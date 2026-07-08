Fundación Mutua Madrileña financia 21 nuevos proyectos de investigación médica con 2,3 millones de euros

La Fundación Mutua Madrileña ha concedido 2,3 millones de euros para financiar 21 proyectos de investigación médica que se desarrollarán en hospitales públicos de toda España.

Este 8 de julio se ha celebrado la XXIII edición de las Ayudas a la Investigación Médica que beneficiará a equipos de 25 centros pertenecientes a 12 comunidades autónomas, con estudios centrados en trasplantes, enfermedades raras infantiles, lesiones graves traumatológicas, salud mental infantojuvenil y cáncer de mama.

Con esta convocatoria, la entidad alcanza cerca de 75 millones de euros destinados a investigación desde su creación y reafirma su apuesta por impulsar la innovación biomédica, además de una atención sanitaria cada vez más humanizada.

Durante el acto, el presidente del Grupo Mutua y de la Fundación Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, destacó que la entidad "mantiene desde hace 23 años su apoyo a la investigación de excelencia, pero también está impulsando una visión cada vez más integral de la salud, en la que la ciencia, la atención médica y la humanización de los cuidados formen parte de una misma realidad".

En la misma línea, el director gerente del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús y presidente de la Fundación Humans, Julio Zarco, defendió la humanización "como un elemento terapéutico transversal que engloba actitudes, procesos, experiencia del paciente y las infraestructuras. El core de la humanización son los principios humanistas que inspiran instituciones como la Fundación Mutua que pone el centro de su interés en las personas".

Los proyectos

Entre los 21 proyectos seleccionados destacan dos investigaciones colaborativas de alcance nacional.

La primera de ellas, RISCATEA, reunirá a investigadores de ocho centros españoles para estudiar el riesgo de suicidio en adolescentes y adultos jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA), un problema de salud pública que preocupa cada vez más a los especialistas.

Coordinado desde el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) por la investigadora Montse Fernández Prieto, el estudio analizará a 800 participantes de entre 12 y 30 años y utilizará inteligencia artificial para desarrollar modelos predictivos que ayuden a detectar de forma más temprana los casos de mayor riesgo.

El segundo proyecto colaborativo implicará a las nueve unidades de trasplante pulmonar de España, coordinadas por el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

La iniciativa estudiará el impacto del acortamiento telomérico —pérdida progresiva de los extremos de los cromosomas— en la evolución post-trasplante de pulmón.

La investigación liderada por el neumólogo Rodrigo Alonso Moralejo facilitará una comprensión más avanzada sobre la evolución de los pacientes trasplantados y ayudarán a aumentar la supervivencia tras la intervención.

Además de estos dos estudios, la convocatoria financiará investigaciones sobre nuevas terapias y métodos de diagnóstico para el cáncer de mama, tecnologías para mejorar la detección de enfermedades raras, herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la osteoporosis y proyectos centrados en la rehabilitación y regeneración de tejidos.