Desde siempre, la libertad y la democracia han dependido de una ciudadanía capaz de comprender y participar plenamente en la sociedad en la que vive. Hoy, ese mundo es profundamente digital.

Las decisiones que tomamos, la información que consumimos, los servicios que utilizamos o incluso la forma en que participamos en la vida pública están cada vez más mediadas por la tecnología. Comprender ese entorno ya no es una opción: es una condición necesaria para ejercer nuestra libertad.

En este contexto, el aprendizaje digital se ha convertido en una cuestión central. No se trata únicamente de adquirir habilidades técnicas o de adaptarse a los cambios tecnológicos.

Se trata, sobre todo, de garantizar la autonomía de las personas en un entorno que define cada vez más nuestras oportunidades y nuestras decisiones. En el siglo XXI, la soberanía digital ciudadana empieza por comprender la tecnología. Sin ese conocimiento, la capacidad de decidir libremente se ve limitada.

Las democracias liberales se sostienen en ciudadanos informados, capaces de tomar decisiones por sí mismos y de participar activamente en la vida pública.

Sin embargo, en una sociedad digitalizada, esa autonomía depende también de las competencias digitales. No basta con tener acceso a internet o con saber manejar un dispositivo. Es necesario entender cómo funcionan los entornos digitales, cómo se organiza la información o cómo influyen los algoritmos en lo que vemos y en lo que pensamos.

Hoy, además, el debate público, la información y la participación democrática se desarrollan en gran medida en espacios digitales. Esto plantea nuevos retos para la calidad de nuestras democracias.

Sin ciudadanos críticos, capaces de analizar la información y de desenvolverse con criterio en estos entornos, la conversación pública se empobrece y la democracia se debilita. Por eso, la defensa de las democracias liberales pasa también por fortalecer las competencias digitales de la ciudadanía.

Existe, además, una dimensión social que no podemos ignorar. Quien no comprende la tecnología es más vulnerable frente a ella. Cuando los sistemas digitales determinan el acceso a servicios esenciales —como la administración, la educación o el empleo—, la falta de competencias digitales se convierte en una barrera real.

Esta brecha afecta especialmente a las personas mayores, a quienes tienen menos recursos y a muchos territorios de la España rural, donde la digitalización avanza a ritmos desiguales.

Frente a esta realidad, comprender la tecnología es una forma de proteger la autonomía personal y de garantizar la igualdad de oportunidades. La formación en competencias digitales no es solo una cuestión educativa: es una prioridad social, económica y democrática. La tecnología puede y debe ser una herramienta de progreso, pero para ello es imprescindible que las personas tengan la capacidad de utilizarla con confianza y conocimiento.

Cuando una persona adquiere competencias digitales, cambia su relación con la tecnología y con su entorno. Se abren nuevas oportunidades laborales, mejora la gestión de negocios y proyectos, se facilita el acceso a servicios y se refuerza la conexión con la comunidad.

La tecnología deja de ser una barrera para convertirse en una palanca de desarrollo personal y colectivo.

En este proceso, el voluntariado tecnológico desempeña un papel clave. Es una de las formas más eficaces de acercar el conocimiento digital a toda la ciudadanía, especialmente a quienes más lo necesitan.

Personas que enseñan a otrasa utilizar la tecnología, compartiendo su tiempo y su conocimiento, generan un impacto que va más allá del aprendizaje: fortalecen el tejido social, activan la solidaridad y contribuyen a construir comunidades más cohesionadas.

Desde hace 25 años, la Fundación Cibervoluntarios trabaja con ese objetivo: ayudar a la ciudadanía a comprender y utilizar la tecnología para mejorar su vida.

Solo en el último año hemos formado gratuitamente a más de 280.000 personas en toda España, en contextos muy diversos y con necesidades distintas. Personas que buscan algo tan esencial como desenvolverse con autonomía en un mundo cada vez más digital.

La conclusión es clara. La libertad y la soberanía digital ciudadana empiezan por el aprendizaje digital. Sin conocimiento tecnológico no hay ciudadanía plena. Y sin una ciudadanía preparada, informada y autónoma en el entorno digital, nuestras democracias pierden fuerza.

Hoy, más que nunca, apostar por el aprendizaje digital es apostar por una sociedad más libre, más inclusiva y más cohesionada. Porque en el mundo en el que vivimos, la tecnología no es solo una herramienta: es el espacio en el que se ejerce, cada vez más, nuestra libertad.

*** Antonio Pulido es responsable de incidencia social y cultural de la Fundación Cibervoluntarios.