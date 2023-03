No hace mucho, mi tío cesaba su actividad agrícola y ganadera con lágrimas en los ojos. Había vendido los últimos cerdos, sustento de su familia y por los que ha luchado generación trás generación en la Sierra de Aracena en Huelva. La falta de relevo generacional hace mella año tras año en cada uno de estos rincones de la España rural.

Hijos e hijas sobradamente preparados sin posibilidad de fijarse al territorio por falta de oportunidades o simplemente porque el discurso ha calado. Durante las últimas décadas, muchos padres y madres se han encargado de transmitir a sus hijos/as la dureza del campo, más si cabe, con el galopante cambio climático que hace que se deba comprar más comida para animales por falta de alimento en las dehesas. Sin embargo, obviamos la innovación y nuevas formas de gestión agro-ganadera, mucho más eficientes y fáciles de gestionar.

Los jóvenes han dejado de ver los recursos endógenos como oportunidad y han puesto su foco en la promesa de un título. La falta de relevo está haciendo que muchos pequeños negocios cesen sin posibilidad de continuidad pese a que con una actualización de los mismos podrían convertirse en proyectos tractores en cada territorio.

La Estrategia de Relevo Generacional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España ha ayudado a la elaboración del Plan Estratégico de la PAC 2023-27. De acuerdo a este análisis se han presentado las posibles actuaciones a nivel nacional y regional de España: (1) El acceso a la tierra, su recuperación y movilización. (2) Los aspectos económicos: acceso a la financiación y al crédito. (3) Las capacidades para acceder y ejercer la profesión: formación, conocimiento, asesoramiento y acompañamiento.

Complementario al desarrollo de estrategias nacionales, modificación de leyes, etc. desde AlmaNatura, hemos acompañado a granjas en su plan de relevo generacional durante años y si algo hemos aprendido es la importancia de la escucha y la adaptación del lenguaje a las personas que se encuentran en una situación de relevo generacional.

A continuación muestro algunos aprendizajes para un relevo generacional con sentido en base a nuestra experiencia y a algunas de las medidas propuestas en la Estrategia de Relevo Generacional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España:

Simplificación de requisitos y trámites. Fundamental para una gestión administrativa eficaz donde todos los organismos estén conectados (Seguridad Social, Agencia Estatal, etc.). Elaborar planes de formación con los mejores profesionales. Formación de calidad en aspectos económicos, contables, financieros, de inversión, de compras de tierras y de gestión. Incluir cursos sobre el traspaso de fincas en el itinerario curricular de las formaciones agrarias. Mapeo de recursos nacionales y regionales. Disponible para jóvenes que habitan entornos rurales y también para quienes viviendo en la ciudad, que buscan un cambio de vida y deseen instalarse en la actividad agraria, incluyendo información sobre líneas de ayuda para jóvenes, apoyo financiero para la compra de tierras, recursos de asesoramiento de explotaciones, etc. Conexiones para el relevo. El relevo generacional precisa de la interconexión entre negocios a punto de cerrar y personas dispuestas a relevar y modernizar dichos negocios. Para ello, la confianza entre relevados y emprendedores es clave para la fijación de estos nuevos pobladores u otros que viven en el territorio. Oficina nacional para el relevo generacional. Crear una oficina nacional de jóvenes rurales donde se reúna toda la información sobre mecanismos, ayudas y actuaciones a favor de los y las jóvenes para servir de punto nacional de referencia y orientación para otras administraciones y para las personas interesadas en instalarse en la actividad agraria.

Desde AlmaNatura damos un importante valor a los mediadores para el relevo generacional en el ámbito rural. Esta figura, permitiría acercamientos entre personas a punto de jubilarse y jóvenes desde un punto de vista positivo y empático. En ocasiones, cuesta entender que un jóven quiera continuar con un negocio rural, ya que se ha denostado durante décadas.

Otra consideración a tener en cuenta son la priorización de ayudas para que los procesos de relevo generacional sean mucho más rápidos, al igual que una fiscalidad diferenciada o la continuación de planes de sensibilización acerca del empleo que genera la agricultura y ganadería.

El relevo generacional puede transformar el modelo rural-urbano si aumentamos el número de negocios relevados. Por ejemplo, el futuro de la artesanía depende de un relevo generacional con sentido ya que el mundo de la arcilla ha mermado sustancialmente el número de maestros de la cerámica.

Y aunque la originalidad y la excelencia todavía no ha sido replicada por los grandes productores de cerámica se necesita de una nueva corriente de creadores capaces de dar valor e innovación a sus piezas. Seguro que muchas personas ya lo están pensando y si no, ¿a qué esperas? Otro mundo rural es posible con tu ayuda, para que no le pase lo que a mi tío y las nuevas generaciones vuelvan a encontrarse con la tierra.

***Juanjo Manzano Sánchez es fundador y director de Alianzas en AlmaNatura

