hace Mariana Mazzucato en El Estado emprendedor (Taurus, 2022), cuando nos recuerda cómo el iPhone, GPS e incluso Siri han llegado a nuestras manos gracias a la iniciativa, al empujón del Estado emprendedor. Otro libro para pensar fuera de la caja y fomentar la innovación en todas sus dimensiones, incluida la social, es Teoría de la creatividad (Tusquets, 2019) de Jorge Wagensberg.

10. Reducción de las desigualdades

De nuevo nos situamos ante la conexión y transversalidad de los ODS, en particular con el ODS 1 y el ODS 2. Según la OIT el 10% más rico de la población mundial se lleva actualmente el 52% de la renta mundial, mientras que la mitad más pobre obtiene el 6,5% de la misma. Hay una canción que resulta tremendamente dolorosa: Strange fruit de Billie Holiday. Aunque en realidad procede del poema de Abel Metropol y asoma la crudeza de la desigualdad racial en su estado máximo. Sobrecogedora.

11. Ciudades y comunidades sostenibles

4.500 millones de personas. Esa es la cifra de personas que, en la actualidad, vive en una ciudad, aproximadamente un 55% de la población mundial, según la ONU. Y en el año 2050 se espera que la población urbana supere los 6,5 mil millones, es decir, dos tercios de la humanidad.

Solo en la India, está previsto que se duplique el número de habitantes de las ciudades, cuya población, a lo largo de los próximos 35 años, aumentará en 404 millones de personas. No cabe duda, las ciudades son el futuro, pero resulta necesario replantear cómo debe ser ese futuro para construir comunidades sostenibles.

La publicación de La ciudad del futuro (Infinito, 2001), de Le Corbusier en el año 1962 ya nos hablaba de la necesidad de recuperar la función de las ciudades, su diseño. Cuando recordaba que el desorden que en ellas se multiplica resulta agraviante y son ineficaces: gastan el cuerpo, se oponen al espíritu. Tienen un papel fundamental para la provisión de servicios y su garantía. Para ello, una película imprescindible: El enemigo del pueblo, con una magnífica interpretación y compromiso de Steve McQueen, bajo la dirección de George Schaefer.

12. Producción y consumo responsables

Obsolescencia programada: comprar, tirar, comprar. El simple título de este documental nos conecta directamente con las metas de este ODS. El máximo exponente, la narración de la historia de la bombilla más antigua del mundo, en Livermore, California. Encendida sin interrupción desde 1901, el documental hace un seguimiento en internet 24 horas al día, agotando webcams mientras sigue encendida.

La filosofía del consumo rápido obliga a un consumo responsable, y aunque cada vez se impone más la economía circular todavía queda un largo trecho de regulación para productores, y cambio cultural para consumidores.

13. Acción por el clima

En mi opinión, se habla mucho del cambio climático, pero tanto discurso se concreta en pocas acciones eficaces. Cuando en el año 2004 la película El día después de mañana, de Roland Emmerich, narraba una realidad negacionista del cambio climático, con terribles consecuencias del mismo a través de graves impactos en los fenómenos meteorológicos, quizás ni la sociedad ni los gobernantes estaban aún maduros para la reflexión.

Sin embargo, más recientemente, la película No mires arriba, de Adam Mckay, generó un (breve) tsunami sobre el tema, pero lamentablemente una vez más se trata de un tema cíclico que no ha dejado huella. Sequías, inundaciones, olas de calor, deshielo y afectación de las especies, no parecen suficientes para que el tema termine de anclarse como prioritario en las agendas. Para ello, recomiendo la lectura de Refugiados climáticos (Rayo Verde, 2021), de Miguel Pajares.

14. Vida submarina

Islas de plástico. La falta de concienciación sobre la vida de los océanos nos sitúa ante nuevas realidades, islas de plástico extendidas a lo largo de los mares y océanos del planeta, hasta 7 al menos. En el año 1997, el oceanógrafo Charles Moore alertó sobre la situación, cuando al regresar con su velero de una carrera náutica, se encontró con un mar de plástico tan extenso que tardó siete días en cruzarlo, la isla de basura del Pacífico.

En la actualidad, no deja de crecer y la isla ha pasado a convertirse en un continente de basura de 1,6 millones de km2 y unas 80.000 toneladas de plástico, que continúa creciendo. Para paliar este horrible escenario, una vez más educación, el libro infantil, La vida secreta de los océanos (DK, 2021), de Jess French.

15. Vida de ecosistemas terrestres

Fin de la diversidad biológica, desertificación, degradación de tierras, bosques, y todo el ecosistema terrestre. Conservar la riqueza de los ecosistemas terrestres aconseja conocerlos y qué mejor forma de hacerlo que a través de la Trilogía de Corfú (Alianza, 2021), de Gerald Durrel.

La vida en la isla, última parada de Ulises en su viaje a Ítaca, nos pone en contacto con la naturaleza, con la plenitud de la vida animal y sus positivos efectos en las personas. No hay mejor forma de hacerlo que a través de la extravagante familia Durrel que nos aporta una mirada tierna de los seres vivos, no sólo los humanos.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Nogales, en Arizona (EEUU) y Nogales, en Sonora (México), dos pueblos con idéntico nombre, pero con una realidad muy diferente. La apertura del libro El pasillo estrecho (Planeta, 2019), de Daron Acemoglu y James A. Robinson, comparando las distintas realidades entre la situación social, económica y de calidad de vida de ambas ciudades, explica por sí mismo la relevancia de contar con instituciones sólidas, transparentes e íntegras, tal y como afirma el ODS 16.

No puedo dejar de citar a U2, y los temas centrados en la paz, Miss Sarajevo y Sunday Bloody Sunday; y la película de Eliot Ness, Los Intocables, la garantía de la integridad institucional de la mano de los servidores públicos.

17. Alianza para lograr los objetivos

Los ODS solo se pueden conseguir con alianzas estratégicas, sólidas y generando lazos de unión y sinergias operativas. En este punto debemos poner en valor el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa de la ONU que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo, pues la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 no será posible sólo con la acción de los poderes públicos. Será necesario un triple liderazgo, público, privado y social, la colaboración público-privada como parte de la solución.

En ese contexto, la crisis del Covid nos ha situado ante un gran reto, la revisión del Contrato social. Toca repensar a Rousseau, a Locke y a Hobbes.

Epílogo

Para finalizar con espíritu positivo, el que debe presidir el enfoque ODS, una canción Color esperanza, de Diego Torres: "Saber que se puede, Querer que se pueda, Quitarse los miedos y Sacarlos afuera y sobre todo Sé que lo imposible se puede lograr". Esa es la gran misión de la Agenda 2030.

