La OEI busca a los mejores divulgadores científicos de Iberoamérica a través de hilos en redes sociales

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha anunciado oficialmente la apertura de la quinta edición de su prestigioso certamen HilandoCiencia.

Esta iniciativa se ha consolidado como una plataforma fundamental para impulsar la divulgación científica en toda la región iberoamericana.

Su principal objetivo es incentivar al personal docente e investigador a condensar, traducir y explicar proyectos de alta complejidad técnica en un lenguaje divulgativo, accesible y atractivo para la ciudadanía, utilizando como canal la red social X.

Requisitos de participación

El concurso está abierto a investigadores e investigadoras mayores de edad que pertenezcan a cualquiera de los 23 países miembros de la organización.

Para formar parte de la competición, cada participante deberá redactar y publicar un hilo original en español o portugués compuesto por un máximo de diez publicaciones. La temática debe girar en torno a una investigación propia en la que el autor participe activamente.

Los criterios de evaluación valorarán la rigurosidad científica del texto, su capacidad para conectar el conocimiento académico con las inquietudes de la sociedad y su alineación directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En sus cuatro ediciones anteriores, el certamen ha reunido a más de 400 profesionales de la ciencia y ha premiado la labor de 13 divulgadores destacados.

Áreas estratégicas para la edición de 2026

En esta quinta convocatoria, la organización pondrá un foco prioritario en dos disciplinas clave para el desarrollo tecnológico de la región, como son la inteligencia artificial y la computación o física cuántica aplicada a la ciencia.

Ambos campos representan áreas fundamentales para el progreso tecnológico y la innovación en la comunidad iberoamericana.

El plazo para publicar los trabajos estará abierto entre el 1 y el 15 de septiembre. En cuanto al formato, se prohíbe explícitamente el uso de imágenes fijas convencionales o vídeos, aunque para aportar dinamismo visual se permite enriquecer los textos mediante la inclusión de GIFs e iconos.

Las inscripciones se gestionarán publicando el hilo desde la cuenta personal de X del participante, añadiendo la etiqueta oficial del certamen y cumplimentando posteriormente el formulario de registro institucional.

Hilando ciencia 2026 Cedida

Criterios de evaluación y premios económicos

La selección de las propuestas ganadoras recaerá directamente en la interacción del público, ya que los tres hilos galardonados se elegirán según la cantidad de apoyos recopilados en forma de me gusta en la primera publicación de cada hilo.

Se han establecido tres reconocimientos económicos de 1.500 dólares para el primer clasificado, 1.000 dólares para el segundo y 500 dólares para el tercero.

La proclamación oficial de los galardonados tendrá lugar el 25 de septiembre, coincidiendo con el acto inaugural de la Noche Iberoamericana de los Investigadores, certamen que en esta ocasión tiene a Perú como país anfitrión.

El evento celebrado desde 2005 en más de 350 ciudades, ha adaptado este exitoso modelo a América Latina para reforzar las relaciones entre el ámbito científico y la sociedad.