Vivimos en un planeta azul en el que océanos y mares cubren tres cuartas partes de la superficie de la Tierra. Los océanos son una de las principales reservas de biodiversidad en el mundo, que contribuyen a mantener el funcionamiento saludable del planeta, regulando el clima, generando la mayor parte del oxígeno que se respira y proporcionando recursos naturales y alimentos a los seres humanos. Conservar la biodiversidad marina es esencial para regular el equilibrio natural, mantener la producción de los ecosistemas y proteger los recursos hídricos que hacen posible la vida. Nuestra vida.

La pesca sostenible constituye un elemento estratégico para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en especial del objetivo 14 relativo a la conservación de los océanos, mares y recursos marinos. El ODS 14 promueve reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, las prácticas pesqueras destructivas. Así como a aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas.

Para alcanzar con éxito los objetivos de Naciones Unidas, las empresas del sector agroalimentario y pesquero debemos trabajar en alianza, promoviendo modalidades de pesca sostenibles, actuando para prevenir la sobrepesca y la pesca ilegal, potenciar la pesca artesanal y evitar impactos sociales o ambientales en relación a las granjas acuícolas y las pesquerías de captura silvestre.

Poner en marcha iniciativas que caminen hacia la sostenibilidad de nuestros mares, ha sido una prioridad para Alcampo. Comenzamos a dar pasos en el año 2008 dejando de comercializar el atún rojo por la sobrepesca a la que estaba sometido. En 2016, lo volvimos a comercializar siempre que disponga el documento ICATT de captura.

En esta línea y siguiendo los principios fijados en nuestra política de pesca sostenible: luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), no comercializar especies clasificadas “en peligro” o “en peligro crítico” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; asegurar la sostenibilidad y biodiversidad de los recursos y ecosistemas acuáticos, a través del apoyo a la creación y conservación de Reservas Marinas; evitar la captura accidental de especies y prohibir el cercenamiento de las aletas de tiburón y descarte del resto del cuerpo. El cuarto principio está sustentado en la creación de alianzas y el codesarrollo de acciones encaminadas a garantizar la pesca sostenible y aportar al bien común.

La política de pesca sostenible de Alcampo se refleja en sus lineales y mostradores traduciéndose en productos frescos y no perecederos, que respetan la biodiversidad marina y protegen los océanos. Más de cincuenta referencias de estos productos cuentan, además, con el sello MSC que garantiza un alto estándar de protección, tras el que hay un riguroso cumplimiento de requisitos científicos. Cuando los clientes incorporan a su cesta de la compra un producto que ha sido seleccionado basándose en criterios de sostenibilidad pesquera, tienen la certeza de que con su acto de compra se está contribuyendo a preservar nuestros océanos.

Todos estamos viviendo las consecuencias del cambio climático y adaptarnos a él requiere de la activación de toda la sociedad en su conjunto. La protección de los recursos marinos nos concierne a todos. Por eso, las empresas y organizaciones focalizamos nuestras estrategias en el desarrollo de proyectos innovadores al servicio del planeta. Esta acción adaptativa no excluye a los ciudadanos, que tienen la oportunidad de ejercer un consumo responsable que incentive y retroalimente la iniciativa empresarial. Queda mucho camino por recorrer, pero sin duda este es el buen camino.

***Yolanda Fernández es directora de Comunicación Externa y Responsabilidad Social Corporativa en Alcampo.

