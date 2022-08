Un 'thriller' para reflexionar sobre los ODS: la recomendación sostenible de Isabel Basaldúa

Isabel Goiri Basaldúa, directora creativa en la escuela de diseño y tecnología Basaldúa, y cofundadora de La tecnocreativa, nos hace una recomendación literaria íntimamente ligada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La propuesta que nos lanza es la novela El club de los destinos rotos, del escritor Pedro Casillas Ascanio, un thriller de ficción ambientado en los años sesenta que habla de metas, sentimientos, sueños, y esfuerzo.

La recomendación sostenible de Isabel Goiri Basaldúa Isabel Basaldúa

Para Basaldúa se trata de un libro" muy entretenido y fácil de leer, que a mí me ha supuesto mucho más". La directora creativa asegura que le recuerda "claramente a dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: luchar por crear un mundo más justo y reducir las desigualdades sin dejar a nadie atrás".

Pero remarca que la novela también le ha dejado huella "porque es un libro que te hace recapacitar sobre las dificultades del día al día, y ensalza valores tan solidarios como el amor, la justicia o la amistad, y que te empuja a creer en algo tan importante como que los sueños que tenemos se pueden hacer realidad".

"A mí, particularmente, me ha ayudado muchísimo, he subrayado un montón de frases y es un libro que me encanta tener muy cerca para releer de vez en cuando. No importa si sois mayores, o más jóvenes, que sin lugar a dudas os va a despertar un mensaje muy positivo y lleno de esperanza".

