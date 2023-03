María Murnau (creadora de Feminista Ilustrada): "La diversidad por sí misma no tiene por qué ser buena"

El feminismo no está solo en las calles durante el 8 de marzo. La ilustradora María Murnau (San Fernando, 1991), mejor conocida en redes sociales como Feminista Ilustrada, es uno de los perfiles con mayor alcance. Con lápiz en mano y un mensaje bajo el brazo, ha utilizado su arte para llegar a todo el mundo.

Esta ilustradora enseña con ejemplos cotidianos hasta dónde puede llegar el patriarcado y cómo el feminismo trata de corregir las actitudes machistas. En sus viñetas, el humor y el feminismo se funden para dar visibilidad a la invisibilidad del machismo.

Esta activista feminista de origen andaluz es autora de varias obras, escritas e ilustradas, en prosa y en verso. Dio el salto al papel, junto a Helen Sotillo, con el cómic Feminismo Ilustrado (Montena, 2017) y hace dos años publicó su último libro, Manual para incendiar el paraíso (Espasa, 2020).

Hoy, con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, esta influyente voz del feminismo en España, que acumula casi 600.000 seguidores en Instagram, comparte con ENCLAVE ODS su visión sobre el movimiento en la actualidad y los retos inmediatos a los que se enfrenta la sociedad.

Empezó su labor de sensibilización en 2015. Y desde entonces, el panorama feminista ha evolucionado enormemente, ¿considera que ahora existe más concienciación con respecto a los derechos de las mujeres?

En una gran parte de la población sí, pero otra parte se ha radicalizado en contra del feminismo por todo el debate que ha generado los últimos años. Poca gente se ha quedado al margen.

Hoy por hoy, ¿cuál es la mejor manera de educar en igualdad de género?

Sin duda los adolescentes son la clave. La violencia de género está aumentando en este rango de edad y es muy peligroso, porque son los adultos del futuro.

Y sobre todo, ¿a quién debería dirigirse el mensaje?

Sería genial que se dirigiera a los hombres de manera efectiva, porque nosotras estamos ya concienciadas.

Tanto en las redes sociales como en otras acciones le da importancia a conocer los micromachismos y corregirlos. ¿Cree que este término es acertado para referirse a ese tipo de microagresiones?

No me gusta utilizarlo mucho porque parecen inofensivos, pero hacen más daño de lo que pensamos.

¿Qué alternativa propone?

Yo lo llamo machismo cotidiano.

Algunas personas descalificarían de la categoría de micromachismos determinadas actitudes de cortesía. ¿Cuál es la línea que los separa?

Es fácil, pregúntate si esa 'cortesía' la tienes con ambos sexos o solo mujeres.

¿Qué opinión le merecen conceptos como la 'caballerosidad' o la 'galantería' y cómo se relacionan con el machismo?

Esos términos apelan a conceptos muy antiguos, se basan en el hombre tradicional que debe cuidar a una mujer. Y ahí es donde está el problema: se supone que debe cuidarla porque ella es débil, él fuerte y su papel es de protector.

¿Cómo se puede evitar, como hombre, incurrir en este tipo de microagresiones?

Realmente no es tan difícil, pregúntate si ese gesto lo tendrías también con un hombre, y si te chirría mejor no lo hagas. Puede haber actitudes que escapen a esta criba sencilla, pero en general suele ser así.

¿Qué factores perpetúan estos comportamientos?

El hecho de no darle importancia o considerarlo algo tan arraigado que no se puede cambiar y, por tanto, ignorarlo. Las costumbres cambian, antes estaba bien visto fumar en todas partes, ya no. La sociedad evoluciona, por suerte.

¿Ha aumentado la concienciación sobre este tipo de microagresiones?

Sí, hablar de ello constantemente ha visibilizado actitudes muy sutiles, pero que responden a ideas de inferioridad con respecto a los hombres.

Otro tema al que dedica atención es al sexo. Un aspecto que critica es la pornografía, que construye una imagen del sexo distorsionada y explota a la mujer, ¿cree que puede existir pornografía feminista?

En el momento que haya una transacción económica, el consentimiento y el deseo desaparecen, que es lo básico para una relación sexual… por tanto, diría que no

¿Podemos hablar de feminismos –en plural– en la sociedad española? Si es así, ¿qué corrientes se podrían identificar?

Yo creo que feminismo a grandes rasgos solo hay uno, el que sigue la teoría feminista. Luego hay corrientes que se basan en otros conceptos y tienen otros objetivos, pero interesa llamarlos feminismo.

Hay quien defiende que se está viviendo una nueva ola del feminismo mundial. En España también están surgiendo nuevas voces y reivindicaciones. ¿Consideras que esta diversidad es positiva? ¿Se deberían aunar todas estas voces para amplificar el movimiento?

La diversidad por sí misma no tiene por qué ser buena. Si esa diversidad tiene como resultado el retroceso de los derechos de las mujeres, no nos sirve. Creo que cada movimiento debe identificarse de manera correcta, y no aprovechar la popularidad de otro.

¿Existe un feminismo blanco que eclipsa al resto de voces?

Creo que el feminismo en España es muy variado y en nuestras filas no falta diversidad étnica y cultural.

¿A qué retos se enfrenta el feminismo en España?

Por un lado, la ultraderecha y por otro un Ministerio de Igualdad que rechaza e ignora a todo el movimiento feminista español: académicas y activistas.

