La baja representación femenina en las profesiones STEM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas— no es solo un problema de equidad, sino que es un desafío crucial y una fuga de talento que lastra nuestra capacidad de innovar y crecer.

Según el Observatorio de la Ingeniería, impulsado por la Fundación Caja Ingenieros, apenas el 20% de las 750.000 profesionales en España de este sector son mujeres. Cifras como esta, similares a las de otros países europeos, reflejan desigualdades estructurales que debemos superar con urgencia.

Esta brecha de género está muy presente desde la infancia; a edades tempranas las niñas pierden interés y confianza en áreas como las matemáticas, condicionando sus futuras elecciones académicas y laborales. Todo ello limita las oportunidades de empleabilidad en un sector clave.

La ingeniería es estratégica para la economía y la transformación social, requiriendo toda la diversidad de perspectivas. Analizar este panorama nos obliga a poner el foco en la igualdad y la diversidad, porque solo un sector diverso será capaz de afrontar los complejos retos de la sociedad, logrando una verdadera transformación.

Nuestra implicación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es clara. Impulsar la presencia femenina en STEM impacta directamente en el ODS 5 (Igualdad de Género) y el ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico). En este contexto, la Fundación Caja Ingenieros da un paso firme al anunciar la llegada a Cataluña del programa 'Mujer e Ingeniería', de la mano de la Real Academia de Ingeniería (RAI).

Desde el inicio, hemos apoyado este proyecto pionero para ayudar a reducir la brecha de género en las disciplinas STEM, y ahora, tras el éxito en otras ciudades españolas como Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia, con más de 500 estudiantes participantes, desembarcará por primera vez en Cataluña a principios de 2026, gracias a una alianza estratégica con la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Nos llena de ilusión traer a Cataluña un programa con el que compartimos valores y propósito. Apoyamos una ingeniería más inclusiva, diversa y conectada con las necesidades reales de la sociedad, que se alinea con uno de los ejes estratégicos de la Fundación Caja Ingenieros, que se centra en impulsar la ingeniería para el desarrollo social.

El programa 'Mujer e Ingeniería' se centra en guiar a las futuras ingenieras. Ofrece mentorías individuales que combinan formación académica y orientación profesional. Está dirigido a estudiantes de último año de grado o máster en ingeniería y otras áreas STEM, quienes son acompañadas por ingenieras con experiencia consolidada en el ámbito profesional, muchas de ellas en puestos directivos.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la formación y el desarrollo profesional, reconocer y potenciar los talentos individuales, fomentar el liderazgo y las habilidades clave, ofrecer claridad para la toma de decisiones de su futuro. Desde su creación hace diez años, el programa ha construido una comunidad de más de 7.000 miembros.

El alto índice de satisfacción y recomendación —con un 96% de participantes que afirman que ha superado sus expectativas— subraya su valor formativo y transformador.

Como afirma Sara Gómez, fundadora del proyecto y miembro del Consejo Rector de Caja Ingenieros, la brecha de género en STEM impacta directamente en la falta de referentes femeninos. Si no ven a mujeres liderando en tecnología o ingeniería, las jóvenes tienen más dificultades para visualizarse en esos puestos.

Por ello, la ingeniería no solo transforma el mundo, sino que también tiene el poder de transformarnos como sociedad. El talento femenino es una fuerza imparable y es hora de invertir en él para tener una sociedad más justa, equitativa y con mayor capacidad de progreso.