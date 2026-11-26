Para quien vive en Formentera, La Gomera o Menorca, el ferry no es sinónimo de vacaciones. Es el barco de primera hora para llegar a tiempo a la cita en el hospital, el camión que trae la compra de toda la semana y el trayecto que devuelve a los estudiantes a casa cada fin de semana.

Por eso, en el Día Mundial del Transporte Sostenible, queremos poner a las islas españolas en el centro del debate. En ellas, la sostenibilidad del transporte es clave y tiene dos dimensiones inseparables: garantizar la conexión y reducir el impacto de cada desplazamiento en esos lugares que tantos visitantes desean conocer.

Es una tarea que nadie puede abordar por su cuenta. Las administraciones establecen las normas y las navieras invierten en nuevos barcos. Y al final está el viajero. La tecnología conecta todos estos esfuerzos para que quien viaja pueda elegir con conciencia.

En Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, el mar hace las veces de carretera. Por eso, sus residentes cuentan con una bonificación del 75% en los billetes de transporte marítimo y aéreo. Sin conexiones asequibles y fiables, la vida en las islas sería sencillamente inviable.

La flota también está evolucionando. Desde 2023, el Cap de Barbaria, de Baleària, conecta Ibiza y Formentera con propulsión eléctrica, sin emisiones durante la navegación ni ruido de motores en el puerto. Además, la misma naviera prevé poner en marcha en 2027 una línea de fast ferry totalmente eléctrico entre Tarifa y Tánger.

El marco normativo también avanza en esa dirección. La legislación europea ya exige que los grandes buques que operan entre puertos de la UE paguen por la totalidad de sus emisiones, aunque contempla exenciones temporales para determinadas rutas insulares. En España, la Ley de Movilidad Sostenible prevé un plan nacional para descarbonizar el transporte marítimo.

Sin embargo, esto solo resuelve la mitad del problema; la otra depende de quienes visitan las islas. Cada verano, territorios pequeños y con pocos recursos reciben a muchas más personas de las que viven en ellos, casi todas en las mismas semanas.

Puertos, carreteras y reservas de agua se ven al límite, y las navieras deben ajustar sus flotas a un pico tan corto como intenso. Repartir las visitas a lo largo del año es una de las formas más sencillas de aliviar esa presión, y los viajeros parecen dispuestos a hacerlo.

Nuestros propios datos respaldan esta tendencia. De las cerca de 450.000 búsquedas realizadas en Ferryscanner entre febrero y septiembre de este año para rutas con origen o destino en puertos españoles, la mitad correspondía a viajes fuera de julio y agosto. Además, una cuarta parte se refería a fechas fuera de la temporada comprendida entre junio y septiembre.

Las buenas intenciones abundan; lo difícil es pasar a la acción. Un Eurobarómetro de 2021 reveló que el 82% de los europeos estaba dispuesto a cambiar algunos hábitos para hacer el turismo más sostenible, pero solo el 36 % mencionaba elegir un transporte más ecológico. La diferencia no está tanto en la voluntad como en la dificultad de llevarla a la práctica.

Muchas de las decisiones que determinan el impacto de un viaje se toman antes incluso de hacer la maleta. Según nuestros datos, transcurren una mediana de 20 días entre la búsqueda de una ruta y la salida del barco. Durante ese tiempo, cualquier herramienta que ayude a elegir mejor puede influir en la decisión final.

En la práctica, esto significa ofrecer la posibilidad de comparar navieras y fechas fácilmente, identificar las salidas menos concurridas, facilitar los desplazamientos como pasajero a pie y permitir combinar varias islas en una misma reserva, sin necesidad de regresar a la península entre un destino y otro.

La tecnología también puede convertir una reserva en un pequeño gesto de cuidado hacia el mar. Al reservar en Ferryscanner, los viajeros pueden sumar un donativo a Enaleia, una organización sin ánimo de lucro que trabaja con más de 3.000 pescadores de Grecia, España, Italia y Egipto para llevar a puerto el plástico que acaba en el mar.

Desde 2018, el Mediterranean CleanUp de Enaleia ha recuperado más de 1,2 millones de kilos de plástico marino y artes de pesca en desuso, y el 58 % ha vuelto a la economía circular. Para isleños y visitantes, el mar no es solo el camino: es también aquello que debemos proteger. Gracias a nuestros viajeros hemos contado más de 14.000 reservas con donaciones.

Nada de esto sustituye la inversión que deben hacer navieras, puertos y gobiernos. Pero el futuro sostenible de las islas españolas también dependerá de millones de pequeñas decisiones: cuándo viajamos, cómo lo hacemos y qué huella dejamos a nuestro paso.

***Alexia Kotsi, directora de Marketing de Ferryscanner.