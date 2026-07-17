Uno de cada cuatro españoles deja de reciclar vidrio durante las vacaciones de verano

Más de un cuarto de los españoles reconoce que deja de reciclar envases de vidrio durante las vacaciones de verano.

La cuestión es que, durante una de las épocas con mayor generación de residuos de envases de vidrio al año, el olvido de este hábito solo empeora la situación. Así lo revela el estudio Usos y actitudes de los españoles ante el reciclaje elaborado por Ecovidrio.

El aumento del turismo, el consumo fuera del hogar y la intensa actividad del sector hostelero hacen que durante los meses de estivales se concentre el 30% de los residuos de envase de vidrio de un solo uso generados a lo largo del año.

Ante esta situación, Ecovidrio ha lanzado la campaña nacional 'No cerramos por vacaciones' para fomentar el reciclaje durante el verano.

Salir de vacaciones tiene un evidente impacto en los hábitos de reciclaje. El cambio de rutina y el traslado a otros destinos explican que muchos ciudadanos abandonen temporalmente una práctica que mantienen con normalidad el resto del año.

¿Qué frena el reciclaje?

El principal problema surge al salir de casa para cambiar de residencia o hacer turismo en lugares en los que se desconoce la ubicación de los contenedores del lugar de llegada.

Este desconocimiento es el principal motivo por el que muchos ciudadanos dejan de reciclar durante las vacaciones. De hecho, un 38% de quienes reconocen abandonar este hábito asegura que no sabe dónde se encuentran los puntos de recogida cuando se desplaza a otros destinos.

El estudio revela más dificultades relacionadas con el alojamiento.

Un 13% de los encuestados señala la falta de espacio para separar residuos y un 12% explica que se hospeda en hoteles o apartamentos turísticos donde la gestión de los residuos depende de terceros. Además, un 9% admite que simplemente deja de reciclar por pereza durante este periodo.

Los datos muestran que la falta de concienciación ambiental no es el problema principal. Las cuestiones prácticas derivadas del cambio de residencia temporal y las rutinas propias del verano son los principales factores del descenso del reciclaje durante las vacaciones.

Jóvenes y algunas regiones

Estos hábitos no son homogéneos para todos los ciudadanos. El estudio refleja diferencias en los hábitos de reciclaje durante el verano en función de la edad, lugar de residencia y compromiso previo.

Los mayores de 64 años son quienes mejor mantienen esta práctica. En concreto, un 53,9% asegura separar siempre los envases de vidrio incluso cuando se encuentra fuera de casa.

En el extremo contrario se sitúan los jóvenes de entre 18 y 34 años, que reconocen reciclar de forma más esporádica o abandonar este hábito con mayor frecuencia durante el periodo estival.

Las diferencias también son visibles entre comunidades autónomas. Navarra (83,5%), País Vasco (82,3%), Baleares (80,9%), Madrid (79,6%) y Cataluña (77,8%) destacan por mantener el reciclaje de vidrio durante las vacaciones.

En cambio, Cantabria (38,2%), Comunidad Valenciana (34,7%), Aragón (34,3%), Extremadura (32,7%) y Andalucía (31,3%) figuran entre los territorios donde más ciudadanos reconocen abandonar este hábito cuando pasan unos días fuera de su residencia habitual.

La respuesta

Poster No cerramos por vacaciones. Ecovidrio

'No cerramos por vacaciones' es la solución de Ecovidrio ante esta tendencia. La campaña nacional se desarrollará durante los meses de verano mediante una estrategia de comunicación y marketing 360º.

"El verano no puede ser una pausa para el reciclaje. Precisamente cuando se generan más residuos de envases de vidrio es cuando más importante resulta mantener un hábito que apenas requiere unos segundos, pero que tiene un impacto muy significativo para avanzar hacia una economía más circular", señala Ana Cardona, directora de Operaciones de Ecovidrio.

Dirigido tanto a residentes como a turistas, la iniciativa tendrá adaptaciones regionales en distintos canales y soportes de comunicación. El núcleo creativo gravita en torno al contenedor verde que se dedicará a transmitir un mismo mensaje, y es que durante las vacaciones el reciclaje no debe descansar.