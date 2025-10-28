La Barceloneta es sin duda uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Barcelona. De origen marinero y humilde, este barrio se esfuerza por mantener su esencia a pesar del paso del tiempo.

Desde el año 1992 y gracias a los Juegos Olímpicos, cuando Barcelona ganó la playa para sus ciudadanos, la Barceloneta se ha ido transformando y se ha convertido en uno de los principales atractivos para quienes nos visitan.

Las personas que frecuentan el barrio lo hacen no solo por sus playas, sino también por su singularidad y su gran oferta gastronómica y de ocio.

En la Barceloneta conviven restaurantes y comercios de toda la vida, con zonas deportivas y de ocio, en un entorno que garantiza una experiencia única.

Precisamente por eso, quienes formamos parte de este barrio tenemos la oportunidad y la responsabilidad de trabajar juntos para asegurar que siga siendo un lugar seguro, limpio y agradable.

Desde Costa Este, no nos conformamos con ser parte del barrio, queremos participar en la Comunidad contribuyendo al bienestar del barrio que nos ha acogido y visto crecer, impulsando proyectos que generen un impacto positivo tanto en las personas, como en los colectivos del barrio.

Hace ya varios años que colaboramos con proyectos que van más allá del ocio, trabajando codo a codo con asociaciones de vecinos, instituciones públicas, y entidades sociales o deportivas, mediante acciones que han contribuido a mejorar la calidad de vida de las familias, de los jóvenes y de las personas más desfavorecidas y potenciar así nuestro compromiso con la Barceloneta.

Hemos impulsado iniciativas centradas en la educación, fomentando la igualdad de oportunidades, gracias a programas de formación y empleo, que proporcionan herramientas reales para el desarrollo profesional y la inserción laboral de jóvenes y personas en riesgo de exclusión social.

Además, el pasado mes de septiembre empezamos a participar en actuaciones de materia medioambiental, promoviendo una conciencia ecológica activa y la protección del entorno, con el objetivo de construir un futuro más sostenible.

Esto no es solo una impresión: los datos lo confirman. El informe elaborado por PwC en 2022 pone de relieve el impacto económico de los locales de ocio del Front Maritim de la Barceloneta, que en el ámbito laboral dio lugar a 3.143 empleos directos e indirectos.

Además, por cada puesto directo se crearon casi dos más. Lo más importante, es que la mitad de estos empleos los ocupan vecinos del barrio, y que un tercio de las compras se realizan en la propia Barceloneta, lo que se traduce en beneficios reales y directos para la comunidad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona, ha destinado este verano 11,6 millones de euros para reforzar la limpieza y la seguridad del barrio, incorporando 234 operarios adicionales y 80 agentes que están presentes diariamente en las playas.

Costa Este, a través de Fundación Costa Este, se suma a este esfuerzo con recursos propios. Un gesto que no solo contribuye a cuidar el espacio común, sino también a que nuestro trabajo a favor de la comunidad forme parte de nuestra identidad como grupo.

Más allá del impacto económico y la generación de empleo y el cuidado del medioambiente, el auténtico valor de la fundación radica en el impacto positivo que genera en el barrio, porque una Barceloneta con mejores oportunidades, más limpia y cuidada refuerza el orgullo de quienes viven aquí y mejora el modelo de convivencia y el bienestar colectivo.

Queda mucho por hacer, pero desde la Fundación Costa Este estamos decididos a demostrar que la misma industria que anima las noches puede ser también un motor indispensable para el cuidado del entorno durante el día.

Estamos seguros de que el ocio y el compromiso social pueden trabajar con un mismo objetivo: que la Barceloneta sea un espacio limpio y seguro para todos.

*** Isabel Estany es presidenta de la Fundación Costa Este.