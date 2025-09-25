El 25 de septiembre de 2015, la comunidad internacional aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un marco global que marcó un horizonte ambicioso: erradicar la pobreza, reducir desigualdades y proteger el planeta mediante 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Una década después, los avances son palpables, pero también los retos: conflictos prolongados, crisis climáticas y emergencias humanitarias que ponen a prueba nuestra capacidad colectiva de respuesta.

En este contexto, el Comité de Emergencia Español se ha consolidado como un ejemplo práctico y único en nuestro país de cómo el espíritu de la Agenda 2030 puede materializarse en acciones concretas.

Nació en 2017 inspirado por un principio esencial de la Agenda: las alianzas transformadoras como vía clave para impulsar el desarrollo sostenible y la ayuda humanitaria (ODS 17).

Su misión es sencilla y poderosa a la vez: coordinar y canalizar la solidaridad de ciudadanos, empresas y medios de comunicación para que llegue de manera más rápida y eficaz a quienes sufren las consecuencias de una catástrofe.

En solo ocho años de existencia, el Comité de Emergencia ha demostrado la fuerza de la cooperación.

Siete ONG internacionales especialistas en ayuda humanitaria —Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International, World Vision y, la recientemente incorporada, Acción contra el Hambre— lanzan un llamamiento a la ayuda a la ciudadanía española bajo una misma voz cuando ocurre una emergencia humanitaria grave.

Durante 2023, por ejemplo, el Comité lanzó cinco llamamientos de emergencia que recaudaron más de 1,6 millones de euros, destinados de forma equitativa a cada organización para desplegar ayuda en terreno: desde agua y saneamiento hasta refugio, protección infantil, seguridad alimentaria o atención médica.

World Vision brinda asistencia tras el terremoto en Siria en 2023. Comité de Emergencia Español

Desde su creación en 2017 hasta 2024, la alianza ha obtenido fondos por valor de más de 3,6 millones de euros, con más de 50 organizaciones aliadas, en 9 emergencias activadas. Cada euro movilizado es una muestra de cómo la Agenda 2030 cobra vida cuando distintos actores suman fuerzas.

En este décimo aniversario de la Agenda 2030, el trabajo del Comité de Emergencia Español recuerda que los ODS no son solo un compromiso internacional, sino una guía práctica para salvar vidas.

En particular, evidencia que el ODS 17 no es un objetivo final, sino el medio que permite alcanzar todos los demás. Sin alianzas sólidas entre ONG, empresas, medios y ciudadanía, sería imposible responder con rapidez y eficacia a crisis que no entienden de fronteras.

La década que resta hasta 2030 será decisiva

La capacidad humana para lograr lo extraordinario demuestra que, aunque el camino sea complejo, la Agenda 2030 constituye una hoja de ruta compartida hacia el mundo que anhelamos.

Los ODS reflejan una visión de justicia social y paz, prosperidad, cuidado del medioambiente y alianzas globales, que implica, según la ONU una movilización global para construir una fuerza colectiva imparable, unida en torno a los ODS, que identifique riesgos y asegure que nadie quede excluido.

El Comité de Emergencia Español viaja hasta Kenia en una misión humanitaria. Comité de Emergencia Español

Es fundamental actuar tanto individual como colectivamente, a escala local y global y esto exige una mayor responsabilidad a los líderes.

La ONU también habla de otro elemento a tener en cuenta: la innovación con propósito para convertir ideas en soluciones concretas. El objetivo es impulsar innovaciones sostenibles, inversión tecnológica y financiera, y empoderar a los jóvenes como agentes de cambio en sus comunidades y ciudades.

La contribución del Comité de Emergencia Español a los ODS

Las emergencias humanitarias en las que interviene el Comité de Emergencia Español son situaciones críticas y extraordinarias causadas por desastres naturales, como el terremoto en Siria y Turquía, que causó la muerte a más de 55.000 personas y provocó más de 130.000 heridos en 2023.

También son guerras y conflictos como la guerra en Ucrania, que en su cuarto año de conflicto deja a 12,7 millones de personas (el 36% de la población) necesitadas de asistencia humanitaria o pandemias, como la covid-19.

World Vision brinda asistencia tras el terremoto de Siria en 2023. Comité de Emergencia Español

Estas situaciones graves que amenazan la vida, la salud, la educación, la alimentación, los medios de vida y el bienestar de las familias y comunidades, especialmente las más vulnerables, seguirán creciendo en complejidad e intensidad, y exigirán más colaboración y coordinación que nunca.

En un contexto global de recortes a la cooperación internacional para el desarrollo y la acción humanitaria, el sector humanitario se encuentra en un estado de cambio constante.

La asistencia humanitaria en emergencias es ahora más vital que nunca para millones de personas que sufren crisis en todo el mundo. Por ello, el Comité de Emergencia Español seguirá trabajando para paliar las consecuencias de estos desafíos.

Gracias a que cada vez es más conocida la labor que realiza, esta alianza es más fuerte cada año y se fortalece incorporando a la acción de la canalización de la ayuda a nuevas organizaciones aliadas, como ONG, medios de comunicación y empresas, creciendo así continuamente.

El Comité de Emergencia Español se traslada a Kenia en una misión humanitaria. Comité de Emergencia Español

El Comité de Emergencia Español, con su modelo innovador y su capacidad de movilizar a toda la sociedad, seguirá siendo un actor clave para que España contribuya de manera tangible a los ODS y a un mundo más justo y solidario.

El espíritu que le anima a seguir un año más es poder llevar ayuda a todas las personas afectadas por las crisis y catástrofes en todo el mundo desde las primeras horas críticas, alcanzando rápidamente a toda la sociedad para que pueda colaborar.

*** Sara Barbeira es directora del Comité de Emergencia Español.