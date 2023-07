En estos últimos años hemos sido testigos de grandes cambios en los patrones de consumo a nivel mundial. Estamos ante un consumidor cada vez más preocupado por su salud y su bienestar. Y esto exige a las marcas una mayor transparencia a la hora de hablar de la composición nutricional de sus productos, la procedencia de los ingredientes, su origen, e incluso la historia que hay detrás.

Un consumidor cada vez más comprometido con la sostenibilidad en el sentido más amplio de la palabra, que incluye no sólo aquellos aspectos relacionados con el medio ambiente, sino también en lo referido a los sistemas de producción empleados o a la calidad de las materias primas que se utilizan.

Anaconda Foods es una empresa española innovadora en el mercado de la alimentación, dentro del sector de los snacks. Una empresa que nació en 2018 con ganas de unirse a este cambio de paradigma y crear un modelo de negocio único en Europa, donde nos hemos consolidado como la primera marca de alimentación 'bio' de España capaz de convertir en saludables los aperitivos tradicionales.

El producto de un viaje

El origen de la marca es un viaje de aventura, que se convirtió en toda una historia de emprendimiento, cuando con 29 años decidí dar un giro de 180 grados a mi vida y dejar a un lado mi carrera profesional en el ámbito de las finanzas.

En ese viaje crucé África por tierra, desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo, y atravesé el Atlántico en un velero de escasos doce metros de eslora. Durante esta travesía, en la que conocí diferentes países y culturas apasionantes, me di cuenta de que cuando hacía me tomaba un descanso en el camino, no existían tentempiés medianamente saludables a los que poder recurrir cuando tienes poco tiempo, o cuando estás lejos de casa y no puedes elaborar tú mismo un menú equilibrado.

Así fue cómo surgió la idea de mejorar la composición nutricional de los snacks tradicionales, y crear un nuevo concepto: los snacks sin culpa. Snacks, como las palomitas o los nachos, pero producidos en España, con ingredientes naturales, que ofrecieran sabores y texturas parecidos o mejores que los de siempre, pero con el sello de calidad 'bio'. Esto significaba poder ofrecer una garantía oficial de que todos nuestros productos fuesen orgánicos y totalmente ecológicos, sometidos a rigurosos controles en cada fase de la producción. Y nos pusimos manos a la obra.

Ingredientes que todos conocemos

Siempre me gusta decir que nuestros productos están hechos con pasión en todos los ámbitos: desde la búsqueda de materias primas, el cuidado del proceso productivo, o el packaging final. Están compuestos por ingredientes que todos conocemos, sencillos, procedentes de la agricultura ecológica, sin ningún tipo de aditivos ni elementos químicos que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud, y utilizando para su producción energías renovables.

Todas nuestras referencias están elaboradas con cereales y legumbres de origen español de la mejor calidad, como el maíz, las lentejas o los garbanzos, proporcionando un 40% más de proteína que otras referencias del mercado, algo fundamental para el crecimiento y mantenimiento de células y tejidos. Además, son una excelente fuente de fibra, bajos en grasas y aptos para veganos y celíacos. Y por supuesto, no contienen ni alérgenos, ni harinas refinadas, aceite de palma o azúcares añadidos.

Todo esto ha sido posible gracias a nuestra clara apuesta por la innovación. Han sido años de mucho trabajo, de investigación y de creer realmente en que una industria alimentaria, que cuide de la salud y que conecte con los nuevos valores y estilos de vida de los consumidores, es posible.

A día de hoy, podemos decir con orgullo que Anaconda Foods está liderando la innovación del sector de los snacks saludables, ecológicos y 'bio' en España. Somos una marca diferente, que ha logrado construir un vínculo emocional con el consumidor, al que ofrecemos la oportunidad de disfrutar cuidándose.

La OMS calcula que uno de cada cuatro habitantes del planeta, es decir, 1.900 millones de personas, sufrirá obesidad en 2035. En Anaconda Foods seguiremos dando lo mejor de nosotros mismos, para contribuir a ese gran cambio en el sector alimentario, que promueva hábitos saludables en la población, para que los consumidores puedan disfrutar de snacks nutritivos, con todo el sabor y texturas de siempre, y cuidando además del planeta.

***Víctor Alonso es CEO de Anaconda Foods.

Sigue los temas que te interesan