El World Energy Outlook 2025 de la IEA afirma con claridad que hemos entrado de lleno en la "Era de la Electricidad": un cambio estructural en el que la demanda eléctrica se acelera a escala global incluso bajo escenarios que mantienen las políticas actuales. No se trata de una proclama ideológica, sino de una realidad económica en la que el electrón pasa a ser el motor fundamental de la sociedad.

Como consecuencia de esta consolidación, nuestra vida y economía dependerá en mayor medida de la gestión de la electricidad. La transición ya no es una opción que podamos posponer, sino una oportunidad estratégica para decidir qué papel queremos desempeñar en este nuevo sistema energético.

Con el autoconsumo solar, que ya supera el medio millón de tejados residenciales en España, el hogar deja de ser un punto pasivo de gasto para transformarse en una unidad de producción energética; dando paso a la figura del "prosumidor".

A diferencia del consumidor tradicional, esta figura descentraliza el poder energético y obliga a la red eléctrica a evolucionar para integrar miles de pequeñas fuentes de generación ciudadana distribuidas por el territorio.

A esta transformación se suman más de 600.000 vehículos eléctricos, concebidos como potentes baterías móviles capaces de gestionar excedentes solares y contribuir al balance de cargas del hogar. La frontera entre vivienda y movilidad se diluye, dando lugar a un ecosistema energético de flexibilidad y versatilidad técnica sin precedentes.

Ser dueños de nuestra energía nos otorga más autonomía, pero también mayor responsabilidad dentro del sistema eléctrico. Exige una gestión consciente del kilovatio. Aprender a administrar nuestros recursos energéticos no es una carga, sino la herramienta ciudadana más poderosa de la Era de la Electricidad.

Al electrificar la calefacción y el transporte, la factura de la luz se convierte en el verdadero termómetro de nuestro coste de vida. Controlar este flujo supone fortalecer la economía doméstica frente a la volatilidad exterior. La electricidad deja de ser un recibo más para convertirse en el indicador financiero más relevante del hogar.

España goza de una posición privilegiada como potencia generadora de energía limpia. Sin embargo, debemos evolucionar nuestra mentalidad y abandonar la idea de la luz como un gasto fijo e inevitable. Es hora de entender la energía como un activo dinámico que, bien gestionado, puede situarnos a la vanguardia de la prosperidad europea.

Ya no basta con elegir una comercializadora por su logotipo o una oferta puntual. Lo verdaderamente decisivo será decidir cómo queremos relacionarnos con la red. Pronto seremos participantes activos que inyectan o retiran energía, colaborando con el sistema común mientras obtenemos un beneficio directo por nuestra propia flexibilidad.

Red Eléctrica creará la figura de los agregadores de demanda en 2026: agentes que agrupan a pequeños consumidores para negociar conjuntamente en el mercado energético. Gracias a esta unión, los hogares podrán recibir ingresos por flexibilizar su consumo en momentos críticos de saturación de la red, transformando el ahorro en valor económico real.

El apagón de 2025 nos recordó que la electricidad es el sistema operativo de nuestra civilización y puso de manifiesto la urgencia de construir una red mucho más robusta. Convertirnos en actores activos es parte de la solución, ya que nuestra participación consciente contribuye a estabilizar el sistema y a garantizar un suministro seguro para toda la sociedad.

La próxima década decidirá si somos rehenes de un modelo obsoleto o el motor principal de un paradigma que empieza en nuestro propio interruptor. Contamos con la información y la tecnología necesarias para diseñar un futuro eléctrico en el que cada ciudadano sea el auténtico protagonista de la Era de la Electricidad.

*** Danny Salazar es director general de Hello Watt en España.